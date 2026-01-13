Quantum Matrix AI mt5
- Experten
- Hassane Zibara
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Hallo Trader,
Quantum Matrix AI ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, entwickelt für Trader, die Präzision, Stabilität und langfristiges strukturiertes Wachstum schätzen.
Als Flaggschiff-Engine des Quantum-Ökosystems geht es weit über traditionelle Single-Pair- oder Single-Strategie-EAs hinaus. Quantum Matrix AI wurde so entwickelt, dass es nahtlos auf Forex-Währungspaaren, Metallen, Indizes und Kryptowährungen arbeitet und sich intelligent an sich ändernde Marktbedingungen anpasst.
Dies ist kein Hochfrequenz-Roboter.
Dies ist ein disziplinorientiertes Handelssystem.
Aktionspreis. Der Preis erhöht sich um $50 bei jeweils 10 Käufen. Endpreis: $1999.
Warum Quantum Matrix AI anders ist
Die meisten EAs basieren auf einer einzigen Logik, einer Bedingung oder einer Marktphase.
Quantum Matrix AI basiert auf einer mehrschichtigen Entscheidungs-Engine, die sich anpasst, statt nur zu reagieren.
Zentrale Stärken
✔ Adaptive Trend-Grid-Intelligenz
Richtet Trades an der dominanten Marktrichtung aus und verwaltet das Risiko über eine strukturierte Grid-Logik.
✔ Matrix-Gruppen-System
Trades werden in intelligente Grid-Gruppen organisiert, wobei jede Gruppe über eine eigene interne Take-Profit-Logik verfügt, um ein ruhigeres Equity-Verhalten zu ermöglichen.
✔ Multi-Markt-Kompatibilität
Konzipiert für konsistente Performance auf Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen und Energien.
✔ Mirror-Balance-Logik
Dynamischer Ausgleich von Kauf- und Verkaufspositionen zur Kontrolle des Drawdowns und Stabilisierung der Equity.
✔ Risikokontrolliertes Compounding
Die Lotgröße entwickelt sich basierend auf Kontowachstum und definierten Risikoparametern – nicht durch aggressives Martingale.
✔ Qualität statt Quantität
Kein Overtrading.
Kein Jagen von Marktnoise.
Trades werden nur ausgeführt, wenn die Marktbedingungen übereinstimmen.
Wie Quantum Matrix AI arbeitet
🔹 Plug & Play
Chart anhängen → Risikoprofil auswählen → starten.
🔹 Vorkonfigurierte Logik
Keine komplexen Einstellungen erforderlich. Die Kernlogik ist vollständig integriert.
🔹 Multi-Timeframe-fähig
Effizient von M1 bis H4.
🔹 Kontinuierliche Marktanalyse
Analysiert Volatilität, Momentum, Struktur und Marktverhalten in Echtzeit.
🔹 Interner Strategiewechsel
Mehrere interne Logiken arbeiten parallel und passen sich automatisch an.
🔹 Automatisches Zyklusmanagement
Jede Handelssequenz wird unabhängig abgeschlossen und nur bei passenden Bedingungen neu gestartet.
Performance-Philosophie
Quantum Matrix AI basiert nicht auf unrealistischen Versprechen.
Die Performance hängt ab von:
• Marktbedingungen
• Volatilität
• Risikoeinstellungen
Der Fokus liegt auf statistisch erreichbarem Wachstum mit Kapitalerhalt als Priorität.
Mindestanforderungen
✔ Mindesteinzahlung: $1.000
✔ Empfohlener Hebel: 1:500
✔ Kontotyp: ECN / Raw / niedriger Spread
✔ Hedging-Konten unterstützt
✔ VPS empfohlen (24/5 Betrieb)
Für wen ist dieser EA geeignet
Für Trader, die strukturierte Automatisierung, kontrolliertes Risiko und langfristige Konsistenz suchen.
Nach dem Kauf
Installationsanleitung, Setup-Guides, Risiko-Templates, kostenlose Updates und Prioritäts-Support.
Quantum Matrix AI
Ein Trading-Engine für systematisch denkende Trader.