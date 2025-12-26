Meravith Auto 是 Meravith 交易系统的自动化版本。

该指标由趋势线组成，趋势线会改变颜色。处于多头状态时为绿色，处于空头状态时为红色。这是趋势支撑线。还有一条流动性线，在该位置多头成交量与空头成交量相等。三重多头偏差线。三重空头偏差线。紫色和蓝色的点用于表示大成交量。紫色点表示成交量高于平均成交量两个偏差，蓝色点表示两个偏差。

如何使用？

多头趋势线加上位于趋势线之上的流动性，表示多头趋势。我们预期市场将向上运行，开立多头仓位。

空头趋势线加上位于趋势线之下的流动性，表示空头趋势。我们预期市场将向下运行，开立空头仓位。

可根据您的选择与其他指标结合使用。

可用于任何交易品种和任何时间周期。

由于不同经纪商提供的成交量不同，您可能会看到不同的结果。

由于成交量更大，建议选择规模较大的经纪商。

自动版和手动版有什么区别？

在手动版本中，我们根据高点和低点评估趋势，因此也会提供市场成交量枯竭的水平。

在自动版本中，使用的是一个会在不同市场阶段发生变化的周期。该周期在高波动时较短，在低波动时较长。这里没有枯竭水平，因为分析的不是趋势，而是周期。这也是使用偏差的原因。默认显示三重偏差。

在购买之前，请先在 MetaTrader 测试器中测试演示版本。