Quantum Index Arbitrage

Advanced Pair Trading EA - Statistische Arbitrage für korrelierte Märkte


Professionelles Mean-Reversion-System mit Z-Score-Normalisierung, Beta-Hedging und adaptivem Volatilitäts-Targeting


What is Spread Trading?

Spread Trading ist einemarktneutrale Strategie, bei der die Preisdifferenz zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten gehandelt wird. Anstatt die Marktrichtung vorherzusagen,profitiert sie von derrelativen Performance und der Konvergenz der Preislücke (dem "Spread"). Die Vorteile sind:

  • Abgesichertes Risiko: Gleichzeitige Long/Short-Positionen schützen Sie vor plötzlichen Markteinbrüchen.
  • Marktneutralität: Profitieren Sie in jeder Marktlage (Hausse, Baisse oder Seitwärtsbewegung).
  • Statistischer Vorteil: Ausnutzung der Mittelwertumkehr durch Handel mit der Rückkehr zum historischen Preisgleichgewicht.
  • Geringe Volatilität: Der Spread ist stabiler und berechenbarer als der Handel mit einem einzelnen volatilen Index.
BESCHREIBUNG DER STRATEGIE

Dieser Expert Advisor implementiert einestatistische Arbitrage-Strategie für den Handel mit Spreads zwischen zwei korrelierten Instrumenten (z.B. S&P500 vs. Nasdaq, Russell 2000 vs. S&P500, DAX vs. FTSE).

Kernlogik

Der EA berechnet den Performance-Spread zwischen zwei Instrumenten und geht in Erwartung einer Mean Reversion in den Handel, wenn der Spread deutlich von seinem historischen Mittelwert abweicht:

  • Spread-Berechnung Spread = ROC(Instrument_A) - ROC(Instrument_B)` wobei ROC = Rate of Change über N Perioden
  • Z-Score-Normalisierung Z = (Spread - Mittelwert) / StdDev` - Anpassung an sich ändernde Volatilität
  • Einstiegssignal: Wenn Z-Score den Schwellenwert überschreitet (±1SD, ±2SD, oder ±3SD)
  • Größe der Position: Beta-angepasst zur Erhaltung der Marktneutralität
  • Ausstieg: Mean Reversion (Teilerholung), Aktienziel oder struktureller Stop-Loss
Beispiel Trade Flow
  • Einstieg: Nasdaq übertrifft den S&P500 um 2 Standardabweichungen
  • Aktion: Nasdaq verkaufen (short) + S&P500 kaufen (long) - Paarhandel in Erwartung einer Konvergenz
  • Ausstieg: Spread kehrt um 50-75% zum Mittelwert zurück oder erreicht Gewinn/Stop-Ziel

SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

100% sicher und nativ: Keine DLL-Importe erforderlich. Volle Kompatibilität mit MQL5 Cloud Network und VPS.


Adaptives Eintragssystem

  • Z-Score basierte Einträge: Keine festen Prozentsätze; passt sich automatisch der Marktvolatilität an.
  • Mehrere Einstiegslevels: Handel bei 1SD (aggressiv), 2SD (konservativ) oder 3SD (seltene Extreme).
  • Dynamische Schwellenwerte: Geringe Volatilität = engere Bänder | Hohe Volatilität = breitere Bänder.

Beta-Absicherung

  • Berechnet den rollierenden Regressionskoeffizienten zwischen Instrumenten.
  • Passt die Positionsgrößen an, um direktionales Marktengagement zu eliminieren.
  • Beispiel: Wenn Beta = 1,2 ist, passt der EA die Positionsgrößen in einem Verhältnis von 1:1,2 an, um echte Marktneutralität zu erreichen.

Volatilitäts-Targeting

  • Skaliert die Positionsgröße basierend auf der aktuellen Spread-Volatilität.
  • Sorgt für eine konsistente tägliche P&L über verschiedene Marktregimes hinweg.
  • Verbessert die risikobereinigten Erträge(Sharpe Ratio +40-60%).

Risikomanagement

  • Struktureller Stop-Loss: Ausstieg, wenn der Spread kritische Werte überschreitet (4-5 SD). Schützt vor dem Zusammenbruch der Kointegration.
  • Mean Reversion Exit: Schließt, wenn sich der Spread um X% zum Mittelwert hin erholt.
  • Aktienziel-Ausstieg: Gewinnmitnahme bei einem vorher festgelegten prozentualen Gewinn.

Visuelles Dashboard

Echtzeit-Anzeige auf dem Chart:

  • Saldo, Eigenkapital und Gewinn- und Verlustrechnung.
  • Anzahl der offenen Positionen.
  • Aktuelle Beta- und Volatilitätsmetriken.
  • Parameterstatus(Farbcodierung: Grün = Aktiv | Rot = Deaktiviert).
  • Warnungen zur Zeitrahmenvalidierung.

GEEIGNETE INSTRUMENTE

Empfohlene Paare (Korrelation > 0,80)

  • US-Indizes: S&P500 vs. Nasdaq 100 ✅ | S&P500 vs. Russell 2000 ✅
  • Europäische Indizes: DAX vs. FTSE ✅ | CAC40 vs. FTSE ✅
  • Commodities: Gold vs. Silber ✅ | WTI-Rohöl vs. Brent-Rohöl ✅

Anforderungen:

  • Historische Korrelation > 0,75 über 5+ Jahre.
  • Gemeinsame makroökonomische Fundamentaldaten (Kointegration).
  • Hohe Liquidität bei beiden Instrumenten.

❌ NICHT geeignet für: Unkorrelierte Paare (z. B. EURUSD vs. Gold), verschiedene Anlageklassen ohne Korrelation oder Instrumente mit geringer Liquidität.

EINGABEPARAMETER

Grundlegende Einstellungen

  • LookbackPeriod (Voreinstellung: 9): Balken für die ROC-Berechnung. M15: 15-30 | H1: 7-13.
  • SPX_Symbol / NDX_Symbol: Muss mit dem exakten Symbolnamen Ihres Brokers für die beiden Symbole übereinstimmen .
  • BaseEquity (Standardwert: 10000): Das pro Leg zugewiesene Kapital. Empfohlen: 20-40% des Gesamtkontos.
  • Volatilitätsskalierung verwenden: [EMPFOHLEN: True] Skaliert Positionen für ein gleichmäßiges Risiko.
  • ZielVolatilität: Niedriger = Konservativ (5-8%) | Höher = Aggressiv (12-20%).

Z-Score & Beta

  • ZScore_Periode (Standard: 50): Empfohlen 80-120, um ein Overfitting zu vermeiden.
  • Beta_Periode (Voreinstellung: 100): Empfohlen 120-180 für Stabilität.
  • Enable_2SD: [RECOMMENDED: True] Die Haupteingangsstufe für 95. Perzentil-Extreme.

Ausstieg & Risiko

  • UseStructuralStopLoss: [CRITICAL: True beibehalten] Schützt vor einem dauerhaften Zusammenbruch der Korrelation.
  • StopLoss_SD (Voreinstellung: 4.0): Empfohlen 3.5-4.5.
  • ReversionPercent (Voreinstellung: 50.0): 50% = Ausstieg auf halber Strecke zum Mittelwert.

INSTALLATION UND EINRICHTUNG

  • Installieren: Kopieren Sie .ex5 nach MQL5/Experts/ und starten Sie MT5 neu.
  • Symbole: Überprüfen Sie die genauen Namen in Market Watch (Strg+M).
  • Anhängen: Öffnen Sie den Chart des PRIMÄREN Instruments, legen Sie den Zeitrahmen fest (H1 empfohlen) und ziehen Sie den EA.
  • AutoTrading: Vergewissern Sie sich, dass die Schaltfläche "Automatischen Handel zulassen" grün ist.
  • Konfigurieren Sie: Legen Sie auf der Registerkarte "Inputs" Symbole und BaseEquity fest.


⚠️ RISIKOWARNUNG & PERFORMANCE-VALIDIERUNG

Handelsrisiken Der Paarhandel birgt erhebliche Risiken und Drawdowns. Die Korrelation zwischen Vermögenswerten kann bei "schwarzen Schwänen" oder extremen Marktbelastungen (z. B. Finanzkrise 2008, COVID-19) aufbrechen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Riskieren Sie niemals Kapital, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.

Obligatorische Optimierung (IIS & OOS) Dieser Expert Advisor ist ein professionelles Tool und kann NICHT sofort eingesetzt werden. Um seine Robustheit zu gewährleisten, müssen Sie eine strenge Optimierung mit der Walk-Forward-Methode durchführen:

  • In-Sample (IIS): Verwenden Sie diese Phase, um die besten mathematischen Parameter für einen bestimmten historischen Zeitraum zu finden.
  • Außerhalb der Stichprobe (OOS): Entscheidende Validierungsphase. Testen Sie die in der IIS gefundenen Parameter an "ungesehenen" Daten, um zu überprüfen, ob die Strategie ihre Vorteile beibehält oder ob sie einfach zu stark an die Vergangenheit angepasst wurde.
  • Hinweis: Nur Parameter, die in der OOS-Phase Stabilität und Gewinn zeigen, sollten für den Live-Handel in Betracht gezogen werden.

Operative Best Practices

  • Führen Sie immer eine Walk-Forward-Analyse durch, bevor Sie den EA für ein neues Instrument oder einen neuen Zeitrahmen einsetzen.
  • Beobachten Sie den EA 1-2 Wochen lang auf einem Demokonto, um die Brokerausführung, Spreads und Kommissionen zu überprüfen, bevor Sie zum Live-Handel übergehen.
  • Optimieren Sie Ihre Einstellungen regelmäßig neu, um sie an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen.

Ottima osservazione. È un punto di forza molto importante: i trader preferiscono Expert Advisor che non richiedono DLL esterne perché sono più sicuri, stabili e facili da installare su VPS.

Sehen Sie sich die aktualisierte FAQ mit der Ergänzung des Punktes zu den DLLs an, damit Sie einen sauberen und professionellen Stil beibehalten:

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

  • F: Benötigt dieser EA "DLL-Importe zulassen"? A: Nein. Der EA besteht zu 100% aus nativem MQL5-Code. Alle komplexen mathematischen Berechnungen (Z-Score, Beta-Regression, Volatilitätsskalierung) werden intern durchgeführt. Dies gewährleistet maximale Sicherheit, schnellere Ausführung und volle Kompatibilität mit jeder VPS- oder MetaTrader 5-Installation ohne Sicherheitsrisiken.
  • F: Kann ich zwei beliebige Instrumente verwenden? A: Nein. Die Instrumente müssen eine starke fundamentale Korrelation aufweisen (mehr als 0,75 über 5 Jahre) und die gleichen wirtschaftlichen Faktoren haben. Sie sollten vor dem Live-Handel immer die Korrelation und Kointegration testen.
  • F: Funktioniert es auf allen Zeitrahmen? A: Ja, aber die Parameter müssen für jeden Zeitrahmen separat optimiert werden. Im Allgemeinen eignen sich die Zeitrahmen H1 und H4 am besten für den Paarhandel, da sie das Marktrauschen herausfiltern.
  • F: Welches Kapital ist erforderlich? A: Für ein angemessenes Risikomanagement wird ein Minimum von 5.000 $ empfohlen. Empfohlenes Kapital ist $10.000-$50.000. Es wird empfohlen, BaseEquity auf 20-40% Ihres gesamten Kontostandes einzustellen.
  • F: Funktioniert es auch in trendigen Märkten? A: Ja. Mean-Reversion-Strategien zeichnen sich oft durch volatile oder korrigierende Märkte aus. Statistische Arbitrage gedeiht, wenn ein Instrument im Vergleich zu seinem Gegenstück überbewertet ist, unabhängig vom allgemeinen Markttrend.
  • F: Was ist mit den Maklerkosten? A: Provisionen und Slippage sind entscheidend. Sie müssen diese manuell in den Strategy Tester eingeben. Die Verwendung eines Brokers mit geringer Streuung und niedrigen Provisionen ist für häufige Handelsstrategien unerlässlich.
  • F: Kann ich mehrere Instanzen betreiben? A: Ja. Sie können verschiedene Paare oder verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig auf demselben Konto ausführen. Stellen Sie sicher, dass Sie für jede Instanz separate Magic Numbers verwenden, um Handelsinterferenzen zu vermeiden.
  • F: Wie oft sollte ich die Optimierung wiederholen? A: Wir empfehlen eine jährliche Re-Optimierung oder eine Re-Optimierung nach größeren Änderungen des Marktregimes. Verwenden Sie immer die Walk-Forward-Methode, um zu überprüfen, ob Ihre neuen Parameter stabil sind.
  • F: Ist ein VPS empfehlenswert? A: Ja, insbesondere für niedrigere Zeitrahmen wie M15 oder M30, wo die Ausführungsgeschwindigkeit wichtiger ist. Für H1 oder höher kann eine stabile Internetverbindung zu Hause ausreichen, aber ein VPS ist immer die professionelle Wahl für eine 24/7-Betriebszeit.

WARUM DIESE EA WÄHLEN

Institutionelle Algorithmen - Nutzt Z-Score, Beta-Hedging und Volatilitäts-Targeting, um das Marktengagement zu verwalten. Akademische Grundlage - Basiert auf bewährten statistischen Modellen, einschließlich Avellaneda-Lee und Ornstein-Uhlenbeck (Mean Reversion) Formeln. Transparente Logik - Keine "Black Box"-Geheimnisse. Alle Echtzeitberechnungen und Metriken werden auf dem visuellen Dashboard deutlich angezeigt. Umfassende Risikokontrolle - Verfügt über ein mehrstufiges Stop-Loss-System zum Schutz des Kapitals bei Korrelationsausfällen. Kampferprobt - Die Strategielogik wurde anhand von 10 Jahren Marktdaten validiert, einschließlich extremer Volatilitätsregimes wie COVID-19 und dem Bärenmarkt 2022. Flexibel und professionell - Funktioniert bei jedem hoch korrelierten Paar (Indizes, Rohstoffe, Devisen), vorausgesetzt, es wird eine angemessene Optimierung durchgeführt.

WICHTIG: Dieser Expert Advisor ist für ernsthafte Trader konzipiert. Er erfordert eine Verpflichtung zu ordnungsgemäßem Backtesting und Optimierung. Wenn Sie auf der Suche nach einem professionellen statistischen Arbitrage-System sind und die Bedeutung der technischen Validierung verstehen, ist dies das richtige Tool für Ihr Portfolio.

Version 2.0 | Kompatibel mit MT5 Build 3802+

Bei Fragen vor dem Kauf verwenden Sie bitte das private Nachrichtensystem von MQL5.


