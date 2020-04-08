Accumulation Bar MT5 r

Modèle de barre d'accumulation de l'indicateur Crypto_Forex pour MT5.

- L'indicateur "Accumulation Bar" est un indicateur très puissant axé sur la cassure pour le trading Price Action.
- L'indicateur détecte l'accumulation de prix dans une zone étroite pendant 1 barre et affiche : la direction de la cassure, l'ordre en attente et les emplacements SL.
- Barre d'accumulation haussière - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images).
- Barre d'accumulation baissière - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images).
- Pas de repeinture, pas de délai, ratio R/R élevé (récompense/risque).
- L'indicateur a un paramètre de sensibilité réglable.
- Avec alertes PC et mobile.
- L'indicateur "Accumulation Bar Pattern" est bon à combiner avec les niveaux de support/résistance.

Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité !
Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.

Produits recommandés
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicateurs
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Indicateurs
Ichimoku Kinko Hyo is a purpose-built trend trading charting system that has been successfully used in nearly every tradable market. It is unique in many ways, but its primary strength is its use of multiple data points to give the trader a deeper, more comprehensive view into price action. This deeper view, and the fact that Ichimoku is a very visual system, enables the trader to quickly discern and filter "at a glance" the low-probability trading setups from those of higher probability. This i
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Indicateurs
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indicateurs
Nous vous présentons l' Oscillateur Heikin Ashi RSI ! Cet indicateur combine les concepts des bougies Heikin Ashi avec l'indicateur RSI (Relative Strength Index) pour produire un format de type oscillateur qui peut être utilisé pour filtrer une partie du bruit associé aux lectures standards du RSI. Cela offre aux traders une représentation plus fluide des conditions du marché. Voici quelques articles pour en savoir plus sur le RSI et les bougies Heikin Ashi : https://www.investopedia.com/terms/r
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicateurs
SlopeChannelB – un outil d'analyse technique qui construit un canal de évolution des prix incliné, offrant des opportunités uniques pour évaluer la situation actuelle du marché et trouver des signaux de trading. Caractéristiques principales de l'indicateur : Canal de mouvement des prix incliné : L'indicateur aide à visualiser les niveaux de support et de résistance, qui peuvent indiquer des points de retournement potentiels ou des continuations de tendance. Couleurs variées des lignes et mi
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indicateurs
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
Indicateurs
Quantum Channel Pro est un outil révolutionnaire d'analyse de volatilité multicanal conçu pour identifier les tendances, les points de retournement et le bruit du marché. Grâce à des canaux d'écart-type adaptatifs, il trace trois niveaux (interne, moyen et externe) pour aider les traders à prendre des décisions plus précises. Fonctionnalités clés: Trois canaux intelligents (1σ, 2σ, 3σ) Statistiques de probabilité en temps réel Filtrage adaptatif du bruit Compatible avec tous les horizons tempore
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicateurs
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Market Structure Trend Targets
Cao Minh Quang
Indicateurs
The Market Structure Trend Targets is a powerful trading indicator designed to give traders a clear, structured, and data-driven view of market momentum, breakouts, and key price reaction zones. Built on the principles of smart market structure analysis , it helps identify not only trend direction, but also precise breakout levels , trend exhaustion , and potential reversal zones — all with visual clarity and trader-friendly metrics. Key Features Breakout Points with Numbered Markers Track signi
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicateurs
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Rainbow Collection
Minh Truong Pham
Indicateurs
Slopes are an increasingly key concept in Technical Analysis. The most basic type is to calculate them on the prices, but also on technical indicators such as moving averages and the RSI. In technical analysis, you generally use the RSI to detect imminent reversal moves within a range. In the case of the Blue indicator, we are calculating the slope of the market price and then calculating the RSI of that slope in order to detect instances of reversal. The Blue indicator is therefore used as
Renko System
Marco Montemari
Indicateurs
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicateurs
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
Indicateurs
L’ Indicateur Kijun-Sen Envelope   est un outil de suivi de tendance basé sur la ligne   Kijun-Sen   du système Ichimoku Kinko Hyo. Il génère des bandes dynamiques autour du Kijun-Sen, formant un canal qui aide les traders à identifier les tendances du marché, les retournements potentiels et les zones de surachat ou de survente. Caractéristiques principales : •   Confirmation des tendances   – permet d’identifier les phases de tendance ou de consolidation du marché. •   Zones de support et de
FREE
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicateurs
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator Le LBR Oscillator est une version améliorée du classique 3/10 Oscillator, largement utilisé et popularisé par la trader professionnelle Linda Raschke. Cet indicateur a été développé en suivant la configuration standard originale utilisée par Linda Raschke, avec des moyennes mobiles de 3 et 10 périodes et une ligne de signal de 16 périodes, axé sur la lecture du momentum et des changements de rythme du marché. Base conceptuelle – Comment Linda Raschke utilise le 3
Size Bars
Viktor Loginov
Indicateurs
Size Bars – индикатор отображает на графике максимальный, минимальный, текущий и средний размер баров (свечей) за выбранный период. Отображаемые параметры индикатора Size Bars: 1)       Текущий размер бара в писах (по максимум/минимум, тело бара). 2)       Максимальный, минимальный и средний размер свечей BUY . 3)       Максимальный, минимальный, средний размер свечей SELL . 4)       Количество свечей BUY и количество свечей SELL . 5)       Среднее количество свечей подряд BUY и SELL . 6)     
Deep Moving Average
Marat Sultanov
5 (1)
Indicateurs
Every indicator has its advantages and disadvantages. Trending ones show good signals during a trend, but lag during a flat. Flat ones thrive in the flat, but die off as soon as a trend comes. All this would not be a problem, if it was easy to predict when a flat changes to a trend and when a trend changes to a flat, but in practice it is an extremely serious task. What if you develop such an algorithm, which could eliminate an indicator's flaws and enhance its strengths? What if such an algori
Antabod Multiplier
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicateurs
Antabod Multiplier , the ultimate trading indicator designed to simplify your decision-making process and maximize your trading potential. Built with a robust combination of moving averages and stochastic oscillators, this tool provides clear, actionable signals for both buy and sell opportunities. The Antabod Multiplier stands out with its dynamic trend detection and precision filtering, giving you real-time visual signals to catch trend reversals and optimal entry/exit points with ease. Whethe
Stochastic Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
Indicateurs
The " Stochastic Advanced " indicator displays the signals of the 'Stochastic" indicator directly on the chart without the presence of the indicator itself at the bottom of the screen. The indicator signals can be displayed not only on the current timeframe, but also on a timeframe one level higher. In addition, we have implemented a filter system based on the Moving Average indicator. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Displaying the signals of the "Stoch
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicateurs
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - L'Outil Essentiel pour Maîtriser Votre Trading ## Transformez Votre Trading avec une Vision Complète de Vos Performances en Temps Réel Dans le monde exigeant du trading Forex et CFD, **connaître vos performances en temps réel** n'est pas un luxe, c'est une **nécessité absolue**. Le **Drawdown Indicator V4.0** est bien plus qu'un simple indicateur : c'est votre **tableau de bord professionnel** qui vous donne une vision claire, précise et instantanée de l'état de vo
JAC Trend Color Candle
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicateurs
L'indicateur "JAC Trend Color Candle" pour Meta Trader 5, a été créé pour faciliter visuellement la tendance pour le trader. Il est basé sur trois paramètres, qui identifient la tendance haussière, la tendance baissière et le marché sans tendance. Les couleurs sont configurables par le commerçant, et le commerçant moyen également. les paramètres de tendance ne peuvent pas être configurés car ils sont le différentiel de l'indicateur.
Combined
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
5 (1)
Indicateurs
Welcome to Investment Castle products This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. The Combined indicator is a multi-time frame indicator and it is built using 3 indicators: Bands indicator which draws the support and resistance key levels using up to 5 different time frames Patterns indicator which draws the chart patterns using up to 6 different time frames Spots indicator which shows the common candlestick patterns Yo
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Indicateurs
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indicateurs
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicateurs
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Auto Optimized RSI   est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement a
Gobbo MT5
Alessandro Grossi
Indicateurs
Gobbo è un indicatore professionale che evidenzia il trend del mercato con un aspetto grafico chiaro e comprensibile, è basato sulla Moving Average e può essere impostato su qualsiasi periodo di intervallo, di default impostato sul periodo 14, scegliendo un periodo più alto evidenzierà meno cambi di tendenza per un approccio sul medio o lungo periodo, con un periodo più basso più cambi di tendenza per un approccio sul breve termine L'aggiornamento e l'adattamento al time frame scelto avviene in
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro - Système de Trading d'Or (XAU/USD) sur MetaTrader 5 Pour le trader sérieux: Abordez le trading d'Or avec une méthodologie structurée et axée sur les données, combinant plusieurs facteurs d'analyse de marché. Cet outil est conçu pour soutenir votre analyse du trading d'Or. Opportunité de Prix Limitée C'est une chance de posséder Gold Sniper Scalper Pro avant que le prix n'augmente.  Le prix du produit augmentera de $50 après chaque série de 10 achats subséquents. Prix Fi
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicateurs
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base des Smart Money Concepts (SMC). Il est conçu pour aider les traders à analyser la structure du marché de manière systématique et à obtenir une vision plus claire de la direction globale du marché. Le système analyse automatiquement les Points de Retournement, les Zones Clés et la Market Structure sur plusieurs unités de temps, tout en affichant les Points of Interest (POI), les signaux
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicateurs
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicateurs
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicateurs
Nous vous présentons un indicateur révolutionnaire qui change les règles du jeu dans le monde du trading de tendance. L'indicateur est conçu pour repenser les performances et élever votre expérience de trading à un niveau sans précédent. Notre indicateur dispose d'une combinaison unique de fonctionnalités avancées qui le distinguent de ses concurrents. La technologie de pointe "Real Pricing Factors" offre une durabilité inégalée, même dans les conditions de marché les plus difficiles et les plus
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicateurs
TPSproTrend PRO identifie le moment précis où le marché change de direction et constitue un point d'entrée au début du mouvement. Vous entrez sur le marché lorsque le prix commence tout juste à bouger, et non après que le mouvement ait déjà eu lieu.   Indicateur       Il ne redessine pas les signaux et affiche automatiquement les points d'entrée, le Stop Loss et le Take Profit, rendant ainsi le trading clair, visuel et structuré. INSTRUCTIONS RUS   -   VERSION MT4 Principaux avantages Signalisa
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicateurs
L'indicateur   Trend Line PRO   est une stratégie de trading indépendante. Il montre le changement de tendance, le point d'entrée de la transaction, ainsi que le calcul automatique de trois niveaux de protection Take Profit et Stop Loss. Trend Line PRO   est parfait pour tous les symboles Meta Trader : devises, métaux, crypto-monnaies, actions et indices. L'indicateur est utilisé dans le trading sur des comptes réels, ce qui confirme la fiabilité de la stratégie. Pour le moment, l'indicateur
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicateurs
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicateurs
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicateurs
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Plus de l'auteur
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - est un système de trading multi-paires entièrement automatique - très sûr avec une croissance constante. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle - il prend environ 70 à 100 transactions par mois. Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Caracté
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité ! Indicateur Crypto_Forex : Bougies Heiken Ashi pour MT4. Pas de repeinture. - Heiken_Ashi_Candles a une excellente combinaison avec l'indicateur Trend Line MA tel qu'il est sur la photo. - L'indicateur Heiken_Ashi_Candles est un indicateur auxiliaire trè
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité ! Affichage SWAP de l'indicateur Forex pour MT4, excellent outil de trading auxiliaire. - L'indicateur SWAP Display affiche les SWAP actuels pour les transactions longues et courtes de la paire de devises à laquelle il est attaché. - Il est possible de l
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" pour MT4. - Cet indicateur est excellent pour les traders qui utilisent l'analyse graphique avec des cassures !!! - "Fractal Trend Lines" affiche des lignes graphiques de tendance à la hausse (couleur violette) et de tendance à la baisse (couleur rouge). - Les lignes de tendance à la hausse et à la baisse sont construites sur 2 fractales correspondantes les plus proches. - L'indicateur a peu de paramètres responsables de la couleur et de la largeur
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicateurs
Il s'agit d'un produit gratuit que vous êtes libre d'utiliser pour vos besoins ! J'apprécie également beaucoup vos commentaires positifs ! Merci beaucoup ! Cliquez ici pour découvrir des robots de trading et des indicateurs de haute qualité ! Affichage du spread de l'indicateur Forex pour MT4, excellent outil de trading auxiliaire. - L'indicateur Spread Display affiche le spread actuel de la paire de devises à laquelle il est attaché. - Il est possible de localiser la valeur d'affichage du
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" pour MT4 - L'indicateur "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" est un outil de trading auxiliaire très utile. - Il vous montre les niveaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels les plus probables, qui peuvent être atteints par le prix (niveaux de fourchette de prix). - La fourchette quotidienne est utile pour les traders intraday. - Les fourchettes hebdomadaires et mensuelles sont destinées aux traders Swing et à long terme. - L'indicateur est excellent pour
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF RVI Oscillator pour MT4, pas de repeinture. - Améliorez vos méthodes de trading avec l'oscillateur professionnel HTF RVI pour MT4. HTF signifie - Higher Time Frame. - RVI est l'un des meilleurs oscillateurs pour la détection des changements de tendance et l'entrée dans les zones de survente/surachat. - Cet indicateur est excellent pour les systèmes de trading multi-périodes avec des entrées d'action sur les prix dans les zones de survente/achat. - L'indicateur HTF RV
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Dynamic Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé - un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs - voir les images pour voir comment l'utiliser. - Dynamic Oscillator a des zones de survente/surachat adaptatives. - Oscillator est un outil auxiliaire pour trouver des points d'entrée exacts à partir des zones de survente/surachat. - Valeurs de survente : en dessous de la ligne verte ; Valeurs de surachat : au-dessus de la ligne rouge. - Il est
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Forex "RSI pour 8 symboles" pour MT4. Pas de repeinture. - Le RSI est l'un des oscillateurs les plus populaires pour le trading. - Il est idéal pour prendre des entrées de vente à partir d'une zone de surachat forte (au-dessus de 70) et des entrées d'achat à partir d'une zone de survente forte (en dessous de 30). - Le RSI est très utile pour la détection des divergences. - "RSI pour 8 symboles" donne la possibilité de contrôler les valeurs RSI jusqu'à 8 symboles différents sur un se
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Scalping_Channel" pour MT4. - Scalping Channel a des limites de volatilité basées sur l'ATR. - Idéal pour le trading de scalping : - Entrez dans les transactions via un ordre limité en attente d'arrangement sur la ligne médiane. - Envisagez des entrées haussières lorsque le canal vert stable vers le haut a lieu et qu'au moins 1 bougie a été fermée au-dessus de la bordure supérieure (voir les images). - Envisagez des entrées baissières lorsque le canal rouge stable vers
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Follow Trend Oscillator" - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Un indicateur convivial offre des opportunités de scalping dans la direction de la tendance principale. - Oscillateur fluide et réglable avec partie historique du signal. - Couleur verte de l'oscillateur pour les tendances à la hausse, couleur marron - pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à -30 ; Valeurs de surachat : supérieures à 30. - Il existe de n
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « configurer et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 10 Set_files disponibles ! Utilisez Set_files v25.11 de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. - L'EA s'adapte automatiquement aux conditions du marché via des méthodes d'IA. - Le système est sûr et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les g
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - est un excellent système de trading automatique basé sur la recherche Price Action ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 7 Set_files disponibles ! L'idée de trading est basée sur le célèbre modèle d'action de prix puissant - PinBar ! Price Action Trader EA est un très bon investissement - il fonctionnera des années et des années pour vous, tous les Set_files ont une espérance mathématique positive !
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de correction de tendance » pour MT4. - L'histogramme de correction de tendance peut être de 2 couleurs : rouge pour une tendance baissière et bleu pour une tendance haussière. - 7 colonnes d'histogramme consécutives de la même couleur signifient le début d'une nouvelle tendance. - L'indicateur d'histogramme de correction de tendance est conçu dans le but principal de minimiser les pertes et de maximiser les profits. - Il a le paramètre "Période", responsa
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA est un système de trading automatique précis avec une précision d'environ 90 % pour la plateforme MT4. Ce scalping EA rentable est l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle. Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5. Téléchargez les fichiers EA Set_files pour les tests et le trading : GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Méthode d'intérêt composé et techniques de scalping implémentées. - Le système définit automatiquement un SL dynam
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « MACD avec tendance en zigzag » pour MT4. - L'indicateur MACD lui-même est l'un des outils les plus populaires pour le trading de tendance. - "MACD avec Trend ZigZag" est excellent pour une utilisation avec des entrées Price Action ou en combinaison avec d'autres indicateurs. - Utilisez cet indicateur pour sélectionner les signaux d'entrée les plus précis : _ Si le MACD est supérieur à 0 (couleur verte) et que la ligne ZigZag est ascendante, recherchez uniquement les m
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Scalping Histogram" pour MT4, pas de repeinture. - L'indicateur Scalping Histogram peut être utilisé pour rechercher des signaux d'entrée dans la direction principale de la dynamique des prix après une correction mineure des prix. - L'histogramme Scalping peut être en 2 couleurs : orange pour la dynamique baissière et vert pour la dynamique haussière. - Une fois que vous voyez au moins 10 barres d'histogramme consécutives de la même couleur, cela signifie qu'une forte
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex SCALPING SNIPER pour MT4, système de trading sans repeinture. Scalping Sniper - est un système avancé (indicateur) montrant la dynamique précise des prix ! - Améliorez vos méthodes de trading avec l'indicateur professionnel Scalping Sniper pour MT4. - Ce système fournit des signaux de sniping très précis mais rares, avec un taux de gain allant jusqu'à 90 %. - Le système est censé utiliser de nombreuses paires pour rechercher des signaux afin de compenser le faible nombre
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Inside Bar & Outside bar Patterns" pour MT4. - L'indicateur "Inside Bar & Outside Bar Patterns" est très puissant pour le trading Price Action. Pas de repeinture ; Pas de délai ; - L'indicateur détecte les modèles de barres intérieures et extérieures sur le graphique : - Modèle haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle baissier - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir les images). - La barre intérieure elle-même a un ratio R/
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA est un puissant système de trading de scalping pour la plateforme MT4 ! Le taux de gain élevé est d'environ 85-90 % ! Le système utilise la gestion des risques à intérêts composés ! Il s'agit d'un produit original proposé uniquement sur ce site Web MQL5. Utilisez le fichier de configuration pour les tests et le trading : téléchargez le fichier de configuration de l’EA - Les transactions sont très précises : environ 85-90 %. - Le système n'utilise AUCUNE méthode dangereuse c
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 10 Set_files disponibles pour 10 paires ! Utilisez les Set_files (v25.11) de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA. Cet EA est une version avancée d'Adaptive Scalper EA. Fonctionnalités supplémentaires d'Advanced Adaptive Scalper EA par rapport à l'A
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Doji Reversal pattern" pour MT4. - L'indicateur "Doji Reversal pattern" est un trading d'action de prix pur : pas de repeinture, pas de délai ; - L'indicateur détecte le modèle de retournement Doji sur le graphique où la bougie Doji est au milieu du modèle et la dernière bougie est celle qui sort : - Modèle de retournement Doji haussier - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle de retournement Doji baissier - Signal de flèche rouge sur le gr
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable ! Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 9 Set_files disponibles pour 9 paires ! Téléchargez les fichiers de configuration EA pour les tests et le trading : GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_fi
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "MA Speed" pour MT4, sans repeinture. La VITESSE de la moyenne mobile est un indicateur de tendance unique. - Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations de la physique. - La vitesse est la 1ère dérivée de la moyenne mobile. - L'indicateur MA Speed ​​montre à quelle vitesse la MA elle-même change de direction. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même les stratégies standard avec MA Speed. Convient pour SMA, EMA, SMMA et LWMA. - Il est
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" pour MT4. - L'indicateur "Doji Breakout pattern" est un trading d'action de prix pur : pas de repeinture, pas de délai ; - L'indicateur détecte la cassure du modèle Doji dans la direction de la tendance où la bougie Doji est au milieu du modèle et la dernière bougie est la première cassure : - Modèle de cassure haussière Doji - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle de cassure baissière Doji - Signal de flèche rouge s
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA est un système de trading automatique précis avec une grande précision pour la plateforme MT4. Ce scalping EA rentable est vraiment l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle. Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5. SF Multi Sniper EA est un Expert Advisor "set and forget" qui fait tout le travail de trading pour vous ! Utilisez Set_files de la section "Commentaires" pour utiliser/tester l'EA. - Aucune influenc
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Trend Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée - 20 options pour le paramètre « Prix pour le calcul ». - L'oscillateur le plus fluide jamais développé. - Couleur verte pour les tendances à la hausse, couleur rouge pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à 5, Valeurs de surachat : supérieures à 95. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Modèle de barre de consolidation de l'indicateur Crypto_Forex pour MT4. - L'indicateur "Consolidation Bar" est un indicateur très puissant axé sur la cassure pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte la consolidation des prix dans une zone étroite pendant 1 barre et affiche : la direction de la cassure, l'emplacement de l'ordre en attente et l'emplacement du SL. - Barre de consolidation haussière - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Barre de consolidation b
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku pour MT4. - L'indicateur Ichimoku est l'un des indicateurs de tendance les plus puissants. HTF signifie - Higher Time Frame. - Cet indicateur est excellent pour les traders de tendance ainsi que pour la combinaison avec les entrées Price Action. - L'indicateur HTF Ichimoku vous permet d'attacher Ichimoku d'une période plus élevée à votre graphique actuel. - Tendance à la hausse - ligne rouge au-dessus de la bleue (et les deux lignes sont au-dessus du nuage)
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
OSB Oscillator - est un indicateur personnalisé avancé, un outil auxiliaire efficace pour Price Action. - Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée. - Nouvelle génération d'oscillateurs - voir les images pour voir comment l'utiliser. - OSB Oscillator est un outil auxiliaire pour trouver des points d'entrée exacts pour les signaux Price Action, Divergence et Survente/Surachat. - Valeurs de survente : inférieures à 30. - Valeurs de surachat : supérieures à 70. - Il existe de nombreuses
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis