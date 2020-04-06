Adaptive Channel Scalper Pro
- Experten
- Samaneh Safar
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Adaptive Channel Scalper Pro – MT5 Expert Advisor
Adaptive Channel Scalper Pro ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem für MT5, entwickelt für Trader, die eine professionelle, stabile und flexibel anpassbare Lösung benötigen. Der EA verwendet einen adaptiven, volatilitätsbasierten Kanalansatz, um hochwertige Handelssignale zu erkennen und sie mit strengen Risikokontrollmechanismen auszuführen.
Er wurde für Beständigkeit, Robustheit und eine gleichmäßige langfristige Performance entwickelt.
Nach der Einrichtung benötigt der EA keinerlei manuelle Eingriffe. Er beinhaltet umfangreiche Filter, Ausführungskontrollen, Sicherheitsmechanismen und flexible Werkzeuge für das Risikomanagement, sodass der Algorithmus praktisch an jeden Markt angepasst werden kann.
✔ Hauptfunktionen
-
Adaptiver Kanal-Algorithmus – passt sich automatisch der Marktvolatilität an
-
Vollautomatischer Handel – läuft komplett autonom nach dem Anpassen auf dem Chart
-
Intelligente Ausführungskontrollen – Markt- oder Limit-Ausführung nach Wahl
-
Erweitertes Risikomanagement – Trailing Stop, Break-Even, Teilabsicherung, tägliche Verlustbegrenzung
-
Mehrfache Filterebenen – Trendfilter, Kerzenqualitätsfilter, Spread-Guard, Handelszeiten
-
Wirtschaftskalender-Filter – automatische Handelsunterbrechung vor wichtigen Nachrichten
-
Flexible Zeitplanung – Handelsfenster, Wochenendblockierung, Schutz am Tagesende
-
Voll kompatibel mit dem Strategietester – optimierbar, stabil und reproduzierbar
-
Funktioniert auf allen Zeitrahmen – von M1-Scalping bis zum monatlichen Swing-Trading
📈 Backtest-Beispiel – XAUUSD (M5)
Wir stellen einen echten Strategietester-Bericht für XAUUSD zur Verfügung, basierend auf hochwertigen Daten (99 % Modellierungsqualität) mit stabilen Ergebnissen.
Nutzer können den EA selbst auf jedem Symbol oder Zeitrahmen testen und die Parameter an ihren persönlichen Handelsstil anpassen.
Wenn Sie eine leistungsstarke Konfiguration finden und mir den Bericht senden, erhalten Sie einen Sonderrabatt.
(Der Backtest-Bericht ist in den Produktbildern/Dateien enthalten.)
🚀 Schnellstart
-
EA auf einen beliebigen Chart und Zeitraum anwenden
-
Bevorzugte Risikoeinstellungen konfigurieren
-
Auto-Trading in MetaTrader 5 aktivieren
-
Den EA alle Trades vollständig automatisch verwalten lassen
Die Standardeinstellungen entsprechen der Konfiguration unserer internen XAUUSD-Backtests.
✅ Empfohlene EA-Einstellungen — Nur XAUUSD (Gold)
⚠️ Symbol-Einschränkung:
Dieses Preset ist ausschließlich für XAUUSD (Gold) optimiert.
Die Verwendung auf anderen Instrumenten kann zu schwacher Performance führen.
📊 Historische Trefferquote: 66,57 % (Backtest)
1️⃣ Zentrale Trading-Einstellungen
|Parameter
|Wert
|Lotgröße
|0.01
|Slippage
|0
|Stop Loss verwenden
|Aktiviert
|Stop Loss (Punkte)
|1000
|Take Profit verwenden
|Aktiviert
|Take Profit (Punkte)
|1000
|Trailing Stop verwenden
|Aktiviert
|Trailing Stop (Punkte)
|700
|Limit-Orders verwenden
|Aktiviert
2️⃣ Trading-Logik
|Parameter
|Wert
|Trading-Modus
|Automatisch
|Einstiegsmodus
|Signalbasiert
3️⃣ Risikomanagement
|Parameter
|Wert
|Break Even
|Aktiviert
|Break Even (Punkte)
|600
|Anpassungspunkte
|200
|Maximale Kerzen-Wartezeit
|Unbegrenzt
4️⃣ Teilgewinn (optional)
|Parameter
|Wert
|Teilgewinn-Sperre
|Deaktiviert
|Teilweises Schließen (%)
|50
|Lots für Teil-Schließung
|0.01
|Zweiter Stop Loss (Punkte)
|600
5️⃣ Signal-Schutz
|Parameter
|Wert
|Schutz vor Signal-Wiederverwendung
|Aktiviert
|Maximale Signal-Nutzung
|1
6️⃣ Strategie-Parameter
(Adaptiver Kanal – Gold)
|Parameter
|Wert
|Zeitrahmen
|Chart-Zeitrahmen
|Kanal-Länge
|500
|Bandbreite
|8.0
|Multiplikator
|2.0
|Angewendeter Preis
|Schlusskurs (Close)
7️⃣ Trading-Filter (für XAUUSD optimiert)
Gleitender-Durchschnitt-Filter
|Parameter
|Wert
|Aktiviert
|Ja
|Periode
|200
|Methode
|EMA
|Preis
|Close
|Zeitrahmen
|Chart
Kerzenkörper-Filter
|Parameter
|Wert
|Aktiviert
|Ja
|Mindest-Körper außerhalb
|10 %
|Mindest-Körpergröße
|150 Punkte
|Umkehrfilter
|Deaktiviert
MACD-Filter
|Parameter
|Wert
|Aktiviert
|Nein
8️⃣ Trading-Zeitregeln
|Parameter
|Wert
|Zeitfilter
|Aktiviert
|Trading-Start
|01:00
|Trading-Ende
|22:30
|Lokale Zeit verwenden
|Aktiviert
|Wochenend-Trading
|Aktiviert
9️⃣ News- & Risiko-Schutz
Wirtschaftskalender-Filter
|Parameter
|Wert
|Aktiviert
|Ja
|Währung
|USD
|Auswirkungsstufe
|Nur hoch
|Blockierung vor News
|30 Min
|Blockierung nach News
|30 Min
|Ausstehende Orders löschen
|Aktiviert
Stop-Loss-Begrenzung
|Parameter
|Wert
|Max. SL pro Tag
|4
|Reset-Zeit
|00:00
⚙ Anpassungsmöglichkeiten
Adaptive Channel Scalper Pro bietet flexible Einstellungen für Risiko, Filter, Ausführung und Zeitmanagement, darunter:
Risikomanagement & Positionskontrolle
-
Einstellbare Stop-Loss- und Take-Profit-Spannen
-
Lotsize-Kontrolle mit Brokervalidierung
-
Optional Break-Even oder Teilabsicherungsmodus (mutual exclusiv)
-
Aktivierung des Trailing Stops nach Erreichen eines Profitlevels
-
Tägliche Verlustlimits zur Begrenzung negativer Trades
Signal- & Filterlogik
-
Anpassbare Empfindlichkeit des adaptiven Kanals (Länge, Breite, Multiplikator)
-
Trendbestätigung über gleitende Durchschnitte (MA-Bias)
-
Kerzenkörper-/Kerzenqualitätsfilter zur Vermeidung von Fehlausbrüchen
-
Optionale Momentum-Bestätigung im MACD-Stil
-
Signal-Reuse-Schutz, um mehrere Einstiege in derselben Marktbewegung zu vermeiden
Ausführungskontrollen
-
Markt- oder Pending-Order (Limit-Stil) basierend auf dem Signal
-
Auswahl der Kerzenpreisreferenz für Limit-Orders (z. B. Close/Median)
-
Maximale Wartezeit, bevor Pending-Orders gelöscht werden
-
Slippage- und Spread-Schutzparameter
Zeitplanung & Marktumgebung
-
Zeitbasierte Sessionverwaltung (lokale Zeit/Serverzeit)
-
Wochenendblockierung & End-of-Day-Schutzlogik
-
Integration des Wirtschaftskalenders mit Handelsstop vor/nach Nachrichten
-
Automatisches Löschen von Pending-Orders während der News-Blackout-Perioden
Visualisierung, Alarme & Komfortfunktionen
-
Optionales Statuspanel und Orderkommentare
-
Visuelle Hilfen (Tageseröffnungslinie, Positionsanzeige, SL/TP-Labels)
-
Sound- und Alarmkonfiguration für wichtige Orderereignisse
Diese Einstellungen ermöglichen eine flexible Anpassung an schnelle Intraday-Märkte ebenso wie an langsamere Swing-Umgebungen – ohne die internen Strategieparameter offenzulegen.
🛡 Sicherheit & Schutzmechanismen
-
Tagesverlustlimit-Manager
-
Nachrichten-Blackout-Schutz
-
Intelligenter Spread-Filter
-
Schutzmechanismen zum Handelsende
-
Signal- und Order-Wiederholschutz
Der EA wurde mit Fokus auf Stabilität entwickelt und enthält robuste Mechanismen, um Überhandel oder Einstiege unter extremen Marktbedingungen zu verhindern.
📚 Empfohlene Anwendung
-
Mehrere Symbole im Strategietester testen
-
Mäßige Optimierung (Überanpassung vermeiden)
-
Einige Tage im Demokonto vorwärts testen
-
Positionsgröße schrittweise erhöhen, sobald zufriedenstellende Ergebnisse vorliegen
💬 Community-Bonus
Wenn Sie Adaptive Channel Scalper Pro backtesten und eine besonders starke Konfiguration oder hohe Trefferquote erreichen, senden Sie mir den Bericht.
Für wertvolle Einsendungen biete ich Rabattprämien an.
⚠ Risiko-Hinweis
Der Handel mit Forex, Edelmetallen und CFDs ist mit erheblichen Risiken verbunden. Kein EA kann Gewinne garantieren. Verwenden Sie immer ein angemessenes Money-Management und testen Sie gründlich, bevor Sie live handeln.