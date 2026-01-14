Gold Reaper X

Gold Reaper X - Professioneller Gold Scalping EA (XAUUSD)

Gold Reaper X ist ein hochfrequentes automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es ist für Broker optimiert, die niedrige Spreads und eine schnelle Ausführung bieten.

Der EA kombiniert einen H1-Trendfilter auf einem höheren Zeitrahmen mit einer adaptiven Recovery-Grid-Logik, die es ihm ermöglicht, kurzfristige Volatilität zu handeln und sich gleichzeitig an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Wichtigste Merkmale

  • Adaptives Gewinnzielsystem - Skaliert automatisch die Gewinnmitnahmeziele in Abhängigkeit von der Losgröße und der Marktbewegung.
  • Überlebensmodus (Drawdown-Schutz) - Wenn der Drawdown ein bestimmtes Niveau überschreitet, schaltet der EA in den Kapitalerhaltungsmodus und priorisiert die Erholung des Korbs in Richtung Break-even.
  • 30% Hard Equity Stop - Der Handel wird zwangsweise gestoppt, wenn der Drawdown des Kontos 30% erreicht, was eine zusätzliche Sicherheitsebene darstellt.
  • Trend-gefilterte Eingänge - Trades werden an der H1-Marktrichtung ausgerichtet, um das Risiko eines Gegentrends zu reduzieren.
  • Wochenendschutz - Optionale Schließung am Freitag zur Reduzierung des Wochenend-Gap-Risikos.
  • Echtzeit-Dashboard - Zeigt den EA-Status, den täglichen P/L, den Drawdown und die aktiven Handelsebenen an.

Strategie-Tester Beispiel

Die gezeigten Ergebnisse basieren auf dem MT5 Strategy Tester unter bestimmten Bedingungen. Die Leistung kann je nach Broker, Spread, Ausführung und Einstellungen variieren.

  • Ersteinlage: $3.000
  • Nettogewinn: $71.182
  • Gewinn-Faktor: 1,44
  • Erholungsfaktor: 4.97
  • Gewinnrate: ~67%

Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD
  • Zeitrahmen: M1
  • Konto-Typ: ECN / RAW / Niedrige Spanne
  • Hebelwirkung: 1:500 oder höher

Mindesteinlage: $1,000 (0.01 lot)
Empfohlene Einlage: $3,000+ (0.01 lot für geringeres Risiko)

Einrichtung

  1. Öffnen Sie den XAUUSD-Chart auf M1
  2. Befestigen Sie Gold Reaper X an den Chart
  3. Behalten Sie die Standardeinstellungen bei (InitialLot = 0.01)
  4. Aktivieren Sie den Algo-Handel

Support, Updates & andere Produkte

  • 24/7-Support über private MQL5-Nachrichten
  • Kostenlose Updates für alle Käufer
  • Risikobasierte Set-Dateien auf Anfrage erhältlich

🔗 Entwicklerprofil :
https://www.mql5.com/en/users/ferozemd/seller

Risiko-Warnung:
Gold Reaper X verwendet eine Erholungs-/Grid-basierte Handelslogik und beinhaltet Sicherheitsmechanismen wie den Survival-Modus und einen 30% Hard Equity Stop. Trotz dieser Schutzmechanismen ist der Handel mit Gold mit einem erheblichen Risiko verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.

