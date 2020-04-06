SMC Precision Scalper MT5

SMC Precision Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für Gold (XAUUSD) und Indizes entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu gefährlichen "Grid"- oder "Martingale"-Bots, die Konten sprengen, verwendet dieser EA reine Price-Action-Logik, die auf Smart Money Concepts (SMC) basiert. Er identifiziert gültige Ausbrüche aus der Marktstruktur und handelt mit dem Trend.

Wie es funktioniert:

Struktur-Mapping: Der EA erkennt automatisch den 20-Kerzen-Hoch/Tief-Strukturtunnel. Trend-Filter: Ein eingebauter 200 EMA-Filter stellt sicher, dass nur in Richtung des langfristigen Trends gehandelt wird (kein Counter-Trend-Handel). Ausbruchs-Bestätigung: Trades werden nur ausgeführt, wenn eine Kerze hinter der Struktur schließt, um Fake-outs zu verhindern. Scharfschützen-Ausgänge: Verwendet einen dynamischen Trailing Stop, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Trend bewegt.

Hauptmerkmale:

Kein Martingale / Kein Grid: Jeder Handel hat einen Stop Loss.

Prop Firm Ready: Die Logik des geringen Drawdowns macht ihn geeignet für Finanzierungsherausforderungen.

Einstellen und Vergessen: Vollständig automatisierte Ausführung.

Empfehlungen:

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) - Sehr empfehlenswert

Konto-Typ: ECN / Raw Spread (Niedrige Spreads sind für Scalping unerlässlich).

Mindesteinlage: $100 ($500+ empfohlen).

Eingaben: