XAU Alpha EA MT5

XAU Alpha - Trend & Grid Trading Expert Advisor für MT5

Algorithmisches Goldhandelssystem für strukturierte Marktbedingungen

XAU Alpha ist ein professionell entwickelter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen konzipiert wurde.
Das System kombiniert eine trendbasierte Marktanalyse mit einem kontrollierten Grid-Positionsmanagementmodell, das es dem Händler ermöglicht, eine vordefinierte Strategie mit konsistenter Logik und diszipliniertem Risikomanagement auszuführen.

XAU Alpha wurde für Händler entwickelt, die eine regelbasierte, automatisierte Ausführung bevorzugen, die emotionale Entscheidungen eliminiert und ein konsistentes Handelsverhalten unter verschiedenen Marktbedingungen gewährleistet.

🔹 Überblick über die Handelsstrategie

XAU Alpha arbeitet mit einer auf den Kauf ausgerichteten Handelsmethodik:

  • Kaufpositionen werden eröffnet, wenn die internen Trendbedingungen erfüllt sind.

  • Verkaufsaktionen werden ausschließlich als Ausstiegsmechanismen verwendet, nicht als eigenständige Verkaufstransaktionen.

  • Der EA führt keine zufälligen Eingaben oder diskretionären Handel durch.

Dieser Ansatz ermöglicht es dem System, sich auf strukturierte Marktbewegungen zu konzentrieren und nicht auf spekulative Kursverläufe.

🔹 Logik der Trend-Erkennung

Der EA bewertet kontinuierlich die Marktbedingungen mit Hilfe von Trendausrichtungsberechnungen, die für das kurzfristige Goldpreisverhalten auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurden.

Trades werden nur initiiert, wenn:

  • das Preisverhalten mit den internen Trendkriterien übereinstimmt

  • die Marktbedingungen den vordefinierten Volatilitäts- und Bewegungsregeln entsprechen

Dadurch wird sichergestellt, dass nur dann gehandelt wird , wenn bestimmte technische Bedingungen erfüllt sind.

🔹 Rasterbasiertes Positionsmanagement (kontrolliert & parametrisiert)

XAU Alpha integriert eine gitterbasierte Erholungsstruktur, um Preisrückgänge zu verwalten, die während aktiver Trades auftreten können.

Hauptmerkmale der Rasterlogik:

  • Die Rasterabstände sind vordefiniert und können vom Benutzer konfiguriert werden.

  • Die Losgröße wird kontrolliert und nicht aggressiv multipliziert

  • Das Raster wird angewandt, um vorübergehende ungünstige Bewegungen auszugleichen, nicht um dem Preis hinterherzujagen

Der Grid-Mechanismus soll die Handelsabwicklung während normaler Marktrückschläge verbessern, während gleichzeitig strenge Drawdown-Grenzen eingehalten werden.

⚠️ Beim Grid-Handel kann es zu schwankenden Drawdowns kommen.
Dieses Verhalten wird vollständig offengelegt und durch interne Sicherheitskontrollen gesteuert.

🔹 Drawdown-Kontrolle und Kapitalschutz

Eines der wichtigsten Sicherheitsmerkmale von XAU Alpha ist das Dollar-basierte Drawdown Control System.

Benutzer können:

  • ein maximales Drawdown-Limit in USD festlegen

  • Automatisch neue Handelsaktivitäten einschränken, sobald das Limit erreicht ist

  • ein unkontrolliertes Engagement unter ungünstigen Bedingungen verhindern

Diese Funktion bietet Händlern klare Risikogrenzen und unterstützt ein diszipliniertes Kontomanagement.

🔹 Wir empfehlen, News Time Trading manuell zu vermeiden

  • Handelsbedarf wird 30 Minuten vor wichtigen Nachrichtenereignissen deaktiviert

  • Der Handelsbedarf wird 30 Minuten nach wichtigen Nachrichtenereignissen wieder aufgenommen

  • Hilft, unvorhersehbare Preisspitzen zu vermeiden, die auf den Goldmärkten häufig auftreten

Diese Regel wurde entwickelt, um die Ausführungsstabilität zu verbessern und das Slippage-Risiko zu verringern.

🔹 Empfohlene Handelsbedingungen

Für eine optimale Leistung werden die folgenden Einstellungen empfohlen:

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

  • Konto-Typ: Low-Spread oder ECN-Konto

  • Broker: Jeder MT5-kompatible Broker, der XAUUSD anbietet

  • Risiko-Management: Benutzerdefiniert über EA-Eingaben

🔹 Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

✔ Automatisierte trendbasierte Kauflogik
✔ Rasterbasiertes Positionsmanagement
✔ Verkaufslogik, die ausschließlich für Ausstiege verwendet wird
✔ Dollar-basierter Drawdown-Schutz
✔ Vollautomatische Ausführung
✔ Keine Emotionen bei normalen Marktbedingungen
✔ Speziell für den Goldhandel entwickelt

🔹 Risikohinweis (wichtig)

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.
Grid-basierte Strategien können bei ungünstigen Preisbewegungen schwankende Drawdowns aufweisen.
Die Marktbedingungen können sich ändern, und frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

XAU Alpha wird als Handelsinstrument zur Verfügung gestellt, nicht als Gewinngarantie.
Es wird dringend empfohlen, den EA auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf einem Live-Handelskonto einsetzen.

🔹 Preise & Verfügbarkeit

  • Ersteinführungspreis: $39

  • Verfügbar für eine begrenzte Anzahl von frühen Kunden

  • Die Preise können in Zukunft je nach Updates und Supportumfang angepasst werden.

Es gibt keinen frühen Zugang und keine kostenlose Testphase.
Es wird ein strukturiertes Preismodell verwendet, um ernsthafte Nutzer und eine langfristige Produktpflege zu gewährleisten.

🔹 Für wen ist dieser EA geeignet?

XAU Alpha ist geeignet für:

  • Händler, die sich auf XAUUSD (Gold) konzentrieren

  • Nutzer, die an algorithmischen Gitterstrategien interessiert sind

  • Trader, die klar definierte Regeln bevorzugen

  • Trader, die Wert auf Drawdown-Kontrolle und Automatisierung legen

  • MT5-Nutzer, die eine strukturierte Handelsausführung suchen


