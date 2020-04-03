QUANT REVERSION GRID PRO - FORTSCHRITTLICHES ALGORITHMISCHES VERWERTUNGSSYSTEM



Smart Grid Reversion is a sophisticated Expert Advisor for MetaTrader 5 (Hedging Accounts) designed for traders who require a professional tool for mean-reversion trading. By combining statistical momentum analysis with a dynamic grid-based recovery system, this EA provides a robust framework for managing market cycles through intelligent position scaling.

STRATEGIE-LOGIK

Das System folgt einem disziplinierten institutionellen Ansatz:

Mean-Reversion-Entries : Der EA identifiziert überzogene Kursbewegungen mithilfe einer Kombination aus Momentum-Oszillatoren (RSI) und Trendabweichungsfiltern (SMA).

: Der EA identifiziert überzogene Kursbewegungen mithilfe einer Kombination aus Momentum-Oszillatoren (RSI) und Trendabweichungsfiltern (SMA). Dynamisches Raster-Management : Verfügt über ein adaptives Grid Spacing, das sich an die aktuelle Marktvolatilität anpasst.

: Verfügt über ein adaptives Grid Spacing, das sich an die aktuelle Marktvolatilität anpasst. Intelligente Positionsreduzierung : Ein firmeneigener Algorithmus zur teilweisen Schließung des Korbs (beste + schlechteste Positionen), um das Risiko bei lang anhaltenden Trends zu verringern.

: Ein firmeneigener Algorithmus zur teilweisen Schließung des Korbs (beste + schlechteste Positionen), um das Risiko bei lang anhaltenden Trends zu verringern. Korb-Verwaltung: Alle Trades werden als eine Einheit verwaltet, wobei die Gewinnziele in der Kontowährung berechnet werden, um ein präzises Money Management zu ermöglichen.

EINGABEPARAMETER ERKLÄRT

SETUP (Basiskonfiguration)

Symbole_Liste : Liste der zu handelnden Vermögenswerte (z. B. "AUDNZD,AUDCAD"). Es wird empfohlen, zur besseren Kontrolle eine Instanz pro Chart laufen zu lassen.

Liste der zu handelnden Vermögenswerte (z. B. "AUDNZD,AUDCAD"). Es wird empfohlen, zur besseren Kontrolle eine Instanz pro Chart laufen zu lassen. Magische_Nummer: Eindeutige ID zur Unterscheidung der Trades dieses EAs. Obligatorisch, wenn mehrere Strategien auf demselben Konto ausgeführt werden.

EINGANGSFILTER

RSI_Periode : Zeitraum für die Momentum-Erkennung. Ein niedriger RSI signalisiert einen überverkauften Zustand (Kauf), ein hoher RSI einen überkauften Zustand (Verkauf). Optimierbar .

Zeitraum für die Momentum-Erkennung. Ein niedriger RSI signalisiert einen überverkauften Zustand (Kauf), ein hoher RSI einen überkauften Zustand (Verkauf). . RSI_Level_OB / OS : Schwellenwerte, die Umkehrsignale auslösen, wenn der Kurs weit von seinem Durchschnitt entfernt ist.

Schwellenwerte, die Umkehrsignale auslösen, wenn der Kurs weit von seinem Durchschnitt entfernt ist. SMA_Periode : Langfristige Trendbasislinie (200 ist der institutionelle Standard).

Langfristige Trendbasislinie (200 ist der institutionelle Standard). SMA_Min_Dist_Pips: Erforderlicher Mindestabstand zum SMA. Stellt sicher, dass der EA nur bei signifikanten Preiserweiterungen einsteigt. Optimierbar .

GRID-KONFIGURATION

Raster_Modus : Fixed behält einen konstanten Abstand bei; Dynamic vergrößert den Abstand geometrisch, um starke Trends zu verarbeiten. Optimierbar .

behält einen konstanten Abstand bei; vergrößert den Abstand geometrisch, um starke Trends zu verarbeiten. . Initial_Lot : Startvolumen für den ersten Handel eines Zyklus.

Auto_Lot_Scale : Proportionale Skalierungslogik, die das Startlot basierend auf dem Wachstum des Kontostands erhöht.

Proportionale Skalierungslogik, die das Startlot basierend auf dem Wachstum des Kontostands erhöht. Raster_Step_Pips : Anfangsabstand zwischen der ersten und zweiten Order. Optimierbar .

Anfangsabstand zwischen der ersten und zweiten Order. . Schritt_Multiplikator : Expansionsfaktor für dynamische Abstände zum Schutz des Kontos bei volatilen Bewegungen. Optimierbar .

Expansionsfaktor für dynamische Abstände zum Schutz des Kontos bei volatilen Bewegungen. . Lot_Multiplikator : Der Martingale-Progressionsfaktor, der verwendet wird, um den Break-Even-Punkt effizient zu erreichen. Optimierbar .

Der Martingale-Progressionsfaktor, der verwendet wird, um den Break-Even-Punkt effizient zu erreichen. . Max_Orders: Harte Begrenzung der offenen Positionen pro Richtung, um ein Überexposure zu verhindern.

EXIT-VERWALTUNG

Target_Profit_CCY : Gesamter monetärer Gewinn (einschließlich Swaps/Provisionen), der erforderlich ist, um den gesamten Korb zu schließen. Optimierbar .

Gesamter monetärer Gewinn (einschließlich Swaps/Provisionen), der erforderlich ist, um den gesamten Korb zu schließen. . Aktivieren_Smart_Red : Aktiviert die "Best + Worst"-Teilschlusslogik, um den Drawdown zu reduzieren.

Aktiviert die "Best + Worst"-Teilschlusslogik, um den Drawdown zu reduzieren. Smart_Red_Start : Mindestanzahl von Aufträgen, die erforderlich ist, um die Reduktionsfunktion auszulösen.

Mindestanzahl von Aufträgen, die erforderlich ist, um die Reduktionsfunktion auszulösen. Smart_Red_Min_Prof: Erforderlicher Mindest-Nettogewinn, damit eine Teilschließung erfolgt.

SICHERHEIT & SCHUTZ

Nachrichten_Filter verwenden : Unterbricht Eingaben während wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse (NFP, Fed, etc.) unter Verwendung des MT5-Kalenders.

News_Stop_Pre/Post_Min : Dauer des Handelsstopps vor und nach Nachrichten.

Dauer des Handelsstopps vor und nach Nachrichten. Use_Equity_Stop: Ultimatives Sicherheitsnetz, das den gesamten Handel beendet, wenn ein bestimmter Drawdown-Prozentsatz erreicht wird.

WICHTIGE SCHRITTE FÜR DEN ERFOLG: VALIDIERUNG & TEST

Dieser EA ist ein professionelles Tool und sein Erfolg ist direkt mit dem Validierungsprozess des Benutzers verbunden.

Obligatorische Optimierung (IIS & OOS)

Es gibt keine "magischen" Standardeinstellungen. Sie müssen eine rigorose Optimierung für Ihr spezifisches Instrument und Ihren Zeitrahmen durchführen:

In-Sample (IIS) : Optimieren Sie Ihre Parameter für einen historischen Zeitraum.

Optimieren Sie Ihre Parameter für einen historischen Zeitraum. Außerhalb der Stichprobe (OOS) : Validieren Sie diese Parameter für einen separaten, nicht beobachteten Zeitraum.

Validieren Sie diese Parameter für einen separaten, nicht beobachteten Zeitraum. Walk-Forward-Analyse: Verwenden Sie diese Methode, um sicherzustellen, dass die Strategie robust ist und eine Kurvenanpassung (Überoptimierung) vermieden wird.

Demo-Tests und Risikokontext

Demo First : Bevor Sie echtes Kapital einsetzen, lassen Sie den EA mindestens 2-4 Wochen lang auf einem Demokonto laufen, um die Ausführung und Robustheit zu überprüfen.

Bevor Sie echtes Kapital einsetzen, lassen Sie den EA mindestens 2-4 Wochen lang auf einem Demokonto laufen, um die Ausführung und Robustheit zu überprüfen. Risiko/Belohnung: Dieses System kann zwar beträchtliche Renditen erzielen, diese müssen jedoch im Verhältnis zum eingegangenen Risiko gesehen werden. Höhere Renditen erfordern höhere Risikoeinstellungen.

WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR DIESES EA ENTSCHEIDEN?

Institutionelle Algorithmen : Z-Score und Volatilitätsziel-Logik.

Z-Score und Volatilitätsziel-Logik. 100% nativer Code : Keine DLL-Importe erforderlich. Volle Kompatibilität mit MQL5 VPS und Cloud-Netzwerk.

Keine DLL-Importe erforderlich. Volle Kompatibilität mit MQL5 VPS und Cloud-Netzwerk. Umfassende Risikokontrolle: Mehrschichtiges System mit Nachrichtenfiltern und Aktienschutz.

RISIKO-HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Grid- und Martingal-basierte Strategien sind mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für die angewandten Risikomanagementeinstellungen. Handeln Sie niemals mit Kapital, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.

Version 2.0 | Kompatibel mit MT5 Build 3802+

Wenn Sie technische Fragen haben oder Hilfe bei der Optimierung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über das private Nachrichtensystem von MQL5.