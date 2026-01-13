Quantum Matrix AI mt5

Hallo Trader,

Quantum Matrix AI ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, entwickelt für Trader, die Präzision, Stabilität und langfristiges strukturiertes Wachstum schätzen.

Als Flaggschiff-Engine des Quantum-Ökosystems geht es weit über traditionelle Single-Pair- oder Single-Strategie-EAs hinaus. Quantum Matrix AI wurde so entwickelt, dass es nahtlos auf Forex-Währungspaaren, Metallen, Indizes und Kryptowährungen arbeitet und sich intelligent an sich ändernde Marktbedingungen anpasst.

Dies ist kein Hochfrequenz-Roboter.

Dies ist ein disziplinorientiertes Handelssystem.

Aktionspreis. Der Preis erhöht sich um $50 bei jeweils 10 Käufen. Endpreis: $1999.

Warum Quantum Matrix AI anders ist

Die meisten EAs basieren auf einer einzigen Logik, einer Bedingung oder einer Marktphase.

Quantum Matrix AI basiert auf einer mehrschichtigen Entscheidungs-Engine, die sich anpasst, statt nur zu reagieren.

Zentrale Stärken

✔ Adaptive Trend-Grid-Intelligenz

Richtet Trades an der dominanten Marktrichtung aus und verwaltet das Risiko über eine strukturierte Grid-Logik.

✔ Matrix-Gruppen-System

Trades werden in intelligente Grid-Gruppen organisiert, wobei jede Gruppe über eine eigene interne Take-Profit-Logik verfügt, um ein ruhigeres Equity-Verhalten zu ermöglichen.

✔ Multi-Markt-Kompatibilität

Konzipiert für konsistente Performance auf Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen und Energien.

✔ Mirror-Balance-Logik

Dynamischer Ausgleich von Kauf- und Verkaufspositionen zur Kontrolle des Drawdowns und Stabilisierung der Equity.

✔ Risikokontrolliertes Compounding

Die Lotgröße entwickelt sich basierend auf Kontowachstum und definierten Risikoparametern – nicht durch aggressives Martingale.

✔ Qualität statt Quantität

Kein Overtrading.

Kein Jagen von Marktnoise.

Trades werden nur ausgeführt, wenn die Marktbedingungen übereinstimmen.

Wie Quantum Matrix AI arbeitet

🔹 Plug & Play

Chart anhängen → Risikoprofil auswählen → starten.

🔹 Vorkonfigurierte Logik

Keine komplexen Einstellungen erforderlich. Die Kernlogik ist vollständig integriert.

🔹 Multi-Timeframe-fähig

Effizient von M1 bis H4.

🔹 Kontinuierliche Marktanalyse

Analysiert Volatilität, Momentum, Struktur und Marktverhalten in Echtzeit.

🔹 Interner Strategiewechsel

Mehrere interne Logiken arbeiten parallel und passen sich automatisch an.

🔹 Automatisches Zyklusmanagement

Jede Handelssequenz wird unabhängig abgeschlossen und nur bei passenden Bedingungen neu gestartet.

Performance-Philosophie

Quantum Matrix AI basiert nicht auf unrealistischen Versprechen.

Die Performance hängt ab von:

• Marktbedingungen

• Volatilität

• Risikoeinstellungen

Der Fokus liegt auf statistisch erreichbarem Wachstum mit Kapitalerhalt als Priorität.

Mindestanforderungen

✔ Mindesteinzahlung: $1.000

✔ Empfohlener Hebel: 1:500

✔ Kontotyp: ECN / Raw / niedriger Spread

✔ Hedging-Konten unterstützt

✔ VPS empfohlen (24/5 Betrieb)

Für wen ist dieser EA geeignet

Für Trader, die strukturierte Automatisierung, kontrolliertes Risiko und langfristige Konsistenz suchen.

Nach dem Kauf

Installationsanleitung, Setup-Guides, Risiko-Templates, kostenlose Updates und Prioritäts-Support.

Quantum Matrix AI

Ein Trading-Engine für systematisch denkende Trader.