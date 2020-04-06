Quantum Index Arbitrage

EA Avanzado de Pares - Arbitraje Estadístico para Mercados Correlacionados





Sistema profesional de reversión a la media utilizando normalización Z-Score, cobertura Beta y volatilidad adaptativa.





What is Spread Trading? El Spread Trading es unaestrategia neutral respecto al mercado que opera con el diferencial de precios entre dos activos correlacionados. En lugar de predecir la dirección del mercado, se beneficia delrendimiento relativo y de la convergencia de la diferencia de precios (el "spread"). Las ventajas son: Riesgo cubierto: Las posiciones simultáneas largas/cortas le protegen de las caídas repentinas del mercado.

Mercado neutral: Obtenga beneficios en cualquier condición de mercado (alcista, bajista o lateral).

o lateral). Ventaja estadística: Aprovecha la reversión a la media negociando el retorno al equilibrio histórico de precios.

Aprovecha la reversión a la media negociando el retorno al equilibrio histórico de precios. Baja volatilidad: El diferencial es más estable y predecible que operar con un único índice volátil.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA





Este Asesor Experto implementa unaestrategia de arbitraje estadístico para la negociación de diferenciales entre dos instrumentos correlacionados (por ejemplo, S&P500 vs Nasdaq, Russell 2000 vs S&P500, DAX vs FTSE).





Lógica básica





El EA calcula el diferencial de rendimiento entre dos instrumentos e introduce operaciones cuando el diferencial se desvía significativamente de su media histórica, esperando una reversión a la media:





Cálculo del diferencial Spread = ROC(Instrumento_A) - ROC(Instrumento_B)` donde ROC = Tasa de Cambio sobre N periodos

Spread = ROC(Instrumento_A) - ROC(Instrumento_B)` donde ROC = Tasa de Cambio sobre N periodos Normalización de la puntuación Z Z = (Diferencia - Media) / Desviación estándar` - Se adapta a los cambios de volatilidad.

Z = (Diferencia - Media) / Desviación estándar` - Se adapta a los cambios de volatilidad. Señal de entrada : Cuando la puntuación Z supera el umbral (±1SD, ±2SD o ±3SD)

: Cuando la puntuación Z supera el umbral (±1SD, ±2SD o ±3SD) Tamaño de la posición : Beta ajustada para mantener la neutralidad del mercado

: Beta ajustada para mantener la neutralidad del mercado Salida : Reversión a la media (recuperación parcial), objetivo de renta variable o stop-loss estructural

Ejemplo de operación

Entrada : El Nasdaq supera al S&P500 en 2 desviaciones estándar

: El Nasdaq supera al S&P500 en 2 desviaciones estándar Acción : Vender Nasdaq (corto) + Comprar S&P500 (largo) - Operación en pareja esperando convergencia

: Vender Nasdaq (corto) + Comprar S&P500 (largo) - Operación en pareja esperando convergencia Salida : El diferencial revierte un 50-75% hacia la media, o alcanza el objetivo de beneficios/parada





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

100% seguro y nativo: No requiere importación de DLL. Compatibilidad total con MQL5 Cloud Network y VPS.

Sistema de entrada adaptable Entradas basadas en Z-Score : Sin porcentajes fijos; se ajusta a la volatilidad del mercado automáticamente.

Sin porcentajes fijos; se ajusta a la volatilidad del mercado automáticamente. Múltiples niveles de entrada : Opere a 1SD (agresivo), 2SD (conservador) o 3SD (extremos raros).

Opere a (agresivo), (conservador) o (extremos raros). Umbrales dinámicos: Baja volatilidad = bandas más estrechas | Alta volatilidad = bandas más anchas. Cobertura Beta Calcula el coeficiente de regresión móvil entre instrumentos.

entre instrumentos. Ajusta el tamaño de las posiciones para eliminar la exposición direccional al mercado.

Ejemplo: Si Beta = 1,2, el AE dimensiona las posiciones en una proporción 1:1,2 para una verdadera neutralidad de mercado. Objetivo de volatilidad Escala el tamaño de la posición en función de la volatilidad actual del diferencial.

Mantiene la coherencia de las pérdidas y ganancias diarias en diferentes regímenes de mercado.

