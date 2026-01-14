NewsFlow FX - Professionelles Nachrichtenhandelssystem

Hören Sie auf, die Nachrichten zu erraten. Fangen Sie an, das Ergebnis zu handeln.

NewsFlow FX ist ein hochentwickelter Nachrichten-Handelsroboter, der für Gold (XAUUSD), US30 und wichtige Paare entwickelt wurde. Im Gegensatz zu einfachen "Straddle"-Robotern, die blind Aufträge erteilen, enthält NewsFlow FX einen intelligenten Kalenderscanner und eine Fundamental Outcome Logic, um auf der Grundlage der tatsächlich veröffentlichten Wirtschaftsdaten zu handeln.

🚀 Warum ist NewsFlow FX anders?

Viele Nachrichten-EAs scheitern, weil sie das Ziel-Nachrichtenereignis in der Sekunde, in der es eintrifft, "verlieren" oder durch Liquiditätsengpässe (Whipsaws) ausgestoppt werden. NewsFlow FX löst beide Probleme mit seinen proprietären Scanner Lock und Whipsaw Protection Engines.

⚠️ Wichtiger Hinweis zum Backtesting

Bitte vor dem Testen lesen: Da dieser EA auf Live-Wirtschaftskalenderdaten angewiesen ist, kann er NICHT mit dem Strategy Tester genau getestet werden.

Der Strategy Tester stellt keine historischen Kalenderdaten für den "Outcome"-Handel zur Verfügung. Die "AllowTesterTrade"- Einstellung ist im Wesentlichen "False" für echte Strategien - sie existiert NUR, um MQL5 Marktvalidierungsprüfungen zu bestehen.

Um diesen EA zu testen, müssen Sie ein DEMO- oder REAL-Konto während Live-Nachrichtenereignissen verwenden.

✅ Hauptmerkmale

Intelligenter Kalender-Scanner: Erkennt automatisch hochrelevante USD-Nachrichten. Er "verriegelt" sich 15 Minuten vor dem Ereignis und stellt sicher, dass kein Handel übersprungen wird, selbst wenn die Brokerzeit abweicht.

Erkennt automatisch hochrelevante USD-Nachrichten. Er "verriegelt" sich 15 Minuten vor dem Ereignis und stellt sicher, dass kein Handel übersprungen wird, selbst wenn die Brokerzeit abweicht. Zwei Strategie-Modi : Outcome-Modus (Standard): Wartet auf die Veröffentlichung der TATSÄCHLICHEN Daten. Wenn die Daten für den USD positiv sind, wird Gold verkauft. Wenn sie negativ sind, wird gekauft. (Fundamentaler Handel). Straddle-Modus: Platziert schwebende Kauf-/Verkaufsstopps sofort zur Nachrichtenzeit für eine schnelle Ausführung.

: Whipsaw-Schutz (Re-Entry): Wenn der Markt einen Täuschungsversuch unternimmt und Ihren Stop-Loss erreicht, der Trend aber bestehen bleibt, steigt der EA automatisch wieder in den Handel ein, um die tatsächliche Bewegung zu erfassen.

Wenn der Markt einen Täuschungsversuch unternimmt und Ihren Stop-Loss erreicht, der Trend aber bestehen bleibt, steigt der EA automatisch wieder in den Handel ein, um die tatsächliche Bewegung zu erfassen. Intelligenter Fallback: Wenn ein Nachrichtenereignis (wie z.B. der Verbraucherpreisindex) nicht in den Prognosedaten enthalten ist, verwendet der EA auf intelligente Weise den vorherigen Wert als Referenzwert, um Fehler zu vermeiden.

Wenn ein Nachrichtenereignis (wie z.B. der Verbraucherpreisindex) nicht in den Prognosedaten enthalten ist, verwendet der EA auf intelligente Weise den vorherigen Wert als Referenzwert, um Fehler zu vermeiden. Manuelles P/L-Tracking: Das Dashboard verfolgt Ihren täglichen Gewinn/Verlust genau, auch wenn Sie Trades manuell über Ihr Telefon schließen.

⚙️ Wie es funktioniert

Der EA durchsucht den Wirtschaftskalender nach dem nächsten großen Ereignis (z. B. NFP, CPI, FOMC). Er zeigt einen Countdown auf dem Dashboard an. Sie können diesen mit Ihrem Broker synchronisieren, indem Sie die Einstellung Server_Time_Offset verwenden. Genau zur Nachrichtensekunde:

- Outcome Mode: Er liest die Daten. Actual > Forecast? Sofort handeln.

- Straddle-Modus: Es klammert den Preis mit schwebenden Aufträgen ein. Verwaltung: Es verwendet einen dynamischen Trailing Stop (Standard: Start 30pips, Lock 15pips, Step 10pips), um Gewinne bei Volatilitätsspitzen zu sichern.

📊 Empfehlungen

Paare: Optimiert für XAUUSD (Gold). Funktioniert bei US30, EURUSD, GBPUSD.

Optimiert für XAUUSD (Gold). Funktioniert bei US30, EURUSD, GBPUSD. Zeitrahmen: M1 (1-Minuten-Chart) für beste Sichtbarkeit.

M1 (1-Minuten-Chart) für beste Sichtbarkeit. Konto: ECN- oder Low Spread-Konto für den Nachrichtenhandel empfohlen.

ECN- oder Low Spread-Konto für den Nachrichtenhandel empfohlen. VPS: Ein VPS mit niedriger Latenzzeit wird für die schnellste Ausführung dringend empfohlen.

🔧 Eingabe-Highlights

Strategie_Modus: Wählen Sie zwischen "Warten auf Daten" (sicher) oder "Pending Straddle" (schnell).

Wählen Sie zwischen "Warten auf Daten" (sicher) oder "Pending Straddle" (schnell). Server_Zeit_Abweichung: Stellen Sie dies ein, wenn der Countdown auf dem Dashboard nicht mit der tatsächlichen Nachrichtenzeit übereinstimmt.

Stellen Sie dies ein, wenn der Countdown auf dem Dashboard nicht mit der tatsächlichen Nachrichtenzeit übereinstimmt. AllowTesterTrade: Standardmäßig auf FALSE gesetzt. Nur zur Validierung auf True setzen. Verwenden Sie Demo für tatsächliche Tests.

Standardmäßig auf FALSE gesetzt. Nur zur Validierung auf True setzen. Verwenden Sie Demo für tatsächliche Tests. AutoLot: Berechnet automatisch die Losgröße auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes.

📞 Unterstützung für Entwickler

Ich biete vollen Support für alle meine Produkte. Wenn Sie Fragen zu Einstellungen, Set-Dateien oder zur Installation haben:

1. Senden Sie mir eine Private Nachricht (PM) über MQL5.

2. Prüfen Sie die Registerkarte "Kommentare" für aktualisierte Set-Dateien und Anleitungen.

Ich bin hier, um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen!

