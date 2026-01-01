Goldmind AI Pro MT5

🌟 Goldmind AI EA Pro: Der Meister des XAUUSD 🌟

Goldmind AI EA Pro ist eine erstklassige automatisierte Handelslösung, die ausschließlich für den liquidesten und spannendsten Vermögenswert der Welt entwickelt wurde: GOLD.

Gold ist bekannt für seine massiven Bewegungen und hohe Volatilität. Während diese Bewegungen für manuelle Händler gefährlich sein können, verwandelt Goldmind EAAI Pro diese Volatilität in eine Chance. Durch die Verwendung einer intelligenten, adaptiven Logik bleibt dieser Expert Advisor ruhig, wenn der Markt wild wird, und sucht nach den perfekten "Goldmind"-Chancen, während Sie schlafen.

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.



Der Preis erhöht sich um $50 für jeweils 10 Käufe. Endpreis $999



Goldmind AI EA Pro mql5 öffentlicher Kanal: mql5 öffentlicher Kanal: HIER KLICKEN

🛡️ Gebaut fürs Überleben, optimiert für Wachstum

Der Handel mit Gold erfordert mehr als nur eine einfache Strategie; er erfordert eine Denkweise , bei der die Verteidigung im Vordergrund steht. Goldmind AI Pro sucht nicht nur nach Einstiegsmöglichkeiten, sondern schützt Ihr Konto mit einem "Hard Shield"-Aktienschutz. Wenn der Markt zu unberechenbar wird, weiß der EA genau, wann er sich zurückziehen muss, um sicherzustellen, dass Ihr Kapital für einen weiteren Handelstag sicher ist.

💎 Warum Goldmind AI Pro wählen?

Reiner Gold-Fokus: Im Gegensatz zu "Multi-Pair"-Bots, die Alleskönner sind, ist Goldmind ein Spezialist. Jede Zeile seiner Logik ist auf die einzigartige Persönlichkeit des XAUUSD abgestimmt.

Das "Profit Magnet" Trailing-System: Die meisten Roboter schließen Geschäfte zu früh. Goldmind verfügt über einen "Smart Trail", der einer Gewinnsträhne folgt und mehr Gewinn aus jedem Goldtrend herausholt, bevor er sich umkehrt.

Keine Emotionen, totale Disziplin: Gold schläft nie, und dieser EA auch nicht. Er beseitigt die Angst, etwas zu verpassen" und die Gier, zu lange zu halten", und führt einen disziplinierten Plan mit 100%iger Präzision aus.

Einfache "Plug & Play"-Einrichtung: Sie müssen kein Programmierer oder Mathegenie sein. Hängen Sie den EA einfach an Ihren Gold-Chart an, wählen Sie Ihr Risikoniveau und lassen Sie den "Goldmind" die schwere Arbeit erledigen.

📈 Empfehlung für beste Performance

Symbol: XAUUSD (nur Gold).

Kontotyp: Raw Spread oder ECN (um die besten Goldpreise zu erzielen).

Geduld ist der Schlüssel: Hochwertige Setups gibt es nicht jede Minute. Goldmind ist ein professionelles Tool, das für eine beständige, langfristige Performance entwickelt wurde.





1. Installation in 30 Sekunden

Öffnen Sie MetaTrader 5. Gehen Sie zu Datei > Datenordner öffnen. Öffnen Sie den Ordner MQL5 und dann den Ordner Experts. Fügen Sie hier die Datei Goldmind_AI_Pro.ex5 ein. Starten Sie Ihren MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Expert Advisors" im Navigator-Panel und wählen Sie Aktualisieren.

2. Anhängen an den Chart

Symbol: Öffnen Sie einen Chart für XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: Setzen Sie den Chart auf H1 (1-Stunden).

Drag & Drop: Ziehen Sie den EA aus Ihrem Navigator auf den Chart.

Wichtiger Schritt: Vergewissern Sie sich auf der Registerkarte "Allgemein", dass "Algo-Handel zulassen" aktiviert ist.

Der grüne Button: Vergewissern Sie sich, dass die Schaltfläche " Algo Trading" ganz oben in Ihrem MT5-Terminal grün ist.

3. Ihr Dashboard verstehen (Einstellungen)

Sie müssen kein Mathe-Experte sein. Hier finden Sie alles, was Sie über die wichtigsten "Goldmind"-Kontrollen wissen müssen:

Funktion Was es für Sie tut Anfängliche Losgröße Dies ist Ihre Anfangskraft. Für ein $500-Konto empfehlen wir 0,01. Ziel-Gewinn Der Geldbetrag, den der EA gewinnen möchte, bevor er den "Korb" schließt. Trailing-Schritt Unser "Gewinnmagnet". Wenn Sie Ihr Ziel erreichen, wird der EA dem Kurs "folgen" und versuchen, noch mehr zu gewinnen! Max Drawdown % Ihr Schutzschild. Wenn der Markt verrückt spielt und Sie X% Ihres Guthabens verlieren, schließt der EA alle Geschäfte ab, um Ihr Konto zu retten.





