Accumulation Bar MT5 r

Crypto_Forex Göstergesi MT5 için Birikim Çubuğu Deseni.

- "Birikim Çubuğu" göstergesi, Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir kopuş odaklı göstergedir.
- Gösterge, 1 çubuk boyunca dar bir alanda fiyat birikimini algılar ve şunları gösterir: Kopuş yönü, Bekleyen emir ve SL konumları.
- Boğa Birikim Çubuğu - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Birikim Çubuğu - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Yeniden boyama yok, gecikme yok, Yüksek R/R oranı (ödül/risk).
- Göstergenin ayarlanabilir Duyarlılık parametresi vardır.
- Bilgisayar ve mobil cihazlardan bildirimler alınır.
- "Birikim Çubuğu Deseni" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için iyidir.

Yüksek kaliteli Trading Robotları ve Göstergelerini görmek için buraya tıklayın!
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.

Önerilen ürünler
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Göstergeler
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Göstergeler
Ichimoku Kinko Hyo is a purpose-built trend trading charting system that has been successfully used in nearly every tradable market. It is unique in many ways, but its primary strength is its use of multiple data points to give the trader a deeper, more comprehensive view into price action. This deeper view, and the fact that Ichimoku is a very visual system, enables the trader to quickly discern and filter "at a glance" the low-probability trading setups from those of higher probability. This i
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Göstergeler
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Göstergeler
Let us introduce the Heikin Ashi RSI Oscillator! This indicator combines the concepts of Heikin Ashi candles with the RSI (Relative Strength Index) to produce an oscillator-like format that can be used to filter out some of the noise associated with standard RSI readings. This provides traders with a smoother representation of market conditions. Here are some articles to read more about the RSI and Heikin Ashi candles: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp https://www.investopedia.com/ter
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Göstergeler
SlopeChannelB – fiyat hareket kanalını eğimli bir şekilde oluşturan teknik analiz aracı, piyasa durumunu değerlendirme ve ticaret sinyalleri bulma konusunda benzersiz fırsatlar sunar. Göstergenin ana özellikleri: Eğimli fiyat hareket kanalı : Gösterge, potansiyel tersine dönüş noktalarını veya trendin devamını gösterebilecek destek ve direnç seviyelerini görselleştirmeye yardımcı olur. Farklı çizgi renkleri ve arka plan vurgulaması : Eğimli destek ve direnç seviyeleri farklı renklerde göste
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Göstergeler
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
Göstergeler
Quantum Channel Pro , trendleri, dönüş noktalarını ve piyasa gürültüsünü doğru bir şekilde belirlemek için tasarlanmış çok kanallı bir volatilite analiz aracıdır. Uyarlanabilir standart sapma kanalları kullanarak üç fiyat seviyesi (iç, orta ve dış) çizer ve daha net işlem kararları almayı sağlar. Temel Özellikler: Üç akıllı kanal (1σ, 2σ, 3σ) Gerçek zamanlı olasılık istatistikleri Uyarlanabilir gürültü filtreleme Tüm zaman dilimlerinde kullanılabilir Sinyaller: Trend devamı Dönüş uyarısı Kırılma
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Göstergeler
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Market Structure Trend Targets
Cao Minh Quang
Göstergeler
The Market Structure Trend Targets is a powerful trading indicator designed to give traders a clear, structured, and data-driven view of market momentum, breakouts, and key price reaction zones. Built on the principles of smart market structure analysis , it helps identify not only trend direction, but also precise breakout levels , trend exhaustion , and potential reversal zones — all with visual clarity and trader-friendly metrics. Key Features Breakout Points with Numbered Markers Track signi
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Göstergeler
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Rainbow Collection
Minh Truong Pham
Göstergeler
Slopes are an increasingly key concept in Technical Analysis. The most basic type is to calculate them on the prices, but also on technical indicators such as moving averages and the RSI. In technical analysis, you generally use the RSI to detect imminent reversal moves within a range. In the case of the Blue indicator, we are calculating the slope of the market price and then calculating the RSI of that slope in order to detect instances of reversal. The Blue indicator is therefore used as
Renko System
Marco Montemari
Göstergeler
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Göstergeler
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
Göstergeler
The  Kijun-Sen Envelope  is a powerful trend-following indicator based on the  Kijun-Sen  line from the Ichimoku Kinko Hyo system. This tool creates dynamic upper and lower bands around the Kijun-Sen, forming an envelope that helps traders identify market trends, potential reversals, and overbought/oversold conditions. Key Features: • Trend Confirmation – Helps determine whether the market is in a strong uptrend, downtrend, or ranging phase. • Support & Resistance Zones – The envelope acts as
FREE
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Göstergeler
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator LBR Oscillator, profesyonel trader Linda Raschke tarafından yaygın olarak kullanılan ve popüler hale getirilen klasik 3/10 Oscillator’ın geliştirilmiş bir versiyonudur. Bu gösterge, Linda Raschke’nin kullandığı orijinal standart yapılandırma temel alınarak geliştirilmiştir; 3 ve 10 periyotluk hareketli ortalamalar ve 16 periyotluk bir sinyal çizgisi içerir ve piyasa momentumunu ve ritim değişimlerini okumaya odaklanır. Kavramsal Temel – Linda Raschke 3/10 Oscilla
Size Bars
Viktor Loginov
Göstergeler
Size Bars – индикатор отображает на графике максимальный, минимальный, текущий и средний размер баров (свечей) за выбранный период. Отображаемые параметры индикатора Size Bars: 1)       Текущий размер бара в писах (по максимум/минимум, тело бара). 2)       Максимальный, минимальный и средний размер свечей BUY . 3)       Максимальный, минимальный, средний размер свечей SELL . 4)       Количество свечей BUY и количество свечей SELL . 5)       Среднее количество свечей подряд BUY и SELL . 6)     
Deep Moving Average
Marat Sultanov
5 (1)
Göstergeler
Every indicator has its advantages and disadvantages. Trending ones show good signals during a trend, but lag during a flat. Flat ones thrive in the flat, but die off as soon as a trend comes. All this would not be a problem, if it was easy to predict when a flat changes to a trend and when a trend changes to a flat, but in practice it is an extremely serious task. What if you develop such an algorithm, which could eliminate an indicator's flaws and enhance its strengths? What if such an algori
Antabod Multiplier
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Göstergeler
Antabod Multiplier , the ultimate trading indicator designed to simplify your decision-making process and maximize your trading potential. Built with a robust combination of moving averages and stochastic oscillators, this tool provides clear, actionable signals for both buy and sell opportunities. The Antabod Multiplier stands out with its dynamic trend detection and precision filtering, giving you real-time visual signals to catch trend reversals and optimal entry/exit points with ease. Whethe
Stochastic Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
Göstergeler
The " Stochastic Advanced " indicator displays the signals of the 'Stochastic" indicator directly on the chart without the presence of the indicator itself at the bottom of the screen. The indicator signals can be displayed not only on the current timeframe, but also on a timeframe one level higher. In addition, we have implemented a filter system based on the Moving Average indicator. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Displaying the signals of the "Stoch
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Göstergeler
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
JAC Trend Color Candle
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Göstergeler
The indicator "JAC Trend Color Candle" for Meta Trader 5, was created to visually facilitate the trend for the trader. It is based on three parameters, which identifies the uptrend, downtrend and non-trending market. The colors are trader-configurable, and the average trader-configurable as well. trend parameters cannot be configured as they are the indicator's differential.
Combined
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
5 (1)
Göstergeler
Welcome to Investment Castle products This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. The Combined indicator is a multi-time frame indicator and it is built using 3 indicators: Bands indicator which draws the support and resistance key levels using up to 5 different time frames Patterns indicator which draws the chart patterns using up to 6 different time frames Spots indicator which shows the common candlestick patterns Yo
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Göstergeler
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Göstergeler
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Göstergeler
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Göstergeler
Auto Optimized RSI , doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler. Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır. Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine,   Auto Opt
Gobbo MT5
Alessandro Grossi
Göstergeler
Gobbo è un indicatore professionale che evidenzia il trend del mercato con un aspetto grafico chiaro e comprensibile, è basato sulla Moving Average e può essere impostato su qualsiasi periodo di intervallo, di default impostato sul periodo 14, scegliendo un periodo più alto evidenzierà meno cambi di tendenza per un approccio sul medio o lungo periodo, con un periodo più basso più cambi di tendenza per un approccio sul breve termine L'aggiornamento e l'adattamento al time frame scelto avviene in
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Göstergeler
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5'te Altın (XAU/USD) Ticaret Sistemi Ciddi yatırımcı için: Altın ticaretine, birden fazla piyasa analiz faktörünü birleştiren, yapılandırılmış, veriye dayalı bir metodoloji ile yaklaşın. Bu araç, Altın ticaret analizinizi desteklemek için üretilmiştir. Sınırlı Fiyat Fırsatı Bu, fiyat artmadan Gold Sniper Scalper Pro'ya sahip olma şansıdır.  Ürün fiyatı, sonraki her 10 satın alma işleminden sonra $50 artacaktır. Son Fiyat: $498 Analitik Avantajınızı Tanımlaya
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Göstergeler
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Göstergeler
*** Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş gerçek zamanlı bir piyasa analiz aracıdır. Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, yatırımcıların piyasa yapısını daha sistematik ve net bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olmak, işlem verimliliğini artırmak ve stratejiniz için uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu araç, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayanmaktadır. Birden fazla zaman dilim
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Göstergeler
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Göstergeler
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Göstergeler
Size trend ticareti dünyasında oyunun kurallarını değiştiren devrim niteliğinde bir gösterge sunuyoruz. Gösterge, performansı yeniden düşünmek ve ticaret deneyiminizi benzeri görülmemiş bir yüksekliğe çıkarmak için tasarlanmıştır. Göstergemiz, onu rakiplerinden ayıran benzersiz bir gelişmiş özellik kombinasyonuna sahiptirize trend ticareti dünyasında oyunun kurallarını değiştiren devrim niteliğinde bir gösterge sunuyoruz. Gösterge, performansı yeniden düşünmek ve ticaret deneyiminizi benzeri gör
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Göstergeler
TPSproTrend PRO, piyasanın yön değiştirdiği anı belirler ve hareketin başlangıcında bir giriş noktası oluşturur. Piyasaya, fiyat hareketi henüz yeni başladığı anda girersiniz, hareket gerçekleştikten sonra değil.   Gösterge       Sinyalleri yeniden çizmez ve giriş noktalarını, Zarar Durdurma ve Kar Al seviyelerini otomatik olarak göstererek alım satımı net, görsel ve yapılandırılmış hale getirir. RUSÇA TALİMATLAR   -   MT4 SÜRÜMÜ Başlıca avantajlar Yeniden çizim yapılmadan sinyaller.   Tüm sinya
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Göstergeler
Trend Line PRO   göstergesi bağımsız bir işlem stratejisidir. Trend değişimini, işleme giriş noktasını gösterir ve ayrıca üç seviyede Kar Al ve Zarar Durdur korumasını otomatik olarak hesaplar. Trend Line PRO , tüm Meta Trader sembolleri için mükemmeldir: para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri ve endeksler. Gösterge, gerçek hesaplarda işlem yaparken kullanılır ve bu da stratejinin güvenilirliğini doğrular. Trend Line PRO   ve gerçek Sinyal kullanan robotlar burada bu
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Göstergeler
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Göstergeler
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Göstergeler
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Göstergeler
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Yazarın diğer ürünleri
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ADVANCED MULTI SCALPING EA - tamamen otomatik çok çiftli işlem sistemidir - istikrarlı büyüme ile çok güvenlidir. Bu karlı scalping EA şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir - ayda yaklaşık 70-100 işlem alır. Test ve işlem için EA Set_files'ı indirin: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA'nın Özellikleri: - Ek spread ayarları. - Ayarlanabilir Volatilite-Uyarlanabilir Stop Loss. - Uzun/K
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! Yüksek kaliteli Trading Robotları ve Göstergelerini görmek için buraya tıklayın! Crypto_Forex Göstergesi: MT4 için Heiken Ashi Mumları. Yeniden Boyama Yok. - Heiken_Ashi_Candles, resimde olduğu gibi Trend Çizgisi MA göstergesiyle harika bir kombinasyona sahiptir. - Gösterge Heiken_Ashi_Candles, trendi daha görünür hale getirmek için çok kullanışlı bir
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca, olumlu geri bildirimlerinizi çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! Yüksek kaliteli Trading Robotları ve Göstergelerini görmek için buraya tıklayın! MT4 için Forex Göstergesi SWAP Ekranı, harika bir yardımcı ticaret aracı. - SWAP Ekranı göstergesi, eklendiği forex çiftinin uzun ve kısa işlemleri için geçerli SWAP'ları gösterir. - SWAP Ekranı değerlerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür: 0 - sol üst köşe
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Fraktal Trend Çizgileri" MT4 için. - Bu gösterge, kopuşlarla Grafik Analiz kullanan yatırımcılar için mükemmeldir!!! - "Fraktal Trend Çizgileri" grafiksel Yukarı Trend (mor renk) ve Aşağı Trend (kırmızı renk) çizgilerini gösterir. - Yukarı Trend ve Aşağı Trend çizgileri, en yakın 2 fraktala dayanır. - Gösterge, trend çizgilerinin renginden ve genişliğinden sorumlu birkaç parametreye sahiptir. - Gösterge, kopuş uyarısı için yerleşik Mobil ve PC'ye sahiptir. Yüksek kali
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! Yüksek kaliteli Trading Robotları ve Göstergelerini görmek için buraya tıklayın! MT4 için Forex Göstergesi Spread Göstergesi, harika bir yardımcı ticaret aracı. - Spread Göstergesi göstergesi, eklendiği forex çiftinin geçerli spread'ini gösterir. - Spread gösterge değerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür: 0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için Forex Göstergesi "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" göstergesi çok kullanışlı bir yardımcı işlem aracıdır. - Fiyata (fiyat aralığı seviyeleri) göre ulaşılabilen günlük, haftalık ve aylık en olası seviyeleri gösterir. - Günlük aralık, günlük içi yatırımcılar için kullanışlıdır. - Haftalık ve Aylık aralıklar Swing ve Uzun vadeli yatırımcılar içindir. - Gösterge, Kar Alma hedeflerinizi planlamak veya Zarar Durdurma emirleri düzenlemek için mükemmeldir. Yüksek ka
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF RVI Osilatörü MT4 için, Yeniden boyama yok. - Profesyonel HTF RVI Osilatörü MT4 ile işlem yöntemlerinizi yükseltin. HTF şu anlama gelir - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi. - RVI, trend değişikliği tespiti ve Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından giriş için en iyi osilatörlerden biridir. - Bu gösterge, Aşırı Satış/Alım alanlarından Fiyat Hareketi girişleri olan Çoklu Zaman Çerçevesi işlem sistemleri için mükemmeldir. - HTF RVI Göstergesi, RVI'yi Daha Yüksek zaman çerç
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Dinamik Osilatör - MT4 için gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesidir - verimli bir Ticaret aracıdır! - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını kontrol etmek için resimlere bakın. - Dinamik Osilatör, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma bölgelerine sahiptir. - Osilatör, Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır. - Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında; Aşırı Satın Alma değerleri: Kırmızı çizginin üzerinde. - Standar
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için "8 Sembol için RSI" Forex Göstergesi. Yeniden boyama yok. - RSI, işlem yapmak için en popüler osilatörlerden biridir. - Güçlü Aşırı Satın Alma bölgesinden (70'in üstünde) Satış girişleri ve güçlü Aşırı Satış bölgesinden (30'un altında) Satın Alma girişleri almak harikadır. - RSI, sapma tespiti için çok faydalıdır. - "8 Sembol için RSI", yalnızca 1 grafikte 8 farklı sembole kadar RSI değerlerini kontrol etme fırsatı verir. - Bu gösterge, Aşırı Satın Alma/Satış alanlarından Fiyat Hareke
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Scalping_Channel". - Scalping Kanalı, ATR tabanlı oynaklık sınırlarına sahiptir. - Scalping ticareti için kullanmak harikadır: - Orta çizgide düzenleme bekleyen limit emri yoluyla işlemlere girin. - Yeşil sabit yukarı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum üst sınırın üzerinde kapandığında Boğa girişlerini düşünün (resimlere bakın). - Kırmızı sabit aşağı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum alt sınırın altında kapandığında Ayı girişlerini düşünün (resimlere ba
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Follow Trend Osilatörü" - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır! - Kullanıcı dostu gösterge, ana trendin yönüne doğru scalping fırsatları sunar. - Sinyal histo parçasına sahip düzgün ve ayarlanabilir osilatör. - Yükselen trendler için osilatörün yeşil rengi, düşen trendler için kahverengi rengi. - Aşırı satım değerleri: -30'un altında; Aşırı alım değerleri: 30'un üzerinde. - Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. Yükse
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.11'i kullanın. - EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. - Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her siparişin hesap koruması için kendi SL'si va
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRICE ACTION TRADER EA - Fiyat Eylemi araştırmasına dayalı harika bir otomatik işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_file mevcuttur! İşlem fikri, ünlü güçlü Fiyat Eylemi modeline dayanmaktadır - PinBar! Price Action Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_file'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set dosyalarını kullanın. (v25_11) E
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend Düzeltme Histogramı". - Trend Düzeltme Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş eğilimi için kırmızı ve yükseliş eğilimi için mavi. - Aynı renkteki 7 ardışık histogram sütunu yeni bir eğilimin başlangıcı anlamına gelir. - Ana amaç olan kayıpları en aza indirmek ve karı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış Trend Düzeltme Histogramı göstergesi. - Göstergenin duyarlılığından sorumlu olan "Periyot" parametresine sahiptir. - Dahili Mobil ve PC uyarıları. - Tren
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Uzman Danışmanlar
MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için yaklaşık %90 doğruluk oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir. Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir. Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. Test ve ticaret için EA Set_files'ı indirin: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Bileşik faiz yöntemi ve scalping teknikleri uygulandı. - Sistem, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar. - EA, varsayılan olarak otomatik (
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend ZigZag ile MACD". - MACD göstergesi trend ticareti için en popüler araçlardan biridir. - "MACD with Trend ZigZag" Fiyat Hareketi girişleriyle veya diğer göstergelerle birlikte kullanmak için mükemmeldir. - En doğru giriş sinyallerini seçmek için bu göstergeyi kullanın: _ MACD 0'ın üzerindeyse (yeşil renk) ve ZigZag çizgisi yukarı doğruysa - yalnızca Satın Alma Fiyatı Hareketi kalıplarını arayın. _ MACD 0'ın altındaysa (pembe renk) ve ZigZag çizgisi aşağı
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Scalping Histogramı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. - Scalping Histogramı göstergesi, küçük fiyat düzeltmesinden sonra fiyat momentumunun ana yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir. - Scalping Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş momentumu için turuncu ve yükseliş momentumu için yeşil. - Aynı renkte en az 10 ardışık histogram çubuğu gördüğünüzde, güçlü bir momentum gerçekleştiği anlamına gelir. - Giriş sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve ilk momen
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi SCALPING SNIPER MT4 için, Yeniden Boyanmayan Ticaret Sistemi. Scalping Sniper - doğru fiyat momentumunu gösteren gelişmiş bir sistemdir (gösterge)! - MT4 için profesyonel Scalping Sniper Göstergesi ile ticaret yöntemlerinizi yükseltin. - Bu sistem, %90'a varan kazanma oranıyla çok doğru ancak nadir keskin nişancı sinyalleri sağlar. - Sistem, bir çift başına düşük sinyal sayısını telafi etmek için sinyalleri aramak için birçok çift kullanır. - Scalping Sniper şunlardan o
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" MT4 için. - "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlüdür. Yeniden boyama yok; Gecikme yok; - Gösterge grafikte İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenlerini algılar: - Boğa deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - İç Çubuğun kendisi Yüksek R/R oranına (ödül/risk) sahiptir. - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "İç Çubuk ve Dış Çubu
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
"SINGLE SNIPER" EA, MT4 platformu için güçlü bir scalping ticaret sistemidir! Yüksek Kazanma oranı yaklaşık %85-90'dır! Sistem bileşik faiz risk yönetimini kullanıyor! Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. Test ve ticaret için Set_file'ı kullanın: EA set_file'ı indirin - İşlemler çok doğrudur: yaklaşık %85-90. - Sistem, grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAMAKTADIR. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır. - Bileşik faiz yöntemi uygulandı. - Gi
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 çift için 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden  (v25.11) Set_files'ı kullanın. Bu EA, Adaptive Scalper EA'nın Gelişmiş bir sürümüdür. Advanced Adaptive Scalper EA'nın temel Adaptive Scalper EA ile karşılaştırıldığında ek özellikleri: - Ek spread ayarları. - SPREAD
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Doji Tersine Dönüş deseni". - Gösterge "Doji Tersine Dönüş deseni" saf Fiyat Hareketi ticaretidir: Yeniden boyama yok, gecikme yok; - Gösterge, Doji mumunun desenin ortasında olduğu ve son mumun birinci kırılma olduğu grafikte Doji Tersine Dönüş desenini algılar: - Boğa Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - G
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
SwapFree Adaptive Scalper EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 9 çift için 9 Set_files mevcuttur! Test ve işlem için EA Set_files'ı indirin: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA'nın Özellikleri: - Scalping teknikleri. - Rollover etkisi yok. - Swap yok. - Hafta
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "MA Hızı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. Hareketli Ortalamanın HIZI - benzersiz bir trend göstergesidir. - Bu göstergenin hesaplanması fizikteki denklemlere dayanmaktadır. - Hız, Hareketli Ortalamanın 1. türevidir. - MA Hızı göstergesi, MA'nın yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir. - MA Hızı ile standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. SMA, EMA, SMMA ve LWMA için uygundur. - Trend stratejilerinde MA Hızı kullanılması önerilir, göstergenin
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Doji Breakout paterni". - Gösterge "Doji Breakout paterni" saf Fiyat Hareketi ticaretidir: Yeniden boyama yok, gecikme yok; - Gösterge, Doji mumunun paternin ortasında olduğu ve son mumun birinci paternde olduğu trend yönünde Doji paterni kırılımını algılar: - Boğa Doji Breakout paterni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Doji Breakout paterni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - Gösterge "Doji
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için Yüksek doğrulukta hassas otomatik işlem sistemidir. Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir. Sadece bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. SF Multi Sniper EA, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın. - Rollover'dan etkilenmez. - Swap içermez. - Hafta sonu boyunca işlem yapmaz. - Scalping teknikle
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Trend Osilatörü - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır! - Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır - "Hesaplama için fiyat" parametresi için 20 seçenek. - Şimdiye kadar geliştirilen en akıcı osilatör. - Yükselen trendler için yeşil renk, düşen trendler için kırmızı renk. - Aşırı satım değerleri: 5'in altında, Aşırı alım değerleri: 95'in üzerinde. - Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. - PC ve Mobil uyarılarla. Yüks
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için Konsolidasyon Çubuğu Deseni. - Gösterge "Konsolidasyon Çubuğu" Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir kopuş odaklı göstergedir. - Gösterge 1 çubuk boyunca dar bir alanda fiyat konsolidasyonunu algılar ve şunları gösterir: Kopuş yönü, Bekleyen emir konumu ve SL konumu. - Boğa Konsolidasyon Çubuğu - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Konsolidasyon Çubuğu - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - Yeniden boyama yok; Gecikme yok; Yüksek
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF Ichimoku MT4 için. - Ichimoku göstergesi en güçlü trend göstergelerinden biridir. HTF - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir. - Bu gösterge Trend Yatırımcıları için mükemmeldir ve Fiyat Hareketi girişleriyle birleştirilebilir. - HTF Ichimoku Göstergesi, daha yüksek zaman çerçevesinden Ichimoku'yu mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar. - Yukarı trend - mavi olanın üzerindeki kırmızı çizgi (ve her iki çizgi de bulutun üzerindedir) / Aşağı trend - mavi olanın altı
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
OSB Osilatörü - gelişmiş özel gösterge, etkili Fiyat Hareketi yardımcı aracıdır. - Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır. - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını kontrol etmek için resimlere bakın. - OSB Osilatörü, Fiyat Hareketi, Sapma ve Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma sinyalleri için tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı araçtır. - Aşırı Satış değerleri: 30'un altında. - Aşırı Satın Alma değerleri: 70'in üzerinde. - Bu gösterge ile standart stratejileri bile yükseltmek için
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt