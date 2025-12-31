Motor de Física Institucional (IPE) v4.20





Sistema de diagnóstico de estructura de mercado, liquidez y valoración





🔷 QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA





Institutional Physics Engine (IPE) es un indicador de diagnóstico de mercado en tiempo real que analiza el precio utilizando la física del comportamiento, la respuesta de liquidez, la presión de la oferta y la demanda, y la valoración de equilibrio.





No predice el precio ni genera señales ciegas de compra/venta.





En su lugar, responde a tres preguntas de negociación profesional:





¿Dónde está el valor justo en este momento?





¿Quién tiene el control (compradores, vendedores o creadores de mercado)?





El precio es caro (prima), barato (descuento) o justo?





🔷 LO QUE ESTA HERRAMIENTA NO ES





❌ No es un bot de señales

❌ No es un indicador de scalping

❌ No se basa en RSI / MACD / EMA

❌ No es un Smart-Money "zonas" o dibujos

❌ No es un predictor de precios futuros





Es un motor de contexto, no un sistema de ejecución.





🔷 CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL CUADRO DE MANDOS





El cuadro de mandos muestra 26 métricas en vivo, agrupadas en bloques funcionales.

Cada barra representa fuerza, presión o riesgo, no solo dirección.





🔵 1. FÍSICAS BÁSICAS DEL MERCADO (0-9)





Describen cómo se comporta el precio, no hacia dónde va.





Métrica Significado Cómo se usa

Entropía Aleatoriedad del mercado Alto = No trade

Éxito de la trampa Breakouts fallidos Alto = Movimientos de desvanecimiento

Longitud de la memoria Memoria estructural Alta = La tendencia puede persistir

Decaimiento de la memoria Fragilidad de la tendencia Alto = Tendencia débil

Reaction Overshoot Picos emocionales Alto = Riesgo de retroceso

Deriva temporal Fuerza direccional Muestra sesgo, no entrada

Absorción de impactos Fuerza de liquidez Alta = Entorno más seguro

Recuperación del comportamiento Estabilización tras el shock Alta = Dinero inteligente presente

Recuperación del régimen Tendencia a la reversión de la media Alta = Condiciones de rango

Recuperación de control Control del creador de mercado Alto = Precio más limpio





Cómo utilizar





Si Entropía es alta → mantenerse al margen





Si Shock + Control son altos → estructura sana





Si Overshoot es alto → evitar perseguir el precio





🔵 2. LIQUIDEZ Y FLUJO (10-12)





Estos muestran qué tan estirado está el precio y si la participación apoya el movimiento.





Métrica Significado Cómo se utiliza

Distancia VWAP Sobreextensión del valor Alta = Riesgo de reversión

Proximidad Gamma Flip Zona de activación de la volatilidad Alto = Riesgo de aceleración

Cambio OI (proxy) Entrada/salida de capital Confirma la calidad del movimiento





Cómo se utiliza





Los movimientos grandes sin apoyo de OI/volumen son débiles





Precio lejos de VWEP = riesgo de valoración





🔵 3. OFERTA Y DEMANDA (13-15)





Miden el desequilibrio de la subasta, no las zonas.





Métrica Significado Cómo se utiliza

Presión S/D neta Quién gana Presión direccional

Absorción de oferta Absorción de vendedores Contexto alcista

Absorción de demanda Absorción de compradores Contexto bajista





Cómo utilizar





Precio al alza + absorción vendedores = tendencia fuerte





Precio a la baja + absorción de compradores = distribución





🔵 4. MOTOR DE EQUILIBRIO (16-18)





Define el valor justo y el equilibrio.





Métrica Significado Cómo se utiliza

Deriva del equilibrio Movimiento del valor razonable Alto = cambio de régimen

Compresión del equilibrio Equilibrio frente a desequilibrio Bajo = rango

Índice de valoración Prima / Descuento Métrica básica de decisión





Interpretación del índice de valoración





Positivo → Prima (caro)





Negativo → Descuento (barato)





Cercano a cero → Valor razonable





Se trata de una valoración objetiva, normalizada por ATR.





🔵 5. FLUJO Y ACEPTACIÓN (19-21)





Muestran si el precio es aceptado.





Métrica Significado Cómo se utiliza

Tiempo en valor Aceptación a valor razonable Alta = saldo

Concentración de volumen Interés institucional Alto = área defendida

Desequilibrio de participación Movimiento patrocinado Filtra movimientos falsos

🔵 6. BANDERAS Y MOMENTUM (22-24)





Avisos binarios y fuerza bruta.





Bandera Significado

Valoración extrema Precio alejado del valor razonable

Subasta fallida Rechazo de prima/descuento

Impulse Power Velocidad bruta, no tendencia

🔵 7. SEÑAL FINAL (25)





Se trata de un sesgo de resumen, no de una señal de entrada.





COMPRAR / VENDER / NEUTRAL





Fuerza: Agresivo / Moderado / Rango





Úsalo sólo como confirmación, nunca solo.





🔷 CÓMO UTILIZAR ESTE INDICADOR (CORRECTAMENTE)

✅ Uso correcto





Contexto de mercado





Filtrado de operaciones





Confirmación de sesgo





Evitación de riesgos





Diagnóstico de la sesión





Inversión de medias frente a identificación de tendencias





❌ Uso incorrecto





Entradas ciegas





Ruido de scalping





Over-trading





Decisiones de una sola barra





🔑 FLUJOS DE TRABAJO PRÁCTICOS

Contexto de la continuación de la tendencia





Baja entropía





Fuerte deriva temporal





Precio cercano al valor razonable





Absorción de la oferta o la demanda alineadas





Contexto de reversión a la media





Valoración extrema





Recuperación de régimen alto





Bandera de subasta fallida





Débil participación





Zona de no comercio





Alta entropía





Equilibrio inestable





Presión de S/D en conflicto





🔷 MEJORES MERCADOS Y PLAZOS





✔ Índices

Oro (XAUUSD)

✔ Divisas principales

✔ Crypto (TFs más altos)





TFs recomendados





M5-M15 para contexto intradía





M30-H1 para estructura





H4 para sesgo de régimen





🔷 FILOSOFÍA FINAL





Institutional Physics Engine no te dice lo que va a pasar.

Te dice lo que está pasando - y si tiene sentido participar.





Así es como los operadores profesionales sobreviven a largo plazo.