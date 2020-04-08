ICT adr Levels and Zones indicator For MT4

ICT ADR Levels and Zones Indikator für MetaTrader 4

Der ICT ADR Levels and Zones Indicator für MetaTrader 4 wurde auf der Grundlage der Inner Circle Trader (ICT) Methodik entwickelt und dient der präzisen Analyse der täglichen Marktvolatilität.

Dieser MT4-Indikator berechnet das Kursverhalten der letzten fünf Börsensitzungen und berücksichtigt dabei frühere Tageshöchst- und -tiefststände, um die durchschnittliche Tagesspanne (ADR) zu ermitteln. Anhand dieser Daten stellt der Indikator wichtige ADR-Zonen direkt auf dem Chart auf 1/3, 1/2 und 1× ADR-Niveau dar und hilft Händlern, Bereiche mit hoher Kurswahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Jede Ebene ist durch eine grüne, blaue und rote Farbkodierung klar gekennzeichnet, um eine schnelle visuelle Interpretation zu ermöglichen.

ICT ADR Levels and Zones Indikator Spezifikationen



Merkmal Beschreibung Kategorie Handelshilfsmittel - ICT - Liquidität Plattform MetaTrader 4 (MT4) Schwierigkeitsgrad Fortgeschrittene bis Fortgeschrittene Indikator-Typ Benutzerfreundlich Zeitrahmen Geeignet für Reversal & Continuation Handelsstil Multi-Timeframe-kompatibel Markt Scalping - Day Trading - Swing Trading

Indikator-Übersicht



Einer der Hauptvorteile des ICT ADR Levels and Zones Indikators ist seine Fähigkeit, potenzielle falsche Ausbrüche während Handelssitzungen mit hoher Liquidität, wie z.B. in London und New York, aufzuzeigen - in der ICT-Methodik gemeinhin als Judas Swings bezeichnet.

Diese Szenarien beginnen in der Regel damit, dass sich der Preis in ein ADR-Band hinein ausdehnt und Liquidität anzieht, gefolgt von einer scharfen Umkehr, die mit der tatsächlichen Tendenz der Sitzung übereinstimmt.

Beispiel für eine Haussebewegung

Auf einem 15-Minuten-Chart von Bitcoin (BTC) dehnt sich der Kurs in die 1×- und 1/3-ADR-Zone aus und löst Liquidität auf der Verkaufsseite aus. Der Markt kehrt dann nach oben um, wobei sich das Aufwärtsmomentum oft in Richtung der gegenüberliegenden ADR-Grenze fortsetzt.

Beispiel einer Abwärtsbewegung

Ein 30-Minuten-Chart von USD/CHF zeigt eine Abwärtsbewegung unter Verwendung des ICT ADR Levels and Zones Indicator. Der Kurs erreicht die oberen ADR-Zonen, induziert Liquidität auf der Kaufseite und kehrt anschließend nach unten um, was eine potenzielle Abwärtsbewegung signalisiert.

Schlussfolgerung



Der ICT ADR Levels and Zones Indicator für MT4 ist ein leistungsfähiges Instrument zur Analyse der Intraday-Volatilität und des Liquiditätsverhaltens. Durch die klare Abbildung von 1/3, 1/2 und vollen ADR-Zonen hilft der Indikator Händlern, potenzielle Umkehrpunkte zu antizipieren und realistische Kursziele mit größerem Vertrauen zu definieren.