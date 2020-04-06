Quantum Index Arbitrage

EA Avanzado de Pares - Arbitraje Estadístico para Mercados Correlacionados


Sistema profesional de reversión a la media utilizando normalización Z-Score, cobertura Beta y volatilidad adaptativa.


What is Spread Trading?

El Spread Trading es unaestrategia neutral respecto al mercado que opera con el diferencial de precios entre dos activos correlacionados. En lugar de predecir la dirección del mercado, se beneficia delrendimiento relativo y de la convergencia de la diferencia de precios (el "spread"). Las ventajas son:

  • Riesgo cubierto: Las posiciones simultáneas largas/cortas le protegen de las caídas repentinas del mercado.
  • Mercado neutral: Obtenga beneficios en cualquier condición de mercado (alcista, bajista o lateral).
  • Ventaja estadística: Aprovecha la reversión a la media negociando el retorno al equilibrio histórico de precios.
  • Baja volatilidad: El diferencial es más estable y predecible que operar con un único índice volátil.
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Este Asesor Experto implementa unaestrategia de arbitraje estadístico para la negociación de diferenciales entre dos instrumentos correlacionados (por ejemplo, S&P500 vs Nasdaq, Russell 2000 vs S&P500, DAX vs FTSE).

Lógica básica

El EA calcula el diferencial de rendimiento entre dos instrumentos e introduce operaciones cuando el diferencial se desvía significativamente de su media histórica, esperando una reversión a la media:

  • Cálculo del diferencial Spread = ROC(Instrumento_A) - ROC(Instrumento_B)` donde ROC = Tasa de Cambio sobre N periodos
  • Normalización de la puntuación Z Z = (Diferencia - Media) / Desviación estándar` - Se adapta a los cambios de volatilidad.
  • Señal de entrada: Cuando la puntuación Z supera el umbral (±1SD, ±2SD o ±3SD)
  • Tamaño de la posición: Beta ajustada para mantener la neutralidad del mercado
  • Salida: Reversión a la media (recuperación parcial), objetivo de renta variable o stop-loss estructural
Ejemplo de operación
  • Entrada: El Nasdaq supera al S&P500 en 2 desviaciones estándar
  • Acción: Vender Nasdaq (corto) + Comprar S&P500 (largo) - Operación en pareja esperando convergencia
  • Salida: El diferencial revierte un 50-75% hacia la media, o alcanza el objetivo de beneficios/parada

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

100% seguro y nativo: No requiere importación de DLL. Compatibilidad total con MQL5 Cloud Network y VPS.


Sistema de entrada adaptable

  • Entradas basadas en Z-Score: Sin porcentajes fijos; se ajusta a la volatilidad del mercado automáticamente.
  • Múltiples niveles de entrada: Opere a 1SD (agresivo), 2SD (conservador) o 3SD (extremos raros).
  • Umbrales dinámicos: Baja volatilidad = bandas más estrechas | Alta volatilidad = bandas más anchas.

Cobertura Beta

  • Calcula el coeficiente de regresión móvil entre instrumentos.
  • Ajusta el tamaño de las posiciones para eliminar la exposición direccional al mercado.
  • Ejemplo: Si Beta = 1,2, el AE dimensiona las posiciones en una proporción 1:1,2 para una verdadera neutralidad de mercado.

Objetivo de volatilidad

  • Escala el tamaño de la posición en función de la volatilidad actual del diferencial.
  • Mantiene la coherencia de las pérdidas y ganancias diarias en diferentes regímenes de mercado.
  • Mejora la rentabilidad ajustada al riesgo(Sharpe Ratio +40-60%).

Gestión del riesgo

  • Stop-Loss estructural: Sale si el diferencial supera niveles críticos (4-5 SD). Protege de la ruptura de cointegración.
  • Salida por reversión a la media: Cierra cuando el diferencial se recupera un X% hacia la media.
  • Equity Target Exit: Toma beneficios en un porcentaje de ganancia predeterminado.

Panel Visual

Visualización en tiempo real en el gráfico:

  • Balance, Equidad y P&L.
  • Recuento de posiciones abiertas.
  • Métricasactuales de Beta y Volatilidad.
  • Estado de los parámetros(Código de colores: Verde = Activo | Rojo = Desactivado).
  • Alertas de validación de plazos.

INSTRUMENTOS ADECUADOS

Pares recomendados (Correlación > 0,80)

  • Índices USA: S&P500 frente a Nasdaq 100 ✅ | S&P500 frente a Russell 2000 ✅
  • Índices europeos: DAX vs FTSE ✅ | CAC40 vs FTSE ✅
  • Materias primas: Oro vs Plata ✅ | Crudo WTI vs Crudo Brent ✅

Requisitos:

  • Correlación histórica > 0,75 durante más de 5 años.
  • Fundamentos macro compartidos (cointegración).
  • Alta liquidez en ambos instrumentos.

❌ NO Adecuado para: Pares no correlacionados (por ejemplo, EURUSD vs Oro), diferentes clases de activos sin correlación, o instrumentos de baja liquidez.

PARÁMETROS DE ENTRADA

Parámetros básicos

  • LookbackPeriod (Predeterminado: 9): Barras para el cálculo ROC. M15: 15-30 | H1: 7-13.
  • SPX_Símbolo / NDX_Símbolo: Debe coincidir con el nombre exacto del símbolo de los dos símbolos de su broker .
  • BaseEquity (Por defecto: 10000): Capital asignado por tramo. Recomendado: 20-40% del total de la cuenta.
  • UseVolatilityScaling: [RECOMENDADO: True] Escala las posiciones para un riesgo consistente.
  • ObjetivoVolatilidad: Menor = Conservador (5-8%) | Mayor = Agresivo (12-20%).

Puntuación Z y Beta

  • ZScore_Period (Por defecto: 50): Recomendado 80-120 para evitar el sobreajuste.
  • Beta_Period (Predeterminado: 100): Recomendado 120-180 para estabilidad.
  • Enable_2SD: [RECOMMENDED: True] El nivel de entrada central para los extremos del percentil 95.

Salida y Riesgo

  • UseStructuralStopLoss: [CRÍTICO: Mantener Verdadero ] Protege contra la ruptura permanente de la correlación.
  • StopLoss_SD (Por defecto: 4,0): Recomendado 3.5-4.5.
  • ReversionPercent (Por defecto: 50.0): 50% = salida a la mitad de la media.

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

  • Instalar: Copie el .ex5 en MQL5/Experts/ y reinicie MT5.
  • Símbolos: Verifique los nombres exactos en Market Watch (Ctrl+M).
  • Adjuntar: Abra el gráfico para el instrumento PRIMARIO, establezca el timeframe (H1 recomendado), y arrastre el EA.
  • AutoTrading: Asegúrese de que el botón "Permitir trading automático" está en verde.
  • Configure: Establezca los símbolos y la BaseEquity en la pestaña Inputs.


⚠️ ADVERTENCIA DE RIESGO Y VALIDACIÓN DEL RENDIMIENTO

Riesgos de la negociación La negociación por pares implica riesgos y depreciaciones importantes. La correlación entre activos puede romperse durante acontecimientos de "cisne negro" o tensiones extremas del mercado (por ejemplo, la crisis financiera de 2008, COVID-19). El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Nunca arriesgue capital que no pueda permitirse perder.

Optimización obligatoria (IIS & OOS ) Este Asesor Experto es una herramienta profesional y NO es plug-and-play. Para asegurar su robustez, debe realizar una optimización rigurosa utilizando el método Walk-Forward:

  • In-Sample (IIS): Utilice esta fase para encontrar los mejores parámetros matemáticos para un periodo histórico específico.
  • Fuera de muestra (OOS): Fase crucial de validación. Pruebe los parámetros encontrados en IIS en datos "no vistos" para verificar si la estrategia mantiene su ventaja o si simplemente se ajustó en exceso al pasado.
  • Nota: Sólo los parámetros que muestren estabilidad y beneficios en la fase OOS deben considerarse para operar en vivo.

Mejores prácticas operativas

  • Realice siempre un Análisis Walk-Forward antes de desplegar el EA en cualquier nuevo instrumento o marco temporal.
  • Realice un seguimiento durante 1-2 semanas en una Cuenta Demo para verificar la ejecución del broker, los spreads y las comisiones antes de pasar a la operativa real.
  • Reoptimice su configuración periódicamente para adaptarse a los cambios del mercado.

Excelente observación. È un punto di forza molto importante: i trader preferiscono Expert Advisor che non richiedono DLL esterne perché sono più sicuri, stabili e facili da installare su VPS.

Consulta la sección FAQ actualizada con la adición del punto sobre DLL, manteniendo el estilo limpio y profesional:

PREGUNTAS FRECUENTES

  • P: ¿Este EA requiere "Permitir importación de DLL"? R: No. El EA es 100% código MQL5 nativo. Todos los cálculos matemáticos complejos (Z-Score, regresión Beta, escala de volatilidad) se manejan internamente. Esto garantiza la máxima seguridad, una ejecución más rápida, y la plena compatibilidad con cualquier VPS o MetaTrader 5 instalación sin riesgos de seguridad.
  • P: ¿Puedo utilizar dos instrumentos cualesquiera? R: No. Los instrumentos deben tener una fuerte correlación fundamental (superior a 0,75 a lo largo de 5 años) y compartir los mismos factores económicos. Siempre debe comprobar la correlación y cointegración antes de operar en directo.
  • P: ¿Funciona en todos los plazos? R: Sí, pero los parámetros deben optimizarse por separado para cada marco temporal. Por lo general, los plazos H1 y H4 son los mejores para las operaciones con pares, ya que filtran el ruido del mercado.
  • P: ¿Qué capital se necesita? R: Se sugiere un mínimo de 5.000 dólares para una gestión adecuada del riesgo. El capital recomendado es de entre 10.000 y 50.000 dólares. Se aconseja fijar la BaseEquity en un 20-40% del saldo total de su cuenta.
  • P: ¿Funciona en mercados con tendencia? R: Sí. Las estrategias de reversión a la media suelen destacar en mercados volátiles o en corrección. El arbitraje estadístico prospera cuando un instrumento se sobredimensiona con respecto a su homólogo, independientemente de la tendencia general del mercado.
  • P: ¿Qué ocurre con los costes de intermediación? R: Las comisiones y el deslizamiento son fundamentales. Debe añadirlos manualmente en el Probador de Estrategias. El uso de un corredor de bajo margen y bajas comisiones es esencial para las estrategias de negociación frecuentes.
  • P: ¿Puedo ejecutar varias instancias? R: Sí. Puede ejecutar diferentes pares o diferentes marcos temporales simultáneamente en la misma cuenta. Asegúrese de utilizar números mágicos distintos para cada instancia para evitar interferencias en las operaciones.
  • P: ¿Con qué frecuencia debo reoptimizar? R: Recomendamos reoptimizar anualmente o después de cambios importantes en el régimen del mercado. Utilice siempre el método Walk-Forward para validar que sus nuevos parámetros son robustos.
  • P: ¿Se recomienda un VPS? R: Sí, especialmente para plazos más bajos como M15 o M30, donde la velocidad de ejecución es más importante. Para H1 o superior, una conexión a Internet estable puede ser suficiente, pero un VPS es siempre la opción profesional para el tiempo de actividad 24/7.

POR QUÉ ELEGIR ESTE EA

Algoritmos institucionales - Utiliza Z-Score, Beta hedging y Volatility targeting para gestionar la exposición al mercado. Base académica - Construido sobre modelos estadísticos probados, incluyendo Avellaneda-Lee y Ornstein-Uhlenbeck (Mean Reversion) fórmulas. Lógica transparente - Sin secretos de "caja negra". Todos los cálculos y métricas en tiempo real se muestran claramente en el panel visual. Control exhaustivo del riesgo: cuenta con un sistema de stop-loss multicapa diseñado para proteger el capital en caso de ruptura de las correlaciones. Probada en combate - Lógica de estrategia validada a lo largo de 10 años de datos de mercado, incluidos regímenes de volatilidad extrema como COVID-19 y el mercado bajista de 2022. Flexible y profesional - Funciona con cualquier par altamente correlacionado (índices, materias primas, divisas) siempre que se realice la optimización adecuada.

IMPORTANTE: Este Asesor Experto está diseñado para operadores serios. Requiere un compromiso de backtesting y optimización adecuados. Si usted está buscando un sistema profesional de arbitraje estadístico y entiende la importancia de la validación técnica, esta es la herramienta adecuada para su cartera.

Versión 2.0 | Compatible con MT5 Build 3802+

Para preguntas antes de la compra, por favor utilice el sistema de mensajería privada MQL5.


Productos recomendados
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
ETH Tai Chi EA
Fu Kai Yu
Asesores Expertos
ETH TaiChi EA (Ether TaiChi Expert Advisor) . The Balance of Trend and Reversal, Finding Serenity Within Ethereum's Volatility. El arte de equilibrar la tendencia y la inversión, capturando la serenidad dentro de la volatilidad de Ethereum. Visión general del núcleo / Core Overview ETH TaiChi EA es un sistema de trading algorítmico inteligente diseñado específicamente para ETHUSD, que combina magistralmente la sabiduría filosófica oriental con la tecnología cuantitativa occidental. Este EA empl
OnlyTime
Nguyen Quoc Viet
Asesores Expertos
Estrategia de entrada de órdenes según el período de tiempo de tomar la parte superior e inferior y la entrada de órdenes de acuerdo a la tendencia. Máximo de 2 órdenes por día. Dependiendo de la finalidad y el plan de trading, se puede editar a voluntad. Puede establecer los niveles de stop loss y profit como desee. Puede operar con cualquier par de divisas, pero priorizar USDJPY. Nota: Estoy usando Exness que tiene la hora del servidor GMT + 0. Es necesario cambiar en consecuencia si la hora d
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Asesores Expertos
Señal en directo https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 versión: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ¡! Próximo precio --> $699 y final 1779$ Este es un sistema de trading automatizado basado en una red inteligente, meticulosamente desarrollado a partir de más de una década de experiencia en el trading. El sistema aprovecha el análisis cuantitativo, la evaluación de tendencias y los niveles clave de resistencia para ejecutar entradas precisas. Nuestro EA se especializa en el
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Asesores Expertos
El Advanced BreakOut Scalper es un sistema de trading efectivo con ajustes predeterminados de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop. Como su nombre indica, su estrategia es el comercio de rupturas. Está codificado profesionalmente y se ejecuta rápidamente en backtesting o modo de optimización. No emplea rejilla, martingala, promediado, o cualquier otra estrategia arriesgada de manejo de dinero. Se recomienda utilizar un broker con spread ajustado, preferiblemente un broker ECN con buena liqui
Gold Scalping Machine Pro
Kennedy Odhiambo Oluoch
Asesores Expertos
Gold Scalping Machine Pro - XAUUSD Inteligente Recuperación EA Gold Scalping Machine Pro es un Asesor Experto de scalping X AUUSD totalmente automatizado construido con un sistema de promedio de recuperación de última operación . Apunta a ganancias rápidas y consistentes con un control inteligente del drawdown. A diferencia de los arriesgados sistemas de martingala, este EA sólo abre nuevas operaciones cuando la operación más reciente alcanza una reducción controlada , por lo que es más intel
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Asesores Expertos
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
One Bar Breakout System
Stefan Warratz
Asesores Expertos
El One Bar Breaout EA System es una estrategia de ruptura que tiene un gran potencial debido a los altos márgenes de beneficio. Está diseñado de tal manera que intenta seguir la tendencia más fuerte del día y maximiza las ganancias a través de métodos de seguimiento innovadores. Esto puede generarle muchas ganancias en poco tiempo, incluso con una tasa de ganancia baja. Una vez configurado correctamente, puede funcionar de forma rentable durante meses. Esto funciona mejor para mercados grandes
Lucky Euro MT5
Evgenii Aksenov
5 (1)
Asesores Expertos
Combo Signal on MQL5:   clic aqui Todas nuestras señales: haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. La estrategia clásica intradía de Lucky Euro EA se basa en el análisis de los niveles de soport
Modern bot
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
El asesor de operaciones de Forex Modern bot es un sistema automático de scalping que abre y cierra operaciones utilizando un algoritmo especial de análisis de ticks programado en el código sin intervención humana. Su tarea principal es cerrar operaciones al instante, mientras que una persona pierde tiempo para el análisis y la toma de decisiones. También automatizan el trading, eliminando la carga emocional de una persona y permitiéndole ahorrar tiempo. El scalping es una de las variedades de
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
SSscalp
Mary Wambui Waweru
Asesores Expertos
Hola, SSscalp es un bot de scalping bastante agresivo. Los pares de divisas aplicables en este caso incluyen GBPUSD, USDJPY, y EURUSD. Usted es bienvenido a optimizar la estrategia a su gusto, pero la configuración por defecto son todavía bien. El modelo histórico adjunto se basa en el modelo EVERY TICK , aunque si dispone de símbolos personalizados de buena calidad, no dude en utilizarlos para realizar pruebas retrospectivas.
Trend variance spectrum robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
En el mundo del trading, donde cada tick puede ser el comienzo de una nueva historia, es crucial tener un aliado confiable. TrendVarianceSpectrum no es solo un robot de trading; es su guía en los mercados volátiles. Construido con años de experiencia y entrenado con más de 25 años de datos, combina la elegancia de las matemáticas con el poder de la tecnología moderna. Ventajas clave de TrendVarianceSpectrum: Mínimo drawdown : TrendVarianceSpectrum opera con un drawdown significativamente bajo, l
Nova RSW Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova RSW Trad er es un Asesor Experto de estilo contrarian diseñado en torno al concepto de Barrido Inverso - identificando movimientos de mercado sobreextendidos y apuntando a retrocesos estructurados con precisión. En lugar de seguir al rebaño, Nova RSW Trader espera el agotamiento, el desequilibrio y los desencadenantes técnicos específicos antes de entrar en operaciones que buscan desvanecer los extremos y capitalizar la reversión a la media. Este EA está diseñado para los operadores que ent
Go Passarinho Nervoso
Fabio Oliveira Magalhaes
Asesores Expertos
Este EA trabaja con una de las mejores estrategias de salida, la cuadrícula. Pero no es una rejilla cualquiera. En este EA, esta estrategia está optimizada al extremo para darte el mejor rendimiento con múltiples opciones de configuración para trabajar de forma más segura y rentable. Además, gestiona múltiples pares en un mismo gráfico a la vez, haciendo que se complementen para hacer una única gestión. Parámetros: Lote inicial: es el lote de la primera posición del ciclo . Permitir lote inici
PipSniper EA
Noel Dagubert Kayombo
Asesores Expertos
PipSniper EA es un Asesor Experto de Tendencias. La estrategia se basa en Price Action y Trend following.el sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. CARACTERISTICAS No Martingale, No Grid, No Double Lot, No Averaging, No Dangerous strategy. Cada operación tiene SL y TP desde el principio. Sólo una operación a la vez, para cada par de divisas. El EA soporta símbolos con sufijo o prefijo. Demo gratuita disponible para descargar. INFORMACIÓN Pares recomendados: volatili
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Asesores Expertos
E l EA de BeeKeeper : escalador de mercado inteligente con lógica de comercio dinámico Visión general BeeKeeper es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado para ofrecer precisión, adaptabilidad y un rendimiento constante en múltiples condiciones de mercado. BeeKeeper integra lógica técnica avanzada con análisis de posiciones en tiempo real para tomar decisiones de entrada y salida inteligentes , adaptándose dinámicamente a la volatilidad, los cambios de tendencia
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
The Catalyst EA The Catalyst EA es un sofisticado robot de trading diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Ha sido desarrollado específicamente para operar el par de divisas   AUDUSD   en la temporalidad de   H1 . El EA emplea una estrategia multi-indicador que busca identificar y capitalizar potenciales reversiones y correcciones del mercado. Un enfoque principal de su diseño es una robusta gestión de riesgo, que incluye un cálculo de lotaje dinámico y múltiples capas de protección para gesti
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Pick and Roll es un Software Automatizado Seguro para operar 28 pares simultáneamente. Pick and Roll está optimizado para 28 pares del mercado de divisas Funcionamiento del sistema Pick and Roll 1: TENDENCIA PREVIA 2: CONSOLIDACIÓN 3: RUPTURA No utilice este robot al mismo tiempo que otros, es un robot multivalor, por lo que gestiona 28 pares simultáneamente. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo totalmente automático capaz de analizar de forma independiente el mercado y tomar decisio
InstantX
Cristian D'ambrosio
Asesores Expertos
PROMOTION: GIVEN THE GOODNESS OF THE STRATEGY, I AM OFFERING A 1 MONTH RENTAL PROMOTION AT 39! InstantX es un revolucionario bot de trading diseñado para el mercado EUR/USD en el marco temporal M5, capaz de operar de forma autónoma gracias a sofisticados algoritmos de análisis técnico. El bot monitoriza continuamente los gráficos, identificando y dibujando los niveles clave de soporte y resistencia en tiempo real. Estos niveles representan zonas estratégicas donde el precio tiende a invertirse
Adaptive Channel Scalper Pro
Samaneh Safar
Asesores Expertos
Adaptive Channel Scalper Pro – Asesor Experto para MT5 Adaptive Channel Scalper Pro es un sistema de trading totalmente automatizado para MT5, diseñado para traders que buscan una solución profesional, estable y altamente personalizable. El EA utiliza una estructura de canal adaptativo basada en la volatilidad del mercado para identificar oportunidades de alta calidad y ejecutarlas con estrictos mecanismos de control de riesgo. Está construido para ofrecer consistencia, robustez y un rendimiento
TrendyFollow FX
Chen Jia Qi
4.15 (13)
Asesores Expertos
Hemos añadido soporte de potencia de cálculo en tiempo real para EURUSD, y ahora su rendimiento en vivo es mejor. El EA ajustará automáticamente los parámetros y no se puede cambiar. Actualmente, recomendamos utilizar GBPUSD, con EURUSD como segunda opción. Otros pares de divisas no tienen soporte de potencia de cálculo en tiempo real y no se recomienda su uso en este momento. En el futuro, añadiremos pares de divisas que soporten cálculos en tiempo real. Actualmente puede utilizar la configura
SentimentExpert
Lhoussaine Ait Ben Mouh
Asesores Expertos
Fácil de usar: SentimentExpert Diseñado para traders de todos los niveles, nuestro EA viene con una configuración fácil de usar y una documentación completa. Configúrelo en minutos y déjelo trabajar sin descanso para hacer crecer su cuenta de trading. Rendimiento consistente: Respaldado por rigurosas pruebas y optimización, el EA de Trading Mejorado ofrece resultados fiables y consistentes. Es como tener un operador profesional trabajando todo el día, analizando los mercados, y la ejecución de o
Mushroom Multi Level recovery zone
Thawinchai Waharam
Asesores Expertos
Champiñón: Estrategia bidireccional multinivel1. Visión general de la estrategia: Multi-Nivel Bi-Direccional Esta estrategia pretende obtener beneficios anticipándose a la dirección del mercado. Normalmente, el precio se mueve en una dirección tendencial, por lo que las entradas de operaciones se colocan de la siguiente manera: Tope de compra: Se espera que el precio siga subiendo. Tope de venta: Se espera que el precio siga bajando. Sin embargo, dado que el mercado puede moverse en cualquier di
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Asesores Expertos
Oneiroi negocia duramente condiciones de sobreventa y sobrecompra. En M15 se puede lograr un hitrate muy alto. El sistema no comercia mucho porque el cumplimiento de las tres condiciones es bastante difícil. Funcionará en cualquier par y cualquier corredor, pero algunos son mejores que otros. El EA trabajará también en cuentas pequeñas, pero yo recomendaría encarecidamente utilizar una cuenta de 100kcent. Nuestro objetivo es ayudarle a ser mucho más rentable y mucho más libre de estrés, para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Burning London
Magma Software Solutions UG
Asesores Expertos
Burning London EA MT5 - Ejecución de ruptura de precisión Manual: https: //magma-software.solutions/burning-london/blmanual-en.html Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Mis Asesores Expertos: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller SEÑAL EN VIVO: ICTrading - Alto Riesgo: https: //www.mql5.com/en/signals/2311936 --- ¿Por qué elegir Burning London? - Sistema de ruptura totalmente automatizado para GBPUSD - El inicio de la sesión se calcula internamente, sin
Ai GbPUsD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.17 (12)
Asesores Expertos
Sólo 5 copias por $260, próximo precio: $280(quedan 3 copias) Para probar, en la configuración, es mejor activar la opción de comercio completo. Un experto basado en inteligencia artificial ( AI ) Para GBPUSD en marcos de tiempo de 15 y 30 minutos, 1 y 4 horas y diario Con un número relativamente grande de señales (Para recibir todas las señales: active la opción de comercio completo en la configuración y ejecute el experto al mismo tiempo en varios marcos de tiempo) Tiene un TP y un SL Sin el
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.25 (20)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Otros productos de este autor
FOTSI Oscillator
Sidi Mohamed El Alaoui
Indicadores
FOTSI es un indicador que analiza la fuerza relativa de las divisas en los principales pares de Forex. Su objetivo es anticipar correcciones en los pares de divisas que siguen tendencias fuertes mediante la identificación de posibles señales de entrada a través de zonas objetivo de sobrecompra y sobreventa. Lógica teórica de construcción: Cálculo del Momento Individual de las Divisas: FOTSI comienza calculando el momentum para cada par de divisas que incluye una divisa específica, y luego agreg
FOTSI Oscillator MT5
Sidi Mohamed El Alaoui
Indicadores
FOTSI es un indicador que analiza la fuerza relativa de las divisas en los principales pares de Forex. Su objetivo es anticipar correcciones en los pares de divisas que siguen tendencias fuertes mediante la identificación de posibles señales de entrada a través de zonas objetivo de sobrecompra y sobreventa. Lógica teórica de construcción: Cálculo del Momento Individual de las Divisas: FOTSI comienza calculando el momentum para cada par de divisas que incluye una divisa específica, y luego agrega
Quant Reversion Grid Pro
Sidi Mohamed El Alaoui
Asesores Expertos
QUANT REVERSION GRID PRO - SISTEMA ALGORÍTMICO AVANZADO DE RECUPERACIÓN Smart Grid Reversion is a sophisticated Expert Advisor for MetaTrader 5 (Hedging Accounts) designed for traders who require a professional tool for mean-reversion trading. By combining statistical momentum analysis with a dynamic grid-based recovery system, this EA provides a robust framework for managing market cycles through intelligent position scaling. LÓGICA ESTRATÉGICA El sistema sigue un enfoque institucional discip
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario