FOTSI Oscillator

FOTSI ist ein Indikator, der die relative Stärke von Währungen in wichtigen Devisenpaaren analysiert. Er zielt darauf ab, Korrekturen in Währungspaaren nach starken Trends zu antizipieren, indem er potenzielle Einstiegssignale durch überkaufte und überverkaufte Zielbereiche identifiziert.

Theoretische Logik der Konstruktion:

Berechnung des individuellen Währungsmomentums: FOTSI beginnt mit der Berechnung des Momentums für jedes Währungspaar, das eine bestimmte Währung enthält, und aggregiert dann nach der Währung von Interesse (EUR, USD, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD, NZD).

Anwendung der TSI-Formel: Die Formel "True Strength Index (TSI)" wird auf das in Punkt 1 ermittelte Momentum der einzelnen Währungen angewandt. Daraus ergibt sich ein Oszillator, der über und unter 0 oszilliert.

Reaktionsfähigkeit und Lag-Minimierung: FOTSI verwendet eine doppelte Glättung des Momentums der einzelnen Währungen durch den TSI. Diese Funktion verleiht dem Indikator eine saubere Kurve auf dem Oszillator und versucht, Verzögerungen bei Trendumkehrungen zu minimieren.

OPERATIVE SYNTHESE

Für den Indikator wird eine "Mean Reverting"-Strategie vorgeschlagen, mit den folgenden vorgeschlagenen operativen Schritten zur Identifizierung, Eröffnung und Schließung von Positionen.

Die Identifikationsbereiche sind wie folgt:

OVERBOUGHT: Größer als 50.

ÜBERVERKAUFT: Weniger als -50.

FLAT AREAS: Zwischen -25 und +25.

Es ist ratsam, ihn auf den Zeitrahmen H1, H4 und D1 zu verwenden.

Bei der Anwendung auf das Diagramm variiert der Oszillator beim Wechsel des Zeitrahmens.

Wenn der Zeitrahmen gleich bleibt, aber das Währungspaar wechselt, bleibt der Indikator gleich (da er die Währungsstärke darstellt).

Die beiden gleitenden Durchschnitte, die in der TSI-Formel verwendet werden, liegen bei 25 und 15 Perioden. Dies sind Standardwerte, die jedoch auf niedrigere Werte geändert werden können, wenn mehr Anlagemöglichkeiten gewünscht werden (was auch zu einer Zunahme von Fehlalarmen führen kann).

Sonstige Angaben:

Die vorgeschlagene Vorgehensweise ist wie folgt:

Identifizierung der Währung: Identifizieren Sie eine Währung im überkauften Bereich (+50) oder im überverkauften Bereich (-50).

Auswahl der gegenüberliegenden Währungen: Identifizieren Sie die Währungen, die dem flachen Bereich gegenüberliegen (im Falle von überkauft in Punkt 1 sind die zu identifizierenden Währungen <-25, umgekehrt >+25).

Eröffnung der Position: Eröffnen Sie das Währungspaar, das aus den beiden identifizierten Währungen besteht. Die Position wird eröffnet, wenn es eine Konvergenz zur Mitte der identifizierten Kurve gibt, entweder im überkauften oder überverkauften Bereich. Sie wird zu Beginn der neuen Kerze eröffnet, nachdem die FOTSI-Konvergenz für die angegebene Währung registriert wurde.

Schlussbedingungen: Es liegt im Ermessen des Händlers, die Position zu schließen, wenn der Preis die exponentiellen gleitenden Durchschnitte der 50- und 100-Periode übersteigt (und somit 2 Positionen in Punkt 3 zu eröffnen).

Stoploss und Positionsgröße: Es wird empfohlen, keinen Stoploss zu verwenden. Setzen Sie ihn gegebenenfalls auf das 5-fache der ATR des Referenzzeitrahmens. Achten Sie auf die Positionsgröße, da es sich um eine Gegentrend-Strategie handelt.

Praktisches Beispiel (im Zusammenhang mit den oben genannten Punkten):

Überverkaufte Kurse im Dezember 2022 beim NZD (unter -50), gegenüberliegende Währungen CAD, EUR und GBP (über +25). In diesem Beispiel werden nur die Bildschirme des NZDCAD-Falls gezeigt [IMG_1.png].

Eröffnen Sie die erste Short-Position auf NZDCAD, um sie beim vorherigen Schlusskurs unter dem EMA100 (rote Linie) zu schließen [IMG_2.png].

Öffnen Sie die zweite Short-Position auf NZDCAD, um sie beim vorherigen Schlusskurs unter dem EMA50 (gelbe Linie) zu schließen [IMG_3.png].

EINSTELLUNGEN und EINGABEN

Die DEFAULT-Einstellungen sind für alle Charts geeignet.

Die Erklärung der Eingänge folgt [IMG_4.png]:

MovingAverage_1 und MovingAverage_2: Perioden der beiden gleitenden Durchschnitte zur Anwendung der TSI-Formel.

Bars_Plot: Anzahl der Kerzen, auf die FOTSI angewendet werden soll (die ersten Kerzen, die von links beginnen, haben einen FOTSI, der nicht berücksichtigt wird; dieser Aspekt wird in der nächsten Version verbessert). Es ist ratsam, diesen Wert bei 1000 zu belassen.

EUR_Active_Plot, USD_Active_Plot...etc: Parameter, die es ermöglichen, verschiedene Währungen im Oszillatorfenster anzuzeigen.

So verwenden Sie die Parameter (Version 1.0 des Indikators):

Für eine Makroanalyse aller Währungen, lassen Sie alle Währungen aktiv (Active_Plot = TRUE) und Bars_Plot = 1000, auf den angegebenen Zeitrahmen.

Für eine spezifische Analyse von 2/3 Währungen deaktivieren Sie die anderen (auch aus Gründen der Übersichtlichkeit) und versuchen Sie, Bars_Plot für eine größere historische Tiefe zu erhöhen.

Bleiben alle Währungen aktiv und Bars_Plot>1000, kann der Indikator aufgrund der zu verarbeitenden Datenmenge langsamer werden. Es ist ratsam, sich an die oben genannten Empfehlungen zu halten.

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN:

Im Folgenden finden Sie die Roadmap für FOTSI-Entwicklungen:

Optimierung der aktuellen Version in Bezug auf Bars_Plot-Parameter und Oszillator-Update-Performance + Hinzufügen von Alerts (MT4 Pop Up + Email).

Erstellung eines Expert Advisors, um die gesamte Operation zu automatisieren.

VERTRIEB

Alle Miet- und Kauflizenzen beinhalten: 5 Aktivierungen pro Benutzer auf 5 verschiedenen Computern im Besitz des Käufers.

Kein Verfallsdatum für Installationen, wenn gekauft.