Mejora la rentabilidad ajustada al riesgo(Sharpe Ratio +40-60%). Gestión del riesgo Stop-Loss estructural : Sale si el diferencial supera niveles críticos (4-5 SD). Protege de la ruptura de cointegración.

Sale si el diferencial supera niveles críticos (4-5 SD). Protege de la ruptura de cointegración. Salida por reversión a la media : Cierra cuando el diferencial se recupera un X% hacia la media.

Cierra cuando el diferencial se recupera un X% hacia la media. Equity Target Exit: Toma beneficios en un porcentaje de ganancia predeterminado. Panel Visual Visualización en tiempo real en el gráfico: Balance, Equidad y P&L.

Recuento de posiciones abiertas.

Métricas actuales de Beta y Volatilidad .

y . Estado de los parámetros (Código de colores : Verde = Activo | Rojo = Desactivado).

: Verde = Activo | Rojo = Desactivado). Alertas de validación de plazos. INSTRUMENTOS ADECUADOS Pares recomendados (Correlación > 0,80) Índices USA : S&P500 frente a Nasdaq 100 ✅ | S&P500 frente a Russell 2000 ✅

: S&P500 frente a Nasdaq 100 ✅ | S&P500 frente a Russell 2000 ✅ Índices europeos : DAX vs FTSE ✅ | CAC40 vs FTSE ✅

: DAX vs FTSE ✅ | CAC40 vs FTSE ✅ Materias primas: Oro vs Plata ✅ | Crudo WTI vs Crudo Brent ✅ Requisitos: Correlación histórica > 0,75 durante más de 5 años.

durante más de 5 años. Fundamentos macro compartidos (cointegración).

Alta liquidez en ambos instrumentos. ❌ NO Adecuado para: Pares no correlacionados (por ejemplo, EURUSD vs Oro), diferentes clases de activos sin correlación, o instrumentos de baja liquidez. PARÁMETROS DE ENTRADA Parámetros básicos LookbackPeriod (Predeterminado: 9): Barras para el cálculo ROC. M15: 15-30 | H1: 7-13.

Barras para el cálculo ROC. M15: 15-30 | H1: 7-13. SPX_Símbolo / NDX_Símbolo : Debe coincidir con el nombre exacto del símbolo de los dos símbolos de su broker .

Debe coincidir con el de su broker BaseEquity (Por defecto: 10000): Capital asignado por tramo. Recomendado: 20-40% del total de la cuenta.

Capital asignado por tramo. Recomendado: del total de la cuenta. UseVolatilityScaling : [RECOMENDADO: True] Escala las posiciones para un riesgo consistente.

Escala las posiciones para un riesgo consistente. ObjetivoVolatilidad: Menor = Conservador (5-8%) | Mayor = Agresivo (12-20%). Puntuación Z y Beta ZScore_Period (Por defecto: 50): Recomendado 80-120 para evitar el sobreajuste.

Recomendado para evitar el sobreajuste. Beta_Period (Predeterminado: 100): Recomendado 120-180 para estabilidad.

Recomendado para estabilidad. Enable_2SD: [RECOMMENDED: True] El nivel de entrada central para los extremos del percentil 95. Salida y Riesgo UseStructuralStopLoss : [CRÍTICO: Mantener Verdadero ] Protege contra la ruptura permanente de la correlación.

] Protege contra la ruptura permanente de la correlación. StopLoss_SD (Por defecto: 4,0): Recomendado 3.5-4.5 .

Recomendado . ReversionPercent (Por defecto: 50.0): 50% = salida a la mitad de la media. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN Instalar : Copie el .ex5 en MQL5/Experts/ y reinicie MT5.

Copie el .ex5 en MQL5/Experts/ y reinicie MT5. Símbolos : Verifique los nombres exactos en Market Watch (Ctrl+M).

Verifique los nombres exactos en Market Watch (Ctrl+M). Adjuntar : Abra el gráfico para el instrumento PRIMARIO , establezca el timeframe (H1 recomendado), y arrastre el EA.

Abra el gráfico para el instrumento , establezca el timeframe (H1 recomendado), y arrastre el EA. AutoTrading : Asegúrese de que el botón "Permitir trading automático" está en verde .

