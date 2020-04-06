White Horse MT5 - это полностью автоматизированная торговая система, разработанная специально для высокочастотного скальпинга (HFT) на таймфрейме M5. Робот использует авторский алгоритм анализа волатильности и динамических ценовых уровней для захвата быстрых движений рынка с минимальными рисками.

Система не использует опасные методы управления капиталом, такие как мартингейл, сетки или пересиживание убытков. Каждая сделка защищена фиксированным стоп-лоссом.

Основные преимущества:

Универсальность: Оптимизирован для работы на любом ликвидном активе (валютные пары, золото, индексы).

HFT-алгоритм: Высокая частота сделок позволяет эффективно использовать небольшие рыночные колебания.

Безопасность: Обязательное использование Stop Loss и Take Profit для каждого ордера.

Смарт-фильтр: Встроенный модуль защиты от расширения спреда и проскальзываний.

Простота: Готовые пресеты позволяют запустить робота в несколько кликов.

Технические требования:

Терминал: MetaTrader 5.

Таймфрейм: M5 (рекомендуемый).

Тип счета: ECN или Raw Spread с низким спредом и минимальной комиссией.

Скорость исполнения: Рекомендуется использование VPS с минимальным пингом до сервера брокера.

Депозит: От $100 (рекомендуемый от $500 для соблюдения риск-менеджмента).

Параметры:

Magic Number - уникальный номер эксперта.

Lot Size / AutoLot - выбор фиксированного лота или автоматического расчета от баланса.

Max Spread - фильтр максимально допустимого спреда для открытия позиции.

Take Profit / Stop Loss - уровни фиксации прибыли и убытка в пунктах.

Trailing Stop - настройки динамического сопровождения прибыли.

Рекомендации по использованию:

Для достижения наилучших результатов рекомендуется протестировать робота на демо-счете в течение 1-2 недель, чтобы подобрать оптимальные настройки под вашего брокера.