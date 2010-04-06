Super Trend Smart

Entwickelt von smart2trader.com

Smart Super Trend ist ein fortschrittlicher Trendindikator, der bullische und bearische Marktbewegungen mit hoher Präzision erkennt.

Der Smart Super Trend-Indikator verwendet adaptive Algorithmen in Kombination mit Volatilitätsfiltern und liefert saubere Signale, die mit der realen Preisdynamik übereinstimmen.

Darüber hinaus verfügt er über ein intelligentes Überwachungssystem, das Sie in Echtzeit benachrichtigt, sobald ein Trendwechsel eintritt, und Ihnen hilft, Entscheidungen mit größerer Flexibilität und Zuversicht zu treffen.


Über Super Trend

Super Trend ist ein technischer Trendindikator , der im Handel weit verbreitet ist, insbesondere bei Forex, Indizes, Aktien und Kryptowährungen. Er kombiniert die Volatilität (ATR) mit der Preisbewegung, um Auf- und Abwärtstrends sowie mögliche Umkehrpunkte objektiv zu identifizieren.

Super Trend passt sich automatisch an die Marktbedingungen an und hilft Händlern, dem Trend zu folgen, Störungen zu vermeiden und selbstbewusstere Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen.


Super Trend-Indikator: Puffer

  • [0]: Trend (1 = Aufwärtstrend, -1 = Abwärtstrend).
