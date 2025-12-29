Aureus Prime | Algoritmo avanzado de negociación XAUUSD

Aureus Prime es un algoritmo de negociación avanzado desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15. El sistema está diseñado para operadores que prefieren una participación estructurada en el mercado, una ejecución basada en sesiones y una exposición al riesgo controlada.

Aureus Prime evita las condiciones de mercado de baja liquidez y opera sólo durante las sesiones de negociación activas donde el movimiento de precios y el volumen son típicamente más altos.

💎 LA VENTAJA AUREUS

Lógica de negociación basada en sesiones: El algoritmo permanece inactivo durante las horas de baja liquidez (Sesión Asiática) y ejecuta operaciones sólo durante las sesiones activas predefinidas (Londres y Nueva York, 09:00 - 22:00 hora del servidor).

El algoritmo permanece inactivo durante las horas de baja liquidez (Sesión Asiática) y ejecuta operaciones sólo durante las sesiones activas predefinidas (Londres y Nueva York, 09:00 - 22:00 hora del servidor). Filtros de tendencia y momento: Las entradas de operaciones se filtran utilizando condiciones de tendencia e impulso de plazos superiores para reducir la exposición a tendencias contrarias y el comportamiento inestable del mercado.

Las entradas de operaciones se filtran utilizando condiciones de tendencia e impulso de plazos superiores para reducir la exposición a tendencias contrarias y el comportamiento inestable del mercado. Protección dinámica de la renta variable: Un mecanismo integrado de control de la renta variable puede cerrar las posiciones abiertas si se alcanzan los umbrales de reducción predefinidos, lo que ayuda a limitar la exposición en condiciones de mercado anormales.

Un mecanismo integrado de control de la renta variable puede cerrar las posiciones abiertas si se alcanzan los umbrales de reducción predefinidos, lo que ayuda a limitar la exposición en condiciones de mercado anormales. Tamaño de posición adaptable: Existe la posibilidad de ajustar automáticamente los lotes en función del saldo de la cuenta, lo que permite un escalado flexible de las posiciones en función del tamaño de la cuenta.

📊 RENDIMIENTO DE LAS PRUEBAS A FONDO (Datos históricos)

Factor de beneficio: ~2.0

~2.0 Porcentaje de victorias: ~74%

~74% Ratio de Sharpe : > 9.0

: > 9.0 Reducción: Controlada (depende de la estrategia)

Nota: Los resultados históricos se basan en pruebas retrospectivas y no garantizan rendimientos futuros.

⚙️ INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

Símbolo: XAUUSD (Oro)

XAUUSD (Oro) Marco temporal: M15

M15 Tipo de cuenta: Estándar / ECN / Raw Spread

Estándar / ECN / Raw Spread Depósito Mínimo: $500

$500 Apalancamiento recomendado: 1:500 (Preferido para un rendimiento óptimo)

1:500 (Preferido para un rendimiento óptimo) VPS: Recomendado para una ejecución estable