Asegúrese de que el botón "Permitir trading automático" está . Configure: Establezca los símbolos y la BaseEquity en la pestaña Inputs.

⚠️ ADVERTENCIA DE RIESGO Y VALIDACIÓN DEL RENDIMIENTO

Riesgos de la negociación La negociación por pares implica riesgos y depreciaciones importantes. La correlación entre activos puede romperse durante acontecimientos de "cisne negro" o tensiones extremas del mercado (por ejemplo, la crisis financiera de 2008, COVID-19). El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Nunca arriesgue capital que no pueda permitirse perder.

Optimización obligatoria (IIS & OOS ) Este Asesor Experto es una herramienta profesional y NO es plug-and-play. Para asegurar su robustez, debe realizar una optimización rigurosa utilizando el método Walk-Forward:

In-Sample (IIS) : Utilice esta fase para encontrar los mejores parámetros matemáticos para un periodo histórico específico.

Utilice esta fase para encontrar los mejores parámetros matemáticos para un periodo histórico específico. Fuera de muestra (OOS) : Fase crucial de validación. Pruebe los parámetros encontrados en IIS en datos "no vistos" para verificar si la estrategia mantiene su ventaja o si simplemente se ajustó en exceso al pasado.

Fase crucial de validación. Pruebe los parámetros encontrados en IIS en datos "no vistos" para verificar si la estrategia mantiene su ventaja o si simplemente se ajustó en exceso al pasado. Nota: Sólo los parámetros que muestren estabilidad y beneficios en la fase OOS deben considerarse para operar en vivo.

Mejores prácticas operativas

Realice siempre un Análisis Walk-Forward antes de desplegar el EA en cualquier nuevo instrumento o marco temporal.

antes de desplegar el EA en cualquier nuevo instrumento o marco temporal. Realice un seguimiento durante 1-2 semanas en una Cuenta Demo para verificar la ejecución del broker, los spreads y las comisiones antes de pasar a la operativa real.

para verificar la ejecución del broker, los spreads y las comisiones antes de pasar a la operativa real. Reoptimice su configuración periódicamente para adaptarse a los cambios del mercado.

Excelente observación. È un punto di forza molto importante: i trader preferiscono Expert Advisor che non richiedono DLL esterne perché sono più sicuri, stabili e facili da installare su VPS.

Consulta la sección FAQ actualizada con la adición del punto sobre DLL, manteniendo el estilo limpio y profesional:

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Este EA requiere "Permitir importación de DLL"? R: No. El EA es 100% código MQL5 nativo. Todos los cálculos matemáticos complejos (Z-Score, regresión Beta, escala de volatilidad) se manejan internamente. Esto garantiza la máxima seguridad, una ejecución más rápida, y la plena compatibilidad con cualquier VPS o MetaTrader 5 instalación sin riesgos de seguridad.

Todos los cálculos matemáticos complejos (Z-Score, regresión Beta, escala de volatilidad) se manejan internamente. Esto garantiza la máxima seguridad, una ejecución más rápida, y la plena compatibilidad con cualquier VPS o MetaTrader 5 instalación sin riesgos de seguridad. P: ¿Puedo utilizar dos instrumentos cualesquiera? R : No. Los instrumentos deben tener una fuerte correlación fundamental (superior a 0,75 a lo largo de 5 años) y compartir los mismos factores económicos. Siempre debe comprobar la correlación y cointegración antes de operar en directo.

: No. Los instrumentos deben tener una fuerte correlación fundamental (superior a 0,75 a lo largo de 5 años) y compartir los mismos factores económicos. Siempre debe comprobar la correlación y cointegración antes de operar en directo. P: ¿Funciona en todos los plazos? R : Sí, pero los parámetros deben optimizarse por separado para cada marco temporal. Por lo general, los plazos H1 y H4 son los mejores para las operaciones con pares, ya que filtran el ruido del mercado.

: Sí, pero los parámetros deben optimizarse por separado para cada marco temporal. Por lo general, los plazos H1 y H4 son los mejores para las operaciones con pares, ya que filtran el ruido del mercado. P: ¿Qué capital se necesita? R : Se sugiere un mínimo de 5.000 dólares para una gestión adecuada del riesgo. El capital recomendado es de entre 10.000 y 50.000 dólares. Se aconseja fijar la BaseEquity en un 20-40% del saldo total de su cuenta.

: Se sugiere un mínimo de 5.000 dólares para una gestión adecuada del riesgo. El capital recomendado es de entre 10.000 y 50.000 dólares. Se aconseja fijar la BaseEquity en un 20-40% del saldo total de su cuenta. P: ¿Funciona en mercados con tendencia? R : Sí. Las estrategias de reversión a la media suelen destacar en mercados volátiles o en corrección. El arbitraje estadístico prospera cuando un instrumento se sobredimensiona con respecto a su homólogo, independientemente de la tendencia general del mercado.

: Sí. Las estrategias de reversión a la media suelen destacar en mercados volátiles o en corrección. El arbitraje estadístico prospera cuando un instrumento se sobredimensiona con respecto a su homólogo, independientemente de la tendencia general del mercado. P: ¿Qué ocurre con los costes de intermediación? R : Las comisiones y el deslizamiento son fundamentales. Debe añadirlos manualmente en el Probador de Estrategias. El uso de un corredor de bajo margen y bajas comisiones es esencial para las estrategias de negociación frecuentes.

: Las comisiones y el deslizamiento son fundamentales. Debe añadirlos manualmente en el Probador de Estrategias. El uso de un corredor de bajo margen y bajas comisiones es esencial para las estrategias de negociación frecuentes. P: ¿Puedo ejecutar varias instancias? R : Sí. Puede ejecutar diferentes pares o diferentes marcos temporales simultáneamente en la misma cuenta. Asegúrese de utilizar números mágicos distintos para cada instancia para evitar interferencias en las operaciones.

: Sí. Puede ejecutar diferentes pares o diferentes marcos temporales simultáneamente en la misma cuenta. Asegúrese de utilizar números mágicos distintos para cada instancia para evitar interferencias en las operaciones. P: ¿Con qué frecuencia debo reoptimizar? R : Recomendamos reoptimizar anualmente o después de cambios importantes en el régimen del mercado. Utilice siempre el método Walk-Forward para validar que sus nuevos parámetros son robustos.

: Recomendamos reoptimizar anualmente o después de cambios importantes en el régimen del mercado. Utilice siempre el método Walk-Forward para validar que sus nuevos parámetros son robustos. P: ¿Se recomienda un VPS? R: Sí, especialmente para plazos más bajos como M15 o M30, donde la velocidad de ejecución es más importante. Para H1 o superior, una conexión a Internet estable puede ser suficiente, pero un VPS es siempre la opción profesional para el tiempo de actividad 24/7.

POR QUÉ ELEGIR ESTE EA

Algoritmos institucionales - Utiliza Z-Score, Beta hedging y Volatility targeting para gestionar la exposición al mercado. Base académica - Construido sobre modelos estadísticos probados, incluyendo Avellaneda-Lee y Ornstein-Uhlenbeck (Mean Reversion) fórmulas. Lógica transparente - Sin secretos de "caja negra". Todos los cálculos y métricas en tiempo real se muestran claramente en el panel visual. Control exhaustivo del riesgo: cuenta con un sistema de stop-loss multicapa diseñado para proteger el capital en caso de ruptura de las correlaciones. Probada en combate - Lógica de estrategia validada a lo largo de 10 años de datos de mercado, incluidos regímenes de volatilidad extrema como COVID-19 y el mercado bajista de 2022. Flexible y profesional - Funciona con cualquier par altamente correlacionado (índices, materias primas, divisas) siempre que se realice la optimización adecuada.

IMPORTANTE: Este Asesor Experto está diseñado para operadores serios. Requiere un compromiso de backtesting y optimización adecuados. Si usted está buscando un sistema profesional de arbitraje estadístico y entiende la importancia de la validación técnica, esta es la herramienta adecuada para su cartera.

Versión 2.0 | Compatible con MT5 Build 3802+

Para preguntas antes de la compra, por favor utilice el sistema de mensajería privada MQL5.