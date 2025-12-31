Institutional Physics Engine
- Indicadores
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Versión: 4.30
- Activaciones: 5
Motor de Física Institucional (IPE) v4.20
Sistema de diagnóstico de estructura de mercado, liquidez y valoración
🔷 QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA
Institutional Physics Engine (IPE) es un indicador de diagnóstico de mercado en tiempo real que analiza el precio utilizando la física del comportamiento, la respuesta de liquidez, la presión de la oferta y la demanda, y la valoración de equilibrio.
No predice el precio ni genera señales ciegas de compra/venta.
En su lugar, responde a tres preguntas de negociación profesional:
¿Dónde está el valor justo en este momento?
¿Quién tiene el control (compradores, vendedores o creadores de mercado)?
El precio es caro (prima), barato (descuento) o justo?
🔷 LO QUE ESTA HERRAMIENTA NO ES
❌ No es un bot de señales
❌ No es un indicador de scalping
❌ No se basa en RSI / MACD / EMA
❌ No es un Smart-Money "zonas" o dibujos
❌ No es un predictor de precios futuros
Es un motor de contexto, no un sistema de ejecución.
🔷 CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL CUADRO DE MANDOS
El cuadro de mandos muestra 26 métricas en vivo, agrupadas en bloques funcionales.
Cada barra representa fuerza, presión o riesgo, no solo dirección.
🔵 1. FÍSICAS BÁSICAS DEL MERCADO (0-9)
Describen cómo se comporta el precio, no hacia dónde va.
Métrica Significado Cómo se usa
Entropía Aleatoriedad del mercado Alto = No trade
Éxito de la trampa Breakouts fallidos Alto = Movimientos de desvanecimiento
Longitud de la memoria Memoria estructural Alta = La tendencia puede persistir
Decaimiento de la memoria Fragilidad de la tendencia Alto = Tendencia débil
Reaction Overshoot Picos emocionales Alto = Riesgo de retroceso
Deriva temporal Fuerza direccional Muestra sesgo, no entrada
Absorción de impactos Fuerza de liquidez Alta = Entorno más seguro
Recuperación del comportamiento Estabilización tras el shock Alta = Dinero inteligente presente
Recuperación del régimen Tendencia a la reversión de la media Alta = Condiciones de rango
Recuperación de control Control del creador de mercado Alto = Precio más limpio
Cómo utilizar
Si Entropía es alta → mantenerse al margen
Si Shock + Control son altos → estructura sana
Si Overshoot es alto → evitar perseguir el precio
🔵 2. LIQUIDEZ Y FLUJO (10-12)
Estos muestran qué tan estirado está el precio y si la participación apoya el movimiento.
Métrica Significado Cómo se utiliza
Distancia VWAP Sobreextensión del valor Alta = Riesgo de reversión
Proximidad Gamma Flip Zona de activación de la volatilidad Alto = Riesgo de aceleración
Cambio OI (proxy) Entrada/salida de capital Confirma la calidad del movimiento
Cómo se utiliza
Los movimientos grandes sin apoyo de OI/volumen son débiles
Precio lejos de VWEP = riesgo de valoración
🔵 3. OFERTA Y DEMANDA (13-15)
Miden el desequilibrio de la subasta, no las zonas.
Métrica Significado Cómo se utiliza
Presión S/D neta Quién gana Presión direccional
Absorción de oferta Absorción de vendedores Contexto alcista
Absorción de demanda Absorción de compradores Contexto bajista
Cómo utilizar
Precio al alza + absorción vendedores = tendencia fuerte
Precio a la baja + absorción de compradores = distribución
🔵 4. MOTOR DE EQUILIBRIO (16-18)
Define el valor justo y el equilibrio.
Métrica Significado Cómo se utiliza
Deriva del equilibrio Movimiento del valor razonable Alto = cambio de régimen
Compresión del equilibrio Equilibrio frente a desequilibrio Bajo = rango
Índice de valoración Prima / Descuento Métrica básica de decisión
Interpretación del índice de valoración
Positivo → Prima (caro)
Negativo → Descuento (barato)
Cercano a cero → Valor razonable
Se trata de una valoración objetiva, normalizada por ATR.
🔵 5. FLUJO Y ACEPTACIÓN (19-21)
Muestran si el precio es aceptado.
Métrica Significado Cómo se utiliza
Tiempo en valor Aceptación a valor razonable Alta = saldo
Concentración de volumen Interés institucional Alto = área defendida
Desequilibrio de participación Movimiento patrocinado Filtra movimientos falsos
🔵 6. BANDERAS Y MOMENTUM (22-24)
Avisos binarios y fuerza bruta.
Bandera Significado
Valoración extrema Precio alejado del valor razonable
Subasta fallida Rechazo de prima/descuento
Impulse Power Velocidad bruta, no tendencia
🔵 7. SEÑAL FINAL (25)
Se trata de un sesgo de resumen, no de una señal de entrada.
COMPRAR / VENDER / NEUTRAL
Fuerza: Agresivo / Moderado / Rango
Úsalo sólo como confirmación, nunca solo.
🔷 CÓMO UTILIZAR ESTE INDICADOR (CORRECTAMENTE)
✅ Uso correcto
Contexto de mercado
Filtrado de operaciones
Confirmación de sesgo
Evitación de riesgos
Diagnóstico de la sesión
Inversión de medias frente a identificación de tendencias
❌ Uso incorrecto
Entradas ciegas
Ruido de scalping
Over-trading
Decisiones de una sola barra
🔑 FLUJOS DE TRABAJO PRÁCTICOS
Contexto de la continuación de la tendencia
Baja entropía
Fuerte deriva temporal
Precio cercano al valor razonable
Absorción de la oferta o la demanda alineadas
Contexto de reversión a la media
Valoración extrema
Recuperación de régimen alto
Bandera de subasta fallida
Débil participación
Zona de no comercio
Alta entropía
Equilibrio inestable
Presión de S/D en conflicto
🔷 MEJORES MERCADOS Y PLAZOS
✔ Índices
Oro (XAUUSD)
✔ Divisas principales
✔ Crypto (TFs más altos)
TFs recomendados
M5-M15 para contexto intradía
M30-H1 para estructura
H4 para sesgo de régimen
🔷 FILOSOFÍA FINAL
Institutional Physics Engine no te dice lo que va a pasar.
Te dice lo que está pasando - y si tiene sentido participar.
Así es como los operadores profesionales sobreviven a largo plazo.