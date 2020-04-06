Sprint Gold

EA wird für den vollautomatischen Handel verwendet.

Einstiegslogik:

  • Der EA erfasst das Momentum mit einer ausgeklügelten Filterlogik. Tick- und Second-Level-Daten werden für die Handelsauslösung analysiert.


Risikomanagement:
  • Kein Raster, kein Martingal.
  • Ein Handel nach dem anderen.
  • Jeder Handel wird mit SL und TP eröffnet.


Empfehlung für die Kontoeinrichtung:
  • Minimale Kontogröße: 100USD. EA wird 0,01 Lot pro 100USD setzen.
  • Spread: unter 2 Pips (1 Dezimalpunkt entspricht 1 Pip).


Reale Kontoüberwachung:

Hinweis: Tick und Second-Level werden für die Handelsauslösung analysiert. Das Backtesting-Ergebnis dient nur als Referenz, da die Daten im Backtesting für Tick- und Second-Level-Daten nicht genau sind. Die Leistung des realen Kontos dient als bessere Referenz.
  • Soll hochgeladen werden.


Bitte kontaktieren Sie mich auf MQL5 private Nachricht für prompte Unterstützung.
