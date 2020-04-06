White Horse MT5
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 1.26
- Aktivierungen: 5
White Horse MT5 - это полностью автоматизированная торговая система, разработанная специально для высокочастотного скальпинга (HFT) на таймфрейме M5. Робот использует авторский алгоритм анализа волатильности и динамических ценовых уровней для захвата быстрых движений рынка с минимальными рисками.
Система не использует опасные методы управления капиталом, такие как мартингейл, сетки или пересиживание убытков. Каждая сделка защищена фиксированным стоп-лоссом.
Основные преимущества:
- Универсальность: Оптимизирован для работы на любом ликвидном активе (валютные пары, золото, индексы).
- HFT-алгоритм: Высокая частота сделок позволяет эффективно использовать небольшие рыночные колебания.
- Безопасность: Обязательное использование Stop Loss и Take Profit для каждого ордера.
- Смарт-фильтр: Встроенный модуль защиты от расширения спреда и проскальзываний.
- Простота: Готовые пресеты позволяют запустить робота в несколько кликов.
Технические требования:
- Терминал: MetaTrader 5.
- Таймфрейм: M5 (рекомендуемый).
- Тип счета: ECN или Raw Spread с низким спредом и минимальной комиссией.
- Скорость исполнения: Рекомендуется использование VPS с минимальным пингом до сервера брокера.
- Депозит: От $100 (рекомендуемый от $500 для соблюдения риск-менеджмента).
Параметры:
- Magic Number - уникальный номер эксперта.
- Lot Size / AutoLot - выбор фиксированного лота или автоматического расчета от баланса.
- Max Spread - фильтр максимально допустимого спреда для открытия позиции.
- Take Profit / Stop Loss - уровни фиксации прибыли и убытка в пунктах.
- Trailing Stop - настройки динамического сопровождения прибыли.
Рекомендации по использованию:
Для достижения наилучших результатов рекомендуется протестировать робота на демо-счете в течение 1-2 недель, чтобы подобрать оптимальные настройки под вашего брокера.
Внимание: Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками. Пожалуйста, соблюдайте правила мани-менеджмента.