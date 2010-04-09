MA Acceleration MT5 r

Crypto_Forex-Indikator Moving Average Acceleration für MT5, kein Neuanstrich.

MA Acceleration – ist ein Scalping-Indikator, der als Hilfstool für den „MA Speed“-Indikator entwickelt wurde.

- Die Berechnung dieses Indikators basiert auf Gleichungen aus der Physik. Er zeigt Ihnen die Beschleunigung der gleitenden Durchschnittslinie.
- Es gibt viele Möglichkeiten, sogar Standardstrategien mit MA Acceleration zu verbessern. Er kann für SMA, EMA und LWMA verwendet werden.
- MA Acceleration ist die 2. Ableitung des entsprechenden gleitenden Durchschnitts.
- Der Indikator zeigt, wie schnell der MA Speed-Indikator seine Werte ändert.
- Wenn der Wert des MA Acceleration-Indikators < 0 ist: Die MA-Geschwindigkeit nimmt in bärische Richtung zu; wenn der Wert des MA Acceleration-Indikators > 0 ist: Die MA-Geschwindigkeit nimmt in bullische Richtung zu.
- Es wird empfohlen, den MA Acceleration-Indikator in schnellen Scalping-Strategien in Richtung des Haupttrends zusammen mit dem MA Speed-Indikator zu verwenden. Wenn der Wert des MA Speed-Indikators < 0 ist: Der Trend geht nach unten; wenn der Wert des MA Speed-Indikators > 0 ist: Der Trend geht nach oben.
- Aufwärtstrend: Sobald MA-Beschleunigung >0, eröffnen Sie einen KAUF-Scalping-Handel.
- Abwärtstrend: Sobald MA-Beschleunigung <0, eröffnen Sie einen VERKAUF-Scalping-Handel.

Parameter:
1) Period_V: Zeitraum des entsprechenden MA-Geschwindigkeitsindikators. Empfohlene Werte sind 3 bis 7.
2) Period_ACC: Zeitraum der Beschleunigung. Empfohlene Werte sind 2 bis 12. Die Empfindlichkeit des Indikators nimmt zu, wenn Period_ACC niedriger ist und umgekehrt.
3) Period_MA: Zeitraum des MA (Beschleunigung dieses MA wird berechnet).

