Sprint Gold
- Experten
- Li Fangqian
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
EA wird für den vollautomatischen Handel verwendet.
Einstiegslogik:
- Der EA erfasst das Momentum mit einer ausgeklügelten Filterlogik. Tick- und Second-Level-Daten werden für die Handelsauslösung analysiert.
Risikomanagement:
- Kein Raster, kein Martingal.
- Ein Handel nach dem anderen.
- Jeder Handel wird mit SL und TP eröffnet.
Empfehlung für die Kontoeinrichtung:
- Minimale Kontogröße: 100USD. EA wird 0,01 Lot pro 100USD setzen.
- Spread: unter 2 Pips (1 Dezimalpunkt entspricht 1 Pip).
Reale Kontoüberwachung:
Hinweis: Tick und Second-Level werden für die Handelsauslösung analysiert. Das Backtesting-Ergebnis dient nur als Referenz, da die Daten im Backtesting für Tick- und Second-Level-Daten nicht genau sind. Die Leistung des realen Kontos dient als bessere Referenz.
- Soll hochgeladen werden.
Bitte kontaktieren Sie mich auf MQL5 private Nachricht für prompte Unterstützung.