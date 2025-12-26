Meravith AUTO

Meravith Auto 是 Meravith 交易系统的自动化版本。

该指标由趋势线组成，趋势线会改变颜色。处于多头状态时为绿色，处于空头状态时为红色。这是趋势支撑线。还有一条流动性线，在该位置多头成交量与空头成交量相等。三重多头偏差线。三重空头偏差线。紫色和蓝色的点用于表示大成交量。紫色点表示成交量高于平均成交量两个偏差，蓝色点表示两个偏差。

如何使用？

多头趋势线加上位于趋势线之上的流动性，表示多头趋势。我们预期市场将向上运行，开立多头仓位。

空头趋势线加上位于趋势线之下的流动性，表示空头趋势。我们预期市场将向下运行，开立空头仓位。

可根据您的选择与其他指标结合使用。
可用于任何交易品种和任何时间周期。
由于不同经纪商提供的成交量不同，您可能会看到不同的结果。
由于成交量更大，建议选择规模较大的经纪商。

自动版和手动版有什么区别？

在手动版本中，我们根据高点和低点评估趋势，因此也会提供市场成交量枯竭的水平。

在自动版本中，使用的是一个会在不同市场阶段发生变化的周期。该周期在高波动时较短，在低波动时较长。这里没有枯竭水平，因为分析的不是趋势，而是周期。这也是使用偏差的原因。默认显示三重偏差。

在购买之前，请先在 MetaTrader 测试器中测试演示版本。


Wan Suryolaksono
1886
Wan Suryolaksono 2025.12.29 11:48 
 

Thank you Ivan, for all your kindness, to make me understand about the power of meravith. Now I can have bold confidence to predict where the gold will go, thru the pattern of how the equilibrium line always try to adapt the price movement. Very inspiring indicator, second to none

