SMC Precision Scalper MT5
- Experten
- Jing Zhi Sia
- Version: 10.0
- Aktivierungen: 5
SMC Precision Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für Gold (XAUUSD) und Indizes entwickelt wurde.
Im Gegensatz zu gefährlichen "Grid"- oder "Martingale"-Bots, die Konten sprengen, verwendet dieser EA reine Price-Action-Logik, die auf Smart Money Concepts (SMC) basiert. Er identifiziert gültige Ausbrüche aus der Marktstruktur und handelt mit dem Trend.
Wie es funktioniert:
-
Struktur-Mapping: Der EA erkennt automatisch den 20-Kerzen-Hoch/Tief-Strukturtunnel.
-
Trend-Filter: Ein eingebauter 200 EMA-Filter stellt sicher, dass nur in Richtung des langfristigen Trends gehandelt wird (kein Counter-Trend-Handel).
-
Ausbruchs-Bestätigung: Trades werden nur ausgeführt, wenn eine Kerze hinter der Struktur schließt, um Fake-outs zu verhindern.
-
Scharfschützen-Ausgänge: Verwendet einen dynamischen Trailing Stop, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Trend bewegt.
Hauptmerkmale:
-
Kein Martingale / Kein Grid: Jeder Handel hat einen Stop Loss.
-
Prop Firm Ready: Die Logik des geringen Drawdowns macht ihn geeignet für Finanzierungsherausforderungen.
-
Einstellen und Vergessen: Vollständig automatisierte Ausführung.
Empfehlungen:
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) - Sehr empfehlenswert
-
Konto-Typ: ECN / Raw Spread (Niedrige Spreads sind für Scalping unerlässlich).
-
Mindesteinlage: $100 ($500+ empfohlen).
Eingaben:
-
FixedLotSize : 0.01 (Standard). Je nach Risiko erhöhen.
-
UseTrendFilter : true (Hält Sie auf der richtigen Seite des Marktes).