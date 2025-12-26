Meravith AUTO

Meravith Auto는 Meravith 거래 시스템의 자동화 버전입니다.

이 지표는 색상이 변하는 추세선으로 구성되어 있습니다. 상승 추세일 때는 녹색, 하락 추세일 때는 빨간색입니다. 이것이 추세 지지선입니다. 상승 거래량과 하락 거래량이 같은 유동성 라인. 세 배 상승 편차 라인. 세 배 하락 편차 라인. 높은 거래량을 나타내는 보라색 및 파란색 점. 보라색 점은 평균 거래량보다 2편차 큰 거래량을 나타내며, 파란색 점은 2편차를 나타냅니다.

사용 방법은?

상승 추세선과 추세선 위의 유동성은 상승 추세를 나타냅니다. 시장이 상승할 것으로 예상됩니다. 롱 포지션을 엽니다.

하락 추세선과 추세선 아래의 유동성은 하락 추세를 나타냅니다. 시장이 하락할 것으로 예상됩니다. 숏 포지션을 엽니다.

다른 지표와 자유롭게 조합하여 사용할 수 있습니다.

모든 통화쌍과 모든 시간대에서 사용할 수 있습니다.

브로커마다 표시하는 거래량이 다르기 때문에 결과가 다를 수 있습니다.

거래량이 많은 대형 브로커를 권장합니다.

자동 버전과 수동 버전의 차이는 무엇인가요?

수동 버전에서는 고점과 저점을 기준으로 추세를 평가합니다. 따라서 시장의 거래량 소진 수준도 제공합니다.

자동 버전에서는 시장의 다양한 단계에 따라 변하는 기간을 사용합니다. 변동성이 높을 때는 짧고, 낮을 때는 길 수 있습니다. 여기서는 추세가 아니라 기간을 분석하기 때문에 소진 수준이 없습니다. 이것이 편차를 사용하는 이유입니다. 기본적으로 세 배 편차가 표시됩니다.

구매하기 전에 MetaTrader 테스터에서 데모 버전을 테스트하세요.