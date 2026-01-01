Goldmind AI Pro MT5

🌟 Goldmind AI EA Pro: Der Meister des XAUUSD 🌟

Goldmind AI EA Pro ist eine erstklassige automatisierte Handelslösung, die ausschließlich für den liquidesten und spannendsten Vermögenswert der Welt entwickelt wurde: GOLD.

Gold ist bekannt für seine massiven Bewegungen und hohe Volatilität. Während diese Bewegungen für manuelle Händler gefährlich sein können, verwandelt Goldmind EAAI Pro diese Volatilität in eine Chance. Durch die Verwendung einer intelligenten, adaptiven Logik bleibt dieser Expert Advisor ruhig, wenn der Markt wild wird, und sucht nach den perfekten "Goldmind"-Chancen, während Sie schlafen.

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

Der Preis erhöht sich um $50 für jeweils 10 Käufe. Endpreis $999

Goldmind AI EA Pro mql5 öffentlicher Kanal: HIER KLICKEN

🛡️ Gebaut fürs Überleben, optimiert für Wachstum

Der Handel mit Gold erfordert mehr als nur eine einfache Strategie; er erfordert eine Denkweise , bei der die Verteidigung im Vordergrund steht. Goldmind AI Pro sucht nicht nur nach Einstiegsmöglichkeiten, sondern schützt Ihr Konto mit einem "Hard Shield"-Aktienschutz. Wenn der Markt zu unberechenbar wird, weiß der EA genau, wann er sich zurückziehen muss, um sicherzustellen, dass Ihr Kapital für einen weiteren Handelstag sicher ist.

💎 Warum Goldmind AI Pro wählen?

  • Reiner Gold-Fokus: Im Gegensatz zu "Multi-Pair"-Bots, die Alleskönner sind, ist Goldmind ein Spezialist. Jede Zeile seiner Logik ist auf die einzigartige Persönlichkeit des XAUUSD abgestimmt.

  • Das "Profit Magnet" Trailing-System: Die meisten Roboter schließen Geschäfte zu früh. Goldmind verfügt über einen "Smart Trail", der einer Gewinnsträhne folgt und mehr Gewinn aus jedem Goldtrend herausholt, bevor er sich umkehrt.

  • Keine Emotionen, totale Disziplin: Gold schläft nie, und dieser EA auch nicht. Er beseitigt die Angst, etwas zu verpassen" und die Gier, zu lange zu halten", und führt einen disziplinierten Plan mit 100%iger Präzision aus.

  • Einfache "Plug & Play"-Einrichtung: Sie müssen kein Programmierer oder Mathegenie sein. Hängen Sie den EA einfach an Ihren Gold-Chart an, wählen Sie Ihr Risikoniveau und lassen Sie den "Goldmind" die schwere Arbeit erledigen.

📈 Empfehlung für beste Performance

  • Symbol: XAUUSD (nur Gold).

  • Kontotyp: Raw Spread oder ECN (um die besten Goldpreise zu erzielen).

  • Geduld ist der Schlüssel: Hochwertige Setups gibt es nicht jede Minute. Goldmind ist ein professionelles Tool, das für eine beständige, langfristige Performance entwickelt wurde.


1. Installation in 30 Sekunden

  1. Öffnen Sie MetaTrader 5.

  2. Gehen Sie zu Datei > Datenordner öffnen.

  3. Öffnen Sie den Ordner MQL5 und dann den Ordner Experts.

  4. Fügen Sie hier die Datei Goldmind_AI_Pro.ex5 ein.

  5. Starten Sie Ihren MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Expert Advisors" im Navigator-Panel und wählen Sie Aktualisieren.

2. Anhängen an den Chart

  • Symbol: Öffnen Sie einen Chart für XAUUSD (Gold).

  • Zeitrahmen: Setzen Sie den Chart auf H1 (1-Stunden).

  • Drag & Drop: Ziehen Sie den EA aus Ihrem Navigator auf den Chart.

  • Wichtiger Schritt: Vergewissern Sie sich auf der Registerkarte "Allgemein", dass "Algo-Handel zulassen" aktiviert ist.

  • Der grüne Button: Vergewissern Sie sich, dass die Schaltfläche " Algo Trading" ganz oben in Ihrem MT5-Terminal grün ist.

3. Ihr Dashboard verstehen (Einstellungen)

Sie müssen kein Mathe-Experte sein. Hier finden Sie alles, was Sie über die wichtigsten "Goldmind"-Kontrollen wissen müssen:

Funktion Was es für Sie tut
Anfängliche Losgröße Dies ist Ihre Anfangskraft. Für ein $500-Konto empfehlen wir 0,01.
Ziel-Gewinn Der Geldbetrag, den der EA gewinnen möchte, bevor er den "Korb" schließt.
Trailing-Schritt Unser "Gewinnmagnet". Wenn Sie Ihr Ziel erreichen, wird der EA dem Kurs "folgen" und versuchen, noch mehr zu gewinnen!
Max Drawdown % Ihr Schutzschild. Wenn der Markt verrückt spielt und Sie X% Ihres Guthabens verlieren, schließt der EA alle Geschäfte ab, um Ihr Konto zu retten.


4. Die "Goldmind"-Regeln für den Erfolg

  1. Setzen und Vergessen: Gold bewegt sich schnell. Schließen Sie Geschäfte nicht manuell, sondern lassen Sie den mathematischen "Korb" der KI die Ausstiege für Sie erledigen.

  2. Klein anfangen: Lassen Sie den EA in den ersten 48 Stunden immer auf einem Demokonto laufen, um zu sehen, wie er mit dem Goldpreis "atmet".

  3. Niedriger Spread ist am besten: Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie ein ECN- oder Raw Spread-Konto verwenden. Beim Goldhandel geht es vor allem um Präzision!

Weitere Produkte dieses Autors
Power Arrow Indicator Pro MT5
Rupabh Bharti
Indikatoren
Bester Indikator für MT5 , der präzise und schnelle Signale liefert , um in den Handel einzusteigen, ohne sich neu zu malen! Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden : Forex, synthetische Währungen, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes . Es liefert ziemlich genaue Handelssignale und sagt Ihnen, wann es am besten ist, einen Handel zu eröffnen und zu schließen. Die meisten Trader verbessern ihre Handelsergebnisse bereits in der ersten Handelswoche mit Hilfe des Power Indicator Pro. Vo
Power MA Rectifier
Rupabh Bharti
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie und optimieren Sie Ihre Markteintritte mit dem Power MA Rectifier Indicator, der jetzt auf der MetaTrader 5 (MT5) Marktplattform zum Verkauf steht. Dieser innovative Indikator kombiniert die Leistungsfähigkeit des gleitenden Durchschnitts (MA) mit einem Gleichrichtungsalgorithmus und liefert Händlern wertvolle Erkenntnisse, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptmerkmale: Integration gleitender Durchschnitte : Der Power MA Rectifier Indicator nut
Moon Spiker
Rupabh Bharti
Indikatoren
Einführung von Moon Spiker - Ihr Mond-Tor zum Präzisionshandel auf MetaTrader 5! Erhöhen Sie Ihre Handelserfahrung in astronomische Höhen mit Moon Spiker, einem hochmodernen Indikator, der die himmlischen Kräfte für präzise Analysen und Entscheidungen nutzbar macht. Begrüßen Sie ein innovatives Tool, das Ihre Handelsstrategie auf die nächste Stufe heben wird! Moon Spiker wurde exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt und ist sorgfältig auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Trader zugeschnitten, die s
DeepX Levitator EA MT5
Rupabh Bharti
Experten
Der DeepX Levitator Expert Advisor verfolgt einen strategischen Ansatz für den Handel, ohne riskante Methoden wie Martingale oder Grid-Strategien zu verwenden. Er arbeitet mit einem akribischen Handelssystem, das auf verantwortungsvolle Handelspraktiken abzielt und sicherstellt, dass jeder Handel eine klare Stop-Loss- und Take-Profit-Strategie hat. WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine Nachricht für eventuelle Rückfragen und erhalten die Einrichtungsanweisungen. DeepX Levitator ist
DeepX Black Edition
Rupabh Bharti
Experten
DeepX Black Edition Expert Advisor ist ein innovatives Handelsinstrument, das sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die eine robuste und risikoarme Strategie suchen. Dieser Spezialist nutzt die Macht der Candlestick-Muster und zeichnet sich durch die Erkennung von Trends aus, die einen rechtzeitigen Ein- und Ausstieg in den Markt ermöglichen. Mit einem vordefinierten Gewinn- und Verlustlimit stellt der Expert Advisor das Risikomanagement in den Vordergrund und bietet dem Nutzer eine sichere H
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension