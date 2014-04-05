Accumulation Bar MT5 r

Crypto_Forex-Indikator Accumulation Bar Pattern für MT5.





- Der Indikator „Accumulation Bar“ ist ein sehr leistungsstarker, auf Ausbrüche fokussierter Indikator für den Price Action-Handel.

- Der Indikator erkennt Preisansammlungen in einem engen Bereich während 1 Balken und zeigt: Ausbruchsrichtung, ausstehende Order und SL-Standorte.

- Bullish Accumulation Bar – Blaues Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder).

- Bearish Accumulation Bar – Rotes Pfeilsignal auf dem Diagramm (siehe Bilder).

- Kein Neuanstrich, keine Verzögerung, hohes R/R-Verhältnis (Ertrag/Risiko).

- Der Indikator hat einen einstellbaren Empfindlichkeitsparameter.

- Mit Benachrichtigungen für PC und Mobilgeräte.

- Der Indikator „Accumulation Bar Pattern“ lässt sich gut mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.