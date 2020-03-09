Sprint Gold MT4

EA wird für den vollautomatischen Handel verwendet.





Einstiegslogik:

Der EA erfasst das Momentum mit einer ausgeklügelten Filterlogik. Tick- und Second-Level-Daten werden für die Handelsauslösung analysiert.



Risikomanagement:

Kein Raster, kein Martingal.

Ein Handel nach dem anderen.

Jeder Handel wird mit SL und TP eröffnet.









Empfehlung für die Kontoeinrichtung:

Minimale Kontogröße: 100USD. EA wird 0,01 Lot pro 100USD setzen.

Spread: unter 2 Pips (1 Dezimalpunkt entspricht 1 Pip).









Reale Kontoüberwachung:





Hinweis: Tick und Second-Level werden für die Handelsauslösung analysiert. Das Backtesting-Ergebnis dient nur als Referenz, da die Daten im Backtesting für Tick- und Second-Level-Daten nicht genau sind. Die Leistung des realen Kontos dient als bessere Referenz.

Soll hochgeladen werden.









Bitte kontaktieren Sie mich auf MQL5 private Nachricht für prompte Unterstützung.