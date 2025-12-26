Meravith Auto — это автоматизированная версия торговой системы Meravith.

Индикатор состоит из линии тренда, которая меняет свой цвет. В бычьем состоянии она зелёная, а в медвежьем — красная. Это линия поддержки тренда. Линии ликвидности, где бычий объём равен медвежьему объёму. Линии тройной бычьей девиации. Линии тройной медвежьей девиации. Фиолетовых и синих точек, которые указывают на высокий объём. Фиолетовая точка показывает объём, превышающий средний на две девиации, а синяя — на две девиации.

Как использовать?

Бычья линия тренда плюс ликвидность выше линии тренда означает бычий тренд. Мы ожидаем, что рынок будет двигаться вверх. Открываем длинные позиции.

Медвежья линия тренда плюс ликвидность ниже линии тренда означает медвежий тренд. Мы ожидаем, что рынок будет двигаться вниз. Открываем короткие позиции.

Комбинируйте по своему усмотрению с другими индикаторами.

Может использоваться на любой валютной паре и любом таймфрейме.

Вы можете видеть разные результаты у разных брокеров из-за объёма, который они котируют.

Предпочтительнее использовать крупных брокеров из-за большего объёма.

В чём разница между автоматической и ручной версиями?

В ручной версии есть оценка тренда на основе максимумов и минимумов. Соответственно, она также предлагает уровни истощения объёма на рынке.

В автоматической версии используется период, который изменяется в разных фазах рынка. Он может варьироваться: быть коротким при высокой волатильности и длинным при низкой волатильности. Здесь нет уровней истощения, так как анализируется не тренд, а период. По этой причине используются девиации. По умолчанию отображается тройная девиация.

Перед покупкой протестируйте демо-версию в тестере MetaTrader.