Accumulation Bar MT5 r

Indicador Crypto_Forex Patrón de barra de acumulación para MT5.

- El indicador "Barra de acumulación" es un indicador muy potente enfocado en rupturas para el trading de acción del precio.
- El indicador detecta la acumulación de precios en un área estrecha durante 1 barra y muestra: Dirección de ruptura, Orden pendiente y ubicaciones de SL.
- Barra de acumulación alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).
- Barra de acumulación bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).
- Sin repintado, sin demora, alta relación R/R (recompensa/riesgo).
- El indicador tiene un parámetro de sensibilidad ajustable.
- Con alertas para PC y móviles.
- El indicador "Patrón de barra de acumulación" es bueno para combinar con niveles de soporte/resistencia.

¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad!
Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.

Productos recomendados
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Visual Dolphin Libere el ritmo del mercado con el Indicador Visual Dolphin, su herramienta definitiva para identificar y capitalizar las tendencias del mercado con claridad y confianza. Diseñado tanto para operadores principiantes como experimentados, este indicador elimina el ruido y las conjeturas, proporcionando señales de compra y venta cristalinas directamente en su gráfico. La lógica detrás de las ondas El núcleo del indicador Visual Dolphin es un sofisticado pero intuitivo sist
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
TREND LINES SCALPER Indicador Profesional  DESCRIPCIÓN GENERAL Trend Lines Scalper es un indicador avanzado de alta precisión diseñado específicamente para traders profesionales que buscan maximizar sus oportunidades de scalping mediante la detección automática de líneas de tendencia y señales de alta probabilidad. Este poderoso algoritmo combina análisis técnico clásico con tecnología moderna, identificando automáticamente patrones de precio y generando señales precisas en tiempo real para o
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Indicadores
El indicador Ichimoku Kinko Hyo sirve para el trading tendencial y se utiliza prácticamente en todos los mercados. Este indicador es único en muchos sentidos. Sin embargo, su ventaja principal consiste en ofrecer a los traders muchos puntos de referencia que permiten formar un concepto más comprensivo y completo sobre el movimiento del precio. Esta profundidad del análisis y una exclusiva claridad del indicador permite a los traders distinguir rápidamente las posibilidades comerciales y seleccio
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Indicadores
Ichimoku Aiko MTF es una colección de indicadores técnicos que muestran los niveles de soporte y resistencia, así como el impulso y la dirección de la tendencia. Es un indicador multi-marco de tiempo, por lo que no necesita cambiar el marco de tiempo del gráfico cuando desee ver las nubes ichimoku en un marco de tiempo superior. Ej. El timeframe del gráfico es M15 y quieres ver en el timeframe del gráfico M15 los indicadores H1 ichimoku (el ichimoku en Metatrader no puede hacer eso) por eso nece
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indicadores
¡Les presentamos el Oscilador Heikin Ashi RSI ! Este indicador combina los conceptos de las velas Heikin Ashi con el RSI (Índice de Fuerza Relativa) para producir un formato tipo oscilador que se puede utilizar para filtrar parte del ruido asociado con las lecturas estándar del RSI. Esto proporciona a los traders una representación más suave de las condiciones del mercado. Aquí hay algunos artículos para leer más sobre el RSI y las velas Heikin Ashi: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicadores
SlopeChannelB – una herramienta de análisis técnico que construye un canal de movimiento de precios inclinado, ofreciendo oportunidades únicas para evaluar la situación actual del mercado y encontrar señales de trading. Características principales del indicador: Canal de movimiento de precios inclinado : El indicador ayuda a visualizar los niveles de soporte y resistencia, que pueden indicar puntos potenciales de reversión o continuación de la tendencia. Varios colores de líneas y resaltado
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indicadores
Todo sobre el tiempo y el precio por ICT. Este indicador proporciona una visión completa de las ICT killzones, Silver Bullet times y ICT Macros, mejorando su experiencia de trading. En esas ventanas de tiempo el precio busca liquidez o desequilibrios y a menudo se encuentran los movimientos más enérgicos del precio y los puntos de inflexión. Características: Adaptación automática: Las killzones ICT se adaptan de forma inteligente al gráfico específico que esté utilizando. Para los gráficos de Fo
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra М. Mariposa de Gartley. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. Los parámetros del patrón y de la onda se muestran en las capturas de pantalla. Los parámetros por defecto se utilizan sólo para fines de demostración con el fin de aumentar la cantidad de p
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
Indicadores
Quantum Channel Pro es una herramienta revolucionaria de análisis de volatilidad multicanal diseñada para identificar tendencias, puntos de reversión y ruido del mercado. Utilizando canales de desviación estándar adaptativos, traza tres niveles (interno, medio y externo) para ayudar a los operadores a tomar decisiones con mayor precisión. Características principales: Tres canales inteligentes (1σ, 2σ, 3σ) Estadísticas de probabilidad en tiempo real Filtrado adaptativo de ruido Compatible con tod
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicadores
El oscilador de líneas de tendencia ayuda a los operadores a identificar tendencias e impulso basándose en las distancias normalizadas entre el precio actual y las líneas de tendencia alcista y bajista detectadas más recientemente. El indicador presenta impulso alcista y bajista, una línea de señal con cruces y múltiples opciones de suavizado. USO El Oscilador de Líneas de Tend encia funciona sistemáticamente: Identificando pivotes máximos y mínimos. Conectando pivotes para formar líneas de te
Market Structure Trend Targets
Cao Minh Quang
Indicadores
Market Structure Trend Targets es un potente indicador de negociación diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara, estructurada y basada en datos del impulso del mercado, las rupturas y las zonas clave de reacción de los precios. Basado en los principios del análisis inteligente de la estructura del mercado , ayuda a identificar no sólo la dirección de la tendencia, sino también los niveles precisos de ruptura , el agotamiento de la tendencia y las posibles zonas de reversión , todo
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicadores
El indicador de bandas SMMA es una herramienta avanzada de negociación basada en la volatilidad que crea 6 niveles dinámicos de soporte y resistencia en torno a una envolvente formada por dos medias móviles suavizadas (SMMA). Este indicador combina la fiabilidad de la identificación de tendencias SMMA con la precisión de las bandas de volatilidad basadas en la desviación estándar, por lo que es adecuado tanto para estrategias de seguimiento de tendencias como de reversión de medias. Cada banda
Rainbow Collection
Minh Truong Pham
Indicadores
Las pendientes son un concepto cada vez más clave en el análisis técnico. El tipo más básico es calcularlas sobre los precios, pero también sobre indicadores técnicos como las medias móviles y el RSI . En el análisis técnico, generalmente se utiliza el RSI para detectar movimientos de inversión inminentes dentro de un rango. En el caso del indicador Azul, calculamos la pendiente del precio de mercado y, a continuación, calculamos el RSI de esa pendiente para detectar los casos de inversión.
Renko System
Marco Montemari
Indicadores
Este indicador puede ser considerado como un sistema de comercio. Ofrece una visión diferente para ver el par de divisas: indicador atemporal completo, se puede utilizar para el comercio manual o para el comercio automatizado con algún asesor experto. Cuando el precio alcanza un umbral se crea un nuevo bloque según el modo establecido. El indicador además de las barras Renko, muestra también 3 medias móviles. Características modo renko mediana renko renko mediano personalizado 3 medias móviles
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicadores
¿Le gusta, como a mí, operar con la tendencia? Entonces este indicador le ayudará. Rainbow Trend es un indicador de tendencia, que utiliza varias Medias Móviles en el gráfico. Mide diferentes zonas de fuerza de tendencia para diferentes periodos: muy largo plazo, largo plazo, medio plazo, corto plazo y muy corto plazo. Cada zona tiene su color, y es posible tener alerta sonora cuando los precios salen de una zona y entran en otra. Su configuración es muy sencilla. Si encuentras algún bug o tiene
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
Indicadores
El   Indicador Kijun-Sen Envelope   es una herramienta de seguimiento de tendencias basada en la línea   Kijun-Sen   del sistema Ichimoku Kinko Hyo. Este indicador crea bandas dinámicas alrededor de Kijun-Sen, formando un canal que ayuda a los traders a identificar tendencias del mercado, posibles reversiones y condiciones de sobrecompra o sobreventa. Características principales: •   Confirmación de tendencias   – ayuda a determinar si el mercado está en tendencia o en fase de consolidación. •
FREE
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator El LBR Oscillator es una versión mejorada del clásico 3/10 Oscillator, ampliamente utilizado y popularizado por la trader profesional Linda Raschke. Este indicador fue desarrollado siguiendo la configuración estándar original utilizada por Linda Raschke, con medias móviles de 3 y 10 períodos y una línea de señal de 16 períodos, enfocado en la lectura del momentum y los cambios en el ritmo del mercado. Base Conceptual – Cómo Linda Raschke utiliza el 3/10 Oscillato
Size Bars
Viktor Loginov
Indicadores
Tamaño de las barras: el indicador muestra en el gráfico el tamaño máximo, mínimo, actual y medio de las barras (velas) del periodo seleccionado. Parámetros mostrados del indicador Tamaño de barras: 1) Tamaño actual de la barra en pips (por máximo/mínimo, cuerpo de la barra). 2) Tamaño máximo , mínimo y medio de las velas BUY . 3) Tamaño máximo , mínimo y medio de las velas de VENTA . 4) Número de velas de COMPRA y número de velas de VENTA . 5) Número medio de velas consecutivas de COMPRA y de
Deep Moving Average
Marat Sultanov
5 (1)
Indicadores
Cada indicador tiene sus ventajas e inconvenientes. Los indicadores tendenciales muestran buenas señales durante una tendencia, pero se quedan rezagados durante una coyuntura plana. Los indicadores planos prosperan en las fases planas, pero mueren en cuanto aparece una tendencia. Todo esto no sería un problema, si fuera fácil predecir cuando una tendencia plana cambia a una tendencia y cuando una tendencia cambia a una plana, pero en la práctica es una tarea extremadamente seria. ¿Qué pasaría s
Antabod Multiplier
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicadores
Antabod Multiplier , el indicador de negociación definitivo diseñado para simplificar su proceso de toma de decisiones y maximizar su potencial de negociación. Construido con una robusta combinación de medias móviles y osciladores estocásticos, esta herramienta proporciona señales claras y procesables tanto para oportunidades de compra como de venta. El Multiplicador Antabod destaca por su detección dinámica de tendencias y su filtrado de precisión, que le ofrecen señales visuales en tiempo real
Stochastic Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
Indicadores
El indicador "Estocástico Avanzado " muestra las señales del indicador "Estocástico" directamente en el gráfico sin la presencia del propio indicador en la parte inferior de la pantalla. Las señales del indicador pueden visualizarse no sólo en el marco temporal actual, sino también en un marco temporal un nivel superior. Además, hemos implementado un sistema de filtro basado en el indicador de Media Móvil. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Visualización de
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
JAC Trend Color Candle
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador "JAC Trend Color Candle" para Meta Trader 5, fue creado para facilitar visualmente la tendencia al comerciante. Se basa en tres parámetros, que identifican el mercado con tendencia alcista, bajista y sin tendencia. Los colores son configurables por el comerciante, y el comerciante promedio también lo es. Los parámetros de tendencia no se pueden configurar ya que son el diferencial del indicador.
Combined
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
5 (1)
Indicadores
Bienvenido a los productos de Investment Castle This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. El indicador Combinado es un indicador multi-marco de tiempo y está construido usando 3 indicadores: Indicador de bandas, que traza los niveles clave de soporte y resistencia utilizando hasta 5 marcos temporales diferentes . Indicador de patrones, que traza los patrones de los gráficos utilizando hasta 6 marcos temporales diferen
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Indicadores
KDJ Índice 4 Indicadores Wave Auto Calculator, Canal de tendencia de comercio Perfect Trend - Wave Auto Channel Calculator , Versión MT4 Perfect Trend - Wave Auto Channel Calculator , Versión MT5 Copia Local Copia Fácil y Rápida , Versión MT4 Copia Fácil y Rápida , Versión MT5 Local Copy Trading Prueba Demo Easy And Fast Copy , MT4 Cuenta Demo funcionando Easy And Fast Copy , MT5 Cuenta Demo en funcionamiento "Cooperación QQ:556024 " "Cooperación wechat:556024" "Cooperativa email:556024@qq.com ¡
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicadores
El SuperTrend Advance Trading es un indicador técnico ampliamente utilizado basado en la Estrategia SuperTrend + Acción del Precio + EMA . Cómo funciona: - Se pueden generar Señales de Compra/Venta cuando la tendencia se invierte, se cumplen las condiciones de Acción del Precio, Línea de Tendencia y EMA. - Después de que aparezca la Señal , sea paciente y espere hasta que la vela se cierre, en ese momento coloque la orden lo antes posible. Puede tener tiempo para revisar su entrada, considere si
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
Gobbo MT5
Alessandro Grossi
Indicadores
Gobbo es un indicador profesional que destaca la tendencia del mercado con una apariencia gráfica clara y comprensible, se basa en la Media Móvil y se puede ajustar a cualquier período de intervalo, por defecto se establece en el período 14, la elección de un período más alto destacará menos cambios de tendencia para un enfoque a medio o largo plazo, con un período más bajo más cambios de tendencia para un enfoque a corto plazo. La actualización y adaptación al intervalo de tiempo elegido se re
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Cómo funciona y cómo usarlo ### Cómo funciona El indicador "AtBot" para la plataforma MT5 genera señales de compra y venta utilizando una combinación de herramientas de análisis técnico. Integra la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y el índice de Rango Verdadero Promedio (ATR) para identificar oportunidades de trading. Además, puede utilizar velas Heikin Ashi para mejorar la precisión de las señales. Deja una reseña después de la compra y recibe un regalo especia
Otros productos de este autor
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador Crypto_Forex: Velas Heiken Ashi para MT4. Sin repintado. - Heiken_Ashi_Candles tiene una gran combinación con el indicador Trend Line MA como se muestra en la imagen. - El indicador Heiken_Ashi_Candles es un indicador auxiliar muy útil para hacer que la tendencia sea más vi
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. Además, ¡aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de Forex SWAP Display para MT4, una excelente herramienta comercial auxiliar. - El indicador SWAP Display muestra los SWAP actuales para las operaciones largas y cortas del par de divisas al que está conectado. - Es posible ubicar los valores de SWAP Display en cualquier e
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" para MT4. - Este indicador es excelente para los operadores que utilizan el análisis gráfico con rupturas. - "Fractal Trend Lines" muestra líneas gráficas de tendencia ascendente (color violeta) y tendencia descendente (color rojo). - Las líneas de tendencia ascendente y descendente se construyen sobre los 2 fractales correspondientes más cercanos. - El indicador tiene pocos parámetros responsables del color y el ancho de las líneas de tendencia. -
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de divisas Spread Display para MT4, excelente herramienta de negociación auxiliar. - El indicador Spread Display muestra el spread actual del par de divisas en el que está conectado. - Es posible ubicar el valor de Spread Display en cualquier esquina del gráfico: 0 - para
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" para MT4 - El indicador "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" es una herramienta auxiliar de trading muy útil. - Muestra los niveles más probables diarios, semanales y mensuales que se pueden alcanzar por precio (niveles de rango de precios). - El rango diario es útil para los traders intradiarios. - Los rangos semanales y mensuales son para traders de swing y de largo plazo. - El indicador es excelente para planificar sus objetivos de Take Profit o estab
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Oscilador RVI para MT4, sin repintado. - Mejore sus métodos de trading con el oscilador profesional HTF RVI para MT4. HTF significa - Marco temporal superior. - RVI es uno de los mejores osciladores para la detección de cambios de tendencia y la entrada desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - Este indicador es excelente para sistemas de trading de marco temporal múltiple con entradas de acción del precio desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - El indicador HTF RVI
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Dynamic Oscillator es un indicador Crypto_Forex personalizado y avanzado: ¡una herramienta comercial eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usan. - Dynamic Oscillator tiene zonas de sobrecompra/sobreventa adaptables. - Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en áreas de sobrecompra/sobreventa. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores de sobrecompra: por encima de la línea roja. - Es
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "RSI para 8 símbolos" para MT4. Sin repintado. - El RSI es uno de los osciladores más populares para operar. - Es excelente para tomar entradas de venta desde una zona de fuerte sobrecompra (por encima de 70) y entradas de compra desde una zona de fuerte sobreventa (por debajo de 30). - El RSI es muy útil para la detección de divergencias. - "RSI para 8 símbolos" brinda la oportunidad de controlar los valores RSI de hasta 8 símbolos diferentes en un solo gráfico. - Este indi
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - El canal de scalping tiene límites de volatilidad basados ​​en ATR. - Ideal para operaciones de scalping: - Ingresar en operaciones a través de la disposición de una orden límite pendiente en la línea media. - Considerar entradas alcistas cuando se forma un canal ascendente estable verde y al menos 1 vela se cerró por encima del borde superior (ver imágenes). - Considerar entradas bajistas cuando se forma un canal descendente estable rojo y
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Follow Trend Oscillator" es un indicador Crypto_Forex personalizado avanzado y una herramienta comercial eficiente. - El indicador fácil de usar ofrece oportunidades para hacer scalping en la dirección de la tendencia principal. - Oscilador suave y ajustable con parte de historial de señales. - Color verde del oscilador para tendencias alcistas, color marrón para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de -30; valores de sobrecompra: por encima de 30. - Hay muchas oportunidad
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles! Use Set_files v25.11 de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - El EA se adapta a las condiciones del mercado automáticamente a través de métodos de IA. - El sistema es seguro y NO utiliza ningún método peligroso como cu
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
PRICE ACTION TRADER EA es un excelente sistema de operaciones automáticas basado en la investigación de Price Action. ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida y que hace todo el trabajo de operaciones por usted! ¡7 Set_files disponibles! La idea de operaciones se basa en el famoso y poderoso patrón Price Action: PinBar. Price Action Trader EA es una muy buena inversión: funcionará durante años para usted, ¡todos los Set_files tienen una expectativa matemática positiva!  Use l
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de corrección de tendencia" para MT4. - El histograma de corrección de tendencia puede tener 2 colores: rojo para una tendencia bajista y azul para una alcista. - 7 columnas consecutivas del mismo color en el histograma significan el comienzo de una nueva tendencia. - El indicador de histograma de corrección de tendencia está diseñado con el objetivo principal de minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. - Tiene el parámetro "Período", responsable de
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Asesores Expertos
MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con una precisión de alrededor del 90 % para la plataforma MT4. Este rentable EA de scalping es uno de los sistemas más estables del mercado actual. Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5. Descargue EA Set_files para probar y operar: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Se han implementado el método de interés compuesto y las técnicas de scalping. - El sistema establece automáticamente un SL dinámico
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MACD con tendencia ZigZag" para MT4. - El indicador MACD es una de las herramientas más populares para el trading de tendencias. - "MACD con Trend ZigZag" es excelente para usar con entradas de Price Action o en combinación con otros indicadores. - Use este indicador para seleccionar las señales de entrada más precisas: _ Si MACD está por encima de 0 (color verde) y la línea ZigZag está hacia arriba, busque solo patrones de Buy Price Action. _ Si MACD está por debajo de
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de scalping" para MT4, sin repintado. - El indicador de histograma de scalping se puede utilizar para buscar señales de entrada en la dirección principal del impulso de precios después de una pequeña corrección de precios. - El histograma de scalping puede tener 2 colores: naranja para el impulso bajista y verde para el alcista. - Una vez que vea al menos 10 barras de histograma consecutivas del mismo color, significa que se está produciendo un fuerte impulso
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sistema de trading sin repintado. Scalping Sniper es un sistema avanzado (indicador) que muestra el impulso de los precios de forma precisa. - Actualice sus métodos de trading con el indicador profesional Scalping Sniper para MT4. - Este sistema proporciona señales de sniper muy precisas pero poco frecuentes, con una tasa de ganancia de hasta el 90 %. - Se supone que el sistema utiliza muchos pares para buscar señales para compensar la baja cant
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrones de barra interna y barra externa" para MT4. - El indicador "Patrones de barra interna y barra externa" es muy potente para operar con la acción del precio. No necesita volver a pintar; no tiene demoras; - El indicador detecta patrones de barra interna y barra externa en el gráfico: - Patrón alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - La barra interna en sí tiene una alta rela
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
"SINGLE SNIPER" EA es un potente sistema de trading de scalping para la plataforma MT4. ¡La alta tasa de ganancias ronda el 85-90%! ¡El sistema utiliza la gestión de riesgo de interés compuesto! Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. Utilice Set_file para probar y operar: descargue EA set_file - Las operaciones son muy precisas: alrededor del 85-90%. - El sistema NO utiliza ningún método peligroso como cuadrículas o martingala. Cada orden tiene su propio SL para pr
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles para 10 pares! Use Set_files (v25.11) de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. Este EA es una versión avanzada de Adaptive Scalper EA. Características adicionales de Advanced Adaptive Scalper EA en comparación con
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de reversión Doji" para MT4. - El indicador "Patrón de reversión Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora; - El indicador detecta el patrón de reversión Doji en el gráfico donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la de ruptura: - Patrón de reversión Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón de reversión Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
SwapFree Adaptive Scalper EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡9 Set_files disponibles para 9 pares! Descarga los archivos de configuración del EA para probar y operar: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT4, sin repintado. VELