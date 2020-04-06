Adaptive Channel Scalper Pro – MT5 Expert Advisor

Adaptive Channel Scalper Pro ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem für MT5, entwickelt für Trader, die eine professionelle, stabile und flexibel anpassbare Lösung benötigen. Der EA verwendet einen adaptiven, volatilitätsbasierten Kanalansatz, um hochwertige Handelssignale zu erkennen und sie mit strengen Risikokontrollmechanismen auszuführen.

Er wurde für Beständigkeit, Robustheit und eine gleichmäßige langfristige Performance entwickelt.

Nach der Einrichtung benötigt der EA keinerlei manuelle Eingriffe. Er beinhaltet umfangreiche Filter, Ausführungskontrollen, Sicherheitsmechanismen und flexible Werkzeuge für das Risikomanagement, sodass der Algorithmus praktisch an jeden Markt angepasst werden kann.

✔ Hauptfunktionen

Adaptiver Kanal-Algorithmus – passt sich automatisch der Marktvolatilität an

Vollautomatischer Handel – läuft komplett autonom nach dem Anpassen auf dem Chart

Intelligente Ausführungskontrollen – Markt- oder Limit-Ausführung nach Wahl

Erweitertes Risikomanagement – Trailing Stop, Break-Even, Teilabsicherung, tägliche Verlustbegrenzung

Mehrfache Filterebenen – Trendfilter, Kerzenqualitätsfilter, Spread-Guard, Handelszeiten

Wirtschaftskalender-Filter – automatische Handelsunterbrechung vor wichtigen Nachrichten

Flexible Zeitplanung – Handelsfenster, Wochenendblockierung, Schutz am Tagesende

Voll kompatibel mit dem Strategietester – optimierbar, stabil und reproduzierbar

Funktioniert auf allen Zeitrahmen – von M1-Scalping bis zum monatlichen Swing-Trading

📈 Backtest-Beispiel – XAUUSD (M5)

Wir stellen einen echten Strategietester-Bericht für XAUUSD zur Verfügung, basierend auf hochwertigen Daten (99 % Modellierungsqualität) mit stabilen Ergebnissen.

Nutzer können den EA selbst auf jedem Symbol oder Zeitrahmen testen und die Parameter an ihren persönlichen Handelsstil anpassen.

Wenn Sie eine leistungsstarke Konfiguration finden und mir den Bericht senden, erhalten Sie einen Sonderrabatt.

(Der Backtest-Bericht ist in den Produktbildern/Dateien enthalten.)

🚀 Schnellstart

EA auf einen beliebigen Chart und Zeitraum anwenden Bevorzugte Risikoeinstellungen konfigurieren Auto-Trading in MetaTrader 5 aktivieren Den EA alle Trades vollständig automatisch verwalten lassen

Die Standardeinstellungen entsprechen der Konfiguration unserer internen XAUUSD-Backtests.

✅ Empfohlene EA-Einstellungen — Nur XAUUSD (Gold)

⚠️ Symbol-Einschränkung:

Dieses Preset ist ausschließlich für XAUUSD (Gold) optimiert.

Die Verwendung auf anderen Instrumenten kann zu schwacher Performance führen.

📊 Historische Trefferquote: 66,57 % (Backtest)

1️⃣ Zentrale Trading-Einstellungen

Parameter Wert Lotgröße 0.01 Slippage 0 Stop Loss verwenden Aktiviert Stop Loss (Punkte) 1000 Take Profit verwenden Aktiviert Take Profit (Punkte) 1000 Trailing Stop verwenden Aktiviert Trailing Stop (Punkte) 700 Limit-Orders verwenden Aktiviert

2️⃣ Trading-Logik

Parameter Wert Trading-Modus Automatisch Einstiegsmodus Signalbasiert

3️⃣ Risikomanagement

Parameter Wert Break Even Aktiviert Break Even (Punkte) 600 Anpassungspunkte 200 Maximale Kerzen-Wartezeit Unbegrenzt

4️⃣ Teilgewinn (optional)

Parameter Wert Teilgewinn-Sperre Deaktiviert Teilweises Schließen (%) 50 Lots für Teil-Schließung 0.01 Zweiter Stop Loss (Punkte) 600

5️⃣ Signal-Schutz

Parameter Wert Schutz vor Signal-Wiederverwendung Aktiviert Maximale Signal-Nutzung 1

6️⃣ Strategie-Parameter

(Adaptiver Kanal – Gold)

Parameter Wert Zeitrahmen Chart-Zeitrahmen Kanal-Länge 500 Bandbreite 8.0 Multiplikator 2.0 Angewendeter Preis Schlusskurs (Close)

7️⃣ Trading-Filter (für XAUUSD optimiert)

Gleitender-Durchschnitt-Filter

Parameter Wert Aktiviert Ja Periode 200 Methode EMA Preis Close Zeitrahmen Chart

Kerzenkörper-Filter

Parameter Wert Aktiviert Ja Mindest-Körper außerhalb 10 % Mindest-Körpergröße 150 Punkte Umkehrfilter Deaktiviert

MACD-Filter

Parameter Wert Aktiviert Nein

8️⃣ Trading-Zeitregeln

Parameter Wert Zeitfilter Aktiviert Trading-Start 01:00 Trading-Ende 22:30 Lokale Zeit verwenden Aktiviert Wochenend-Trading Aktiviert

9️⃣ News- & Risiko-Schutz

Wirtschaftskalender-Filter

Parameter Wert Aktiviert Ja Währung USD Auswirkungsstufe Nur hoch Blockierung vor News 30 Min Blockierung nach News 30 Min Ausstehende Orders löschen Aktiviert

Stop-Loss-Begrenzung

Parameter Wert Max. SL pro Tag 4 Reset-Zeit 00:00

⚙ Anpassungsmöglichkeiten

Adaptive Channel Scalper Pro bietet flexible Einstellungen für Risiko, Filter, Ausführung und Zeitmanagement, darunter:

Risikomanagement & Positionskontrolle

Einstellbare Stop-Loss- und Take-Profit-Spannen

Lotsize-Kontrolle mit Brokervalidierung

Optional Break-Even oder Teilabsicherungsmodus (mutual exclusiv)

Aktivierung des Trailing Stops nach Erreichen eines Profitlevels

Tägliche Verlustlimits zur Begrenzung negativer Trades

Signal- & Filterlogik

Anpassbare Empfindlichkeit des adaptiven Kanals (Länge, Breite, Multiplikator)

Trendbestätigung über gleitende Durchschnitte (MA-Bias)

Kerzenkörper-/Kerzenqualitätsfilter zur Vermeidung von Fehlausbrüchen

Optionale Momentum-Bestätigung im MACD-Stil

Signal-Reuse-Schutz, um mehrere Einstiege in derselben Marktbewegung zu vermeiden

Ausführungskontrollen

Markt- oder Pending-Order (Limit-Stil) basierend auf dem Signal

Auswahl der Kerzenpreisreferenz für Limit-Orders (z. B. Close/Median)

Maximale Wartezeit, bevor Pending-Orders gelöscht werden

Slippage- und Spread-Schutzparameter

Zeitplanung & Marktumgebung

Zeitbasierte Sessionverwaltung (lokale Zeit/Serverzeit)

Wochenendblockierung & End-of-Day-Schutzlogik

Integration des Wirtschaftskalenders mit Handelsstop vor/nach Nachrichten

Automatisches Löschen von Pending-Orders während der News-Blackout-Perioden

Visualisierung, Alarme & Komfortfunktionen

Optionales Statuspanel und Orderkommentare

Visuelle Hilfen (Tageseröffnungslinie, Positionsanzeige, SL/TP-Labels)

Sound- und Alarmkonfiguration für wichtige Orderereignisse

Diese Einstellungen ermöglichen eine flexible Anpassung an schnelle Intraday-Märkte ebenso wie an langsamere Swing-Umgebungen – ohne die internen Strategieparameter offenzulegen.

🛡 Sicherheit & Schutzmechanismen

Tagesverlustlimit-Manager

Nachrichten-Blackout-Schutz

Intelligenter Spread-Filter

Schutzmechanismen zum Handelsende

Signal- und Order-Wiederholschutz

Der EA wurde mit Fokus auf Stabilität entwickelt und enthält robuste Mechanismen, um Überhandel oder Einstiege unter extremen Marktbedingungen zu verhindern.

📚 Empfohlene Anwendung

Mehrere Symbole im Strategietester testen

Mäßige Optimierung (Überanpassung vermeiden)

Einige Tage im Demokonto vorwärts testen

Positionsgröße schrittweise erhöhen, sobald zufriedenstellende Ergebnisse vorliegen

💬 Community-Bonus

Wenn Sie Adaptive Channel Scalper Pro backtesten und eine besonders starke Konfiguration oder hohe Trefferquote erreichen, senden Sie mir den Bericht.

Für wertvolle Einsendungen biete ich Rabattprämien an.

⚠ Risiko-Hinweis

Der Handel mit Forex, Edelmetallen und CFDs ist mit erheblichen Risiken verbunden. Kein EA kann Gewinne garantieren. Verwenden Sie immer ein angemessenes Money-Management und testen Sie gründlich, bevor Sie live handeln.