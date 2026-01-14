NewsFlow FX
Hören Sie auf, die Nachrichten zu erraten. Fangen Sie an, das Ergebnis zu handeln.
NewsFlow FX ist ein hochentwickelter Nachrichten-Handelsroboter, der für Gold (XAUUSD), US30 und wichtige Paare entwickelt wurde. Im Gegensatz zu einfachen "Straddle"-Robotern, die blind Aufträge erteilen, enthält NewsFlow FX einen intelligenten Kalenderscanner und eine Fundamental Outcome Logic, um auf der Grundlage der tatsächlich veröffentlichten Wirtschaftsdaten zu handeln.
🚀 Warum ist NewsFlow FX anders?
Viele Nachrichten-EAs scheitern, weil sie das Ziel-Nachrichtenereignis in der Sekunde, in der es eintrifft, "verlieren" oder durch Liquiditätsengpässe (Whipsaws) ausgestoppt werden. NewsFlow FX löst beide Probleme mit seinen proprietären Scanner Lock und Whipsaw Protection Engines.
⚠️ Wichtiger Hinweis zum Backtesting
Bitte vor dem Testen lesen: Da dieser EA auf Live-Wirtschaftskalenderdaten angewiesen ist, kann er NICHT mit dem Strategy Tester genau getestet werden.
Der Strategy Tester stellt keine historischen Kalenderdaten für den "Outcome"-Handel zur Verfügung. Die "AllowTesterTrade"- Einstellung ist im Wesentlichen "False" für echte Strategien - sie existiert NUR, um MQL5 Marktvalidierungsprüfungen zu bestehen.
Um diesen EA zu testen, müssen Sie ein DEMO- oder REAL-Konto während Live-Nachrichtenereignissen verwenden.
✅ Hauptmerkmale
- Intelligenter Kalender-Scanner: Erkennt automatisch hochrelevante USD-Nachrichten. Er "verriegelt" sich 15 Minuten vor dem Ereignis und stellt sicher, dass kein Handel übersprungen wird, selbst wenn die Brokerzeit abweicht.
- Zwei Strategie-Modi:
- Outcome-Modus (Standard): Wartet auf die Veröffentlichung der TATSÄCHLICHEN Daten. Wenn die Daten für den USD positiv sind, wird Gold verkauft. Wenn sie negativ sind, wird gekauft. (Fundamentaler Handel).
- Straddle-Modus: Platziert schwebende Kauf-/Verkaufsstopps sofort zur Nachrichtenzeit für eine schnelle Ausführung.
- Whipsaw-Schutz (Re-Entry): Wenn der Markt einen Täuschungsversuch unternimmt und Ihren Stop-Loss erreicht, der Trend aber bestehen bleibt, steigt der EA automatisch wieder in den Handel ein, um die tatsächliche Bewegung zu erfassen.
- Intelligenter Fallback: Wenn ein Nachrichtenereignis (wie z.B. der Verbraucherpreisindex) nicht in den Prognosedaten enthalten ist, verwendet der EA auf intelligente Weise den vorherigen Wert als Referenzwert, um Fehler zu vermeiden.
- Manuelles P/L-Tracking: Das Dashboard verfolgt Ihren täglichen Gewinn/Verlust genau, auch wenn Sie Trades manuell über Ihr Telefon schließen.
⚙️ Wie es funktioniert
- Der EA durchsucht den Wirtschaftskalender nach dem nächsten großen Ereignis (z. B. NFP, CPI, FOMC).
- Er zeigt einen Countdown auf dem Dashboard an. Sie können diesen mit Ihrem Broker synchronisieren, indem Sie die Einstellung Server_Time_Offset verwenden.
- Genau zur Nachrichtensekunde:
- Outcome Mode: Er liest die Daten. Actual > Forecast? Sofort handeln.
- Straddle-Modus: Es klammert den Preis mit schwebenden Aufträgen ein.
- Verwaltung: Es verwendet einen dynamischen Trailing Stop (Standard: Start 30pips, Lock 15pips, Step 10pips), um Gewinne bei Volatilitätsspitzen zu sichern.
📊 Empfehlungen
- Paare: Optimiert für XAUUSD (Gold). Funktioniert bei US30, EURUSD, GBPUSD.
- Zeitrahmen: M1 (1-Minuten-Chart) für beste Sichtbarkeit.
- Konto: ECN- oder Low Spread-Konto für den Nachrichtenhandel empfohlen.
- VPS: Ein VPS mit niedriger Latenzzeit wird für die schnellste Ausführung dringend empfohlen.
🔧 Eingabe-Highlights
- Strategie_Modus: Wählen Sie zwischen "Warten auf Daten" (sicher) oder "Pending Straddle" (schnell).
- Server_Zeit_Abweichung: Stellen Sie dies ein, wenn der Countdown auf dem Dashboard nicht mit der tatsächlichen Nachrichtenzeit übereinstimmt.
- AllowTesterTrade: Standardmäßig auf FALSE gesetzt. Nur zur Validierung auf True setzen. Verwenden Sie Demo für tatsächliche Tests.
- AutoLot: Berechnet automatisch die Losgröße auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes.
📞 Unterstützung für Entwickler
Ich biete vollen Support für alle meine Produkte. Wenn Sie Fragen zu Einstellungen, Set-Dateien oder zur Installation haben:
1. Senden Sie mir eine Private Nachricht (PM) über MQL5.
2. Prüfen Sie die Registerkarte "Kommentare" für aktualisierte Set-Dateien und Anleitungen.
Ich bin hier, um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen!
