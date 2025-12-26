Meravith AUTO

5

Meravith Auto — это автоматизированная версия торговой системы Meravith.

Индикатор состоит из линии тренда, которая меняет свой цвет. В бычьем состоянии она зелёная, а в медвежьем — красная. Это линия поддержки тренда. Линии ликвидности, где бычий объём равен медвежьему объёму. Линии тройной бычьей девиации. Линии тройной медвежьей девиации. Фиолетовых и синих точек, которые указывают на высокий объём. Фиолетовая точка показывает объём, превышающий средний на две девиации, а синяя — на две девиации.

Как использовать?

Бычья линия тренда плюс ликвидность выше линии тренда означает бычий тренд. Мы ожидаем, что рынок будет двигаться вверх. Открываем длинные позиции.

Медвежья линия тренда плюс ликвидность ниже линии тренда означает медвежий тренд. Мы ожидаем, что рынок будет двигаться вниз. Открываем короткие позиции.

Комбинируйте по своему усмотрению с другими индикаторами.
Может использоваться на любой валютной паре и любом таймфрейме.
Вы можете видеть разные результаты у разных брокеров из-за объёма, который они котируют.
Предпочтительнее использовать крупных брокеров из-за большего объёма.

В чём разница между автоматической и ручной версиями?

В ручной версии есть оценка тренда на основе максимумов и минимумов. Соответственно, она также предлагает уровни истощения объёма на рынке.

В автоматической версии используется период, который изменяется в разных фазах рынка. Он может варьироваться: быть коротким при высокой волатильности и длинным при низкой волатильности. Здесь нет уровней истощения, так как анализируется не тренд, а период. По этой причине используются девиации. По умолчанию отображается тройная девиация.

Перед покупкой протестируйте демо-версию в тестере MetaTrader.


Отзывы 1
Wan Suryolaksono
1886
Wan Suryolaksono 2025.12.29 11:48 
 

Thank you Ivan, for all your kindness, to make me understand about the power of meravith. Now I can have bold confidence to predict where the gold will go, thru the pattern of how the equilibrium line always try to adapt the price movement. Very inspiring indicator, second to none

Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
Meravith Auto — это автоматизированная версия торговой системы Meravith. Индикатор состоит из линии тренда, которая меняет свой цвет. В бычьем состоянии она зелёная, а в медвежьем — красная. Это линия поддержки тренда. Линии ликвидности, где бычий объём равен медвежьему объёму. Линии тройной бычьей девиации. Линии тройной медвежьей девиации. Фиолетовых и синих точек, которые указывают на высокий объём. Фиолетовая точка показывает объём, превышающий средний на две девиации, а синяя — на две девиа
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
Индикаторы
Этот индикатор точно определяет бычьи и медвежьи дивергенции между движением цены и гистограммой MACD, используя экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 5 (быстрая), 34 (медленная) и сигнал линию с периодом 5. Индикатор выделяет точки, где ослабляется импульс, сигнализируя о возможных разворотах тренда. Правила для правильной идентификации дивергенций: Бычья дивергенция действительна, когда цена формирует более низкие минимумы, а гистограмма MACD одновременно формирует более высок
FREE
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой интерактивный инструмент разметки волн Эллиотта для MetaTrader 4 и 5. Он позволяет пользователю вручную размещать волновые метки непосредственно на графике, выбирая размер метки, цвет и тип волны (коррекции ABC, пятиволновые импульсы или структуры WXY) через меню на графике. Одним щелчком мыши по графику индикатор последовательно размещает соответствующие волновые метки в выбранной цене и времени, помогая трейдерам наглядно отображать и упорядочивать волновые ст
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости! При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom). Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить. Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает: магентовую зону, показывающую, где интересы быков
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Индикаторы
Индикатор измеряет дисбаланс между быками и медведями за определенный период и показывает прямую линию между двумя точками. Если быки имеют больший объем, чем медведи, линия становится зеленой.  Если объем медведей больше, она становится красной. Линия также показывает разницу в объемах в процентах. Индикатор показывает те же данные в отдельном окне. Вы также можете увидеть разделенный объем. Индикатор имеет два режима. Для этого слева вверху есть кнопка, которая,  - если она не нажата, и
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
2 SNAKES - это первоклассная скальпинговая система. Поскольку входы в систему достаточно точны, вы, скорее всего, очень быстро пристраститесь к этой системе.  У вас есть 2 змеи. Когда вы видите над или под ними свечу, которая не касается их - это и есть ваш сигнал для скальпинга. Если вы используете более крупный таймфрейм, то скальпинг может превратиться в следование за трендом. Змеи рассчитываются точно в соответствии с текущим состоянием рынка. Они НЕ являются скользящими средними.  Вы
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой интерактивный инструмент разметки волн Эллиотта для MetaTrader 4 и 5. Он позволяет пользователю вручную размещать волновые метки непосредственно на графике, выбирая размер метки, цвет и тип волны (коррекции ABC, пятиволновые импульсы или структуры WXY) через меню на графике. Одним щелчком мыши по графику индикатор последовательно размещает соответствующие волновые метки в выбранной цене и времени, помогая трейдерам наглядно отображать и упорядочивать волновые ст
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Индикатор анализирует объём из любой точки и рассчитывает уровни рыночного истощения для этого объёма. Основные линии Meravith: Линия бычьего объёмного истощения – служит целью. Линия медвежьего объёмного истощения – служит целью. Линия, указывающая рыночный тренд. Она меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок бычьим или медвежьим, и служит трендовой поддержкой. Как использовать: дважды щёлкните по вертикальной фиолетовой линии и переместите её в нужную позицию. Вы можете анализироват
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Легендарные уровни Уильяма Ганна в полностью автоматизированном индикаторе для MT5. GANN Master точно определяет ключевые зоны, в которых с наибольшей вероятностью цена может развернуться или продолжить движение, основываясь на данных за день, неделю и месяц. Основные возможности: Однокликовые кнопки выбора периода: нажмите Daily, Weekly или Monthly, чтобы мгновенно построить зоны за текущий день, неделю или месяц Автоматический и ручной режимы • Автоматический : GANN Master сам вычисляет все ур
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Индикаторы
SENSE — это автоматизированная система, объединяющая выбранные методы GANN с фрактальными расчетами. Система сообщает нам, где открывать и закрывать сделки. Больше не нужно тратить время на сложные вычисления — SENSE делает все за вас. Просто установите индикатор. Основные принципы: Рынок является бычьим, когда цена находится выше белых линий Покупайте выше белых линий, стоп ниже Зеленые линии — это цели для роста Рынок является медвежьим, когда цена находится ниже белых линий Продавайте ни
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Этот индикатор эффективно разделяет тиковый объем на рынке Форекс на «бычий» и «медвежий». Кроме того, он позволяет рассчитать и отобразить сумму бычьих и медвежьих тиковых объемов за любой выбранный вами период. Вы можете легко настроить период, перемещая две синие линии на графике, что позволяет настраивать точный анализ объемов в соответствии с вашими торговыми потребностями. Если вы найдете его полезным, ваши отзывы будут оценены по достоинству! Счастливой торговли!
FREE
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Индикаторы
Этот индикатор основан на практическом опыте.  Вставьте дату/время вашего топ/боттома. Рассчитывает наиболее посещаемый уровень от вершины/нижнего уровня до текущего момента. Обновляется автоматически с каждой новой свечой. Вы можете одновременно использовать несколько индикаторов для разных трендов и таймфреймов. Длина всегда строится от начала вашего периода до настоящего момента. Полезный PRO-инструмент. Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
Индикаторы
Balance Levels — это простой в использовании торговый индикатор, который дает четкие сигналы на покупку и продажу вместе с динамическими ценовыми уровнями, помогая трейдерам более уверенно планировать входы и выходы. Инструмент очень гибкий — его можно использовать как самостоятельную стратегию или интегрировать в любую существующую торговую систему. Он работает на всех таймфреймах и на всех рынках : Форекс, золото, индексы, криптовалюты или акции. Balance Levels подходит для любого стиля торгов
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Индикаторы
ENIGMERA: Основы рынка Важно: демо-версия на MQL5.com работает в Strategy Tester и может не полностью отображать функциональность Enigmera. Ознакомьтесь с описанием, скриншотами и видео для подробной информации. Не стесняйтесь обращаться с вопросами! Код индикатора был полностью переписан. Версия 3.0 добавляет новые функции и устраняет ошибки, накопившиеся с момента появления индикатора. Введение Этот индикатор и торговая система представляет собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMER
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор LEVELSS показывает: - Ежедневные бычьи и медвежьи зоны. Она видна каждый день с 00:00 до 23:59.  - Недельная бычья и медвежья зона. Она видна с 0:00 понедельника до 23:59 пятницы каждой недели. - Специально рассчитанный канал с определенного таймфрейма, который отображается на всех остальных таймфреймах. По умолчанию это 4-часовой таймфрейм, который можно изменить на любой другой таймфрейм, на котором вы хотите торговать. Расчет ведется без остановки. В левой верхней части экрана от
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Точные цели по методу ГАННА рассчитаны на основе его проверенных временем методов и представлены прямо перед вами. Этот инструмент разработан для того, чтобы сделать торговлю более простой и интуитивной. Перемещая белую линию вверх или зеленую вниз, вы сразу поймете, почему методы ГАННА остаются влиятельными в мире торговли. Стратегии ГАННА сосредоточены на прогнозировании рыночных движений с высокой точностью, и этот инструмент предоставляет эту мощь в ваши руки. Независимо от того, опытный ли
Stefanov
Ivan Stefanov
Индикаторы
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор FIFTY теперь доступен в автоматизированной версии, исключающей необходимость ручного построения уровней. Эта версия автоматически наносит на график дневные, недельные, месячные и годовые уровни, обеспечивая точность и экономя время. Кроме того, предусмотрены кнопки для переключения видимости этих уровней, что позволяет полностью настроить отображение. Для тех, кто предпочитает ручное управление, бесплатная версия индикатора остаётся доступной и полностью функциональной, предоставляя тр
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости! При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom). Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить. Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает: магентовую зону, показывающую, где интересы быков
Horizont
Ivan Stefanov
Индикаторы
Horizont — это торговая система, которая предоставляет полный торговый сетап: точку входа, цель 1, цель 2 и стоп-лосс — все рассчитывается автоматически. Определение тренда Система автоматически определяет рыночные вершины и основания, соединяя их для определения текущего тренда. Вы выбираете, по какому тренду торговать, а Horizont генерирует соответствующие уровни входа, целей и стопа. Управление рисками и позицией Система включает автоматическое управление рисками. Она проверяет баланс вашег
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Индикаторы
ENIGMERA: Ядро рынка (Это ручной индикатор и содержит функции, которые могут не поддерживаться текущей тестовой средой MetaTrader) Введение Этот индикатор и торговая система представляют собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMERA использует фрактальные циклы для точного расчёта уровней поддержки и сопротивления. Она показывает подлинную фазу накопления и указывает направление и цели движения. Система работает как в тренде, так и во время коррекций. Как это работает Большинство функци
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Индикаторы
Индикатор выделяет зоны, в которых проявляется интерес, а затем показывает зону накопления ордеров. Он работает как биржевой стакан, но в крупном масштабе. Это индикатор для самых крупных денег. Его эффективность исключительна. Какой бы интерес ни возник на рынке — вы его увидите. (Это полностью переписанная и автоматизированная версия — ручной анализ больше не требуется.) Скорость транзакций — это концептуально новый индикатор, который показывает, где и когда накапливаются крупные ордера и как
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Один из немногих индикаторов, который рассчитывает уровни исключительно на основе цены. Индикатор не зависит от таймфреймов, трендов или рыночных цикли. Один из самых логичных индикаторов, когда-либо созданных. Теперь индикатор FIFTY доступен в автоматической версии, что исключает необходимость вручную рисовать уровни. Эта версия автоматически отображает на графике дневные, недельные, месячные и годовые уровни, обеспечивая точность и экономию времени. Кроме того, предусмотрены кнопки для включен
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
SPEKULATOR — это ручная торговая система и индикатор, который помогает вам определять ключевые зоны поддержки и направление рынка. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости. Вы выбираете любую вершину (TOP) и основание (BOTTOM) на графике, и индикатор строит: зону поддержки для вашего тренда. Для бычьего тренда появляется зелёная зона, для медвежьего — красная. Чувствительность зоны поддержки можно регулировать в настройках индикатора. Эта зона показывает, где с наибольшей
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Индикаторы
Time Zones Fifty Индикатор решает одну основную задачу: Как правильно считать время? Какие зоны использовать, как и зачем? Он полностью основан на логике. Применение временных зон Чтобы применять временные зоны, нужен начальный момент. Эта точка отсчета должна быть логически обоснованной, а не выбранной случайно. Некоторые начинают с: первого дня года, первого дня месяца, начала квартала или недели. Но это предполагает, что рыночная активность всегда повторяется в одну и ту же дату. Например, то
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Индикаторы
Индикатор Volume Equilibrium показывает уровни, на которых бычий объём равен медвежьему объёму. Он способен рассчитывать эти уровни для каждого дня, недели, месяца и года. Когда цена находится выше линии, это означает, что объём на стороне покупателей больше, и рынок находится в бычьей зоне. Когда цена находится ниже линии, это означает, что объём на стороне продавцов больше, и рынок находится в медвежьей зоне. Индикатор использует алгоритм индикатора «Meravith» для расчёта уровней. Объёмные уро
