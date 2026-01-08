Price Volume Trend Oscillator PVT

Preis-Volumen-Trend (PVT) Oszillator

Beschreibung: Der PVT Oscillator ist ein Volumenindikator, der als Alternative zum Standard On-Balance Volume (OBV) dient. Während gewöhnliche Volumenindikatoren verrauscht und schwer ablesbar sein können, wandelt dieses Tool den Volumenfluss in einen klaren Histogramm-Oszillator um, ähnlich wie ein MACD, aber für Volumen.

Es wurde entwickelt, um erste Trendumkehrungen und Divergenzen zu erkennen, indem es die Differenz zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden PVT-Durchschnitt analysiert.

Warum ist er besser als das Standard-OBV?

Intelligente Filterung: Im Gegensatz zum OBV, das das gesamte Volumen blind hinzufügt, fügt die PVT nur das Volumen proportional zur Preisänderung hinzu. Dadurch werden gefälschte Bewegungen herausgefiltert.

Visuelle Signale: Das Histogramm ändert automatisch seine Farbe. Grün bedeutet bullisches Volumen und Rot bedeutet bärisches Volumen.

Adaptive Skalierung: Enthält einen eingebauten Normalisierungsalgorithmus, der dafür sorgt, dass die Balken lesbar bleiben und nicht aus dem Ruder laufen.

Hauptmerkmale

4 Glättungsalgorithmen: Wählen Sie Ihre bevorzugte Berechnungsmethode: SMA (Einfach) EMA (Exponential - empfohlen) VWMA (Volumengewichtet) WMA (gewichtet)

Nulldurchgangserkennung: Zeigt an, wenn sich das Marktmomentum von Verkäufern zu Käufern verschiebt.

Zwei-Perioden-Logik: Verwendet einen Fast/Slow-Periodenvergleich zur frühzeitigen Erkennung von Momentum-Verschiebungen.

Echtes Volumen bereit: Funktioniert sowohl mit Tick-Volumen (Forex) als auch mit realem Volumen (Aktien/Futures).

Wie man handelt

Trend-Bestätigung: Wenn der Preis steigt und das Histogramm grün und steigend ist, ist der Trend gesund.

Umkehrsignal (Divergenz): Wenn der Kurs ein neues Hoch erreicht, der Oszillator jedoch ein niedrigeres Hoch verzeichnet, ist dies ein klassisches Signal für eine bärische Divergenz.

Der Nulldurchgang: Ein Kreuz von Rot nach Grün deutet auf einen Wechsel zu einem zinsbullischen Momentum hin.

Eingabe-Parameter

InpKurzZeitspanne / InpLangZeitspanne: Legt die Empfindlichkeit des Oszillators fest (Standard: 5/10).

InpMaTyp: Die Glättungsformel (EMA, SMA, VWMA, WMA).

InpNormalize: (True/False) Aktiviert die intelligente Skalierung, um das Chart sauber zu halten.

InpVolumenTyp: Wählen Sie zwischen Tick Volume oder Real Volume.

"Haftungsausschluss: Die Software dient nur zu Lehr- und Analysezwecken. Die in der Vergangenheit erzielte Performance eines Systems oder einer Methode ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ich bin Softwareentwickler und kein Finanzberater. Verwenden Sie diese Tools, um Ihre eigene Analyse zu unterstützen, nicht als Ersatz für sie. Handeln Sie verantwortungsbewusst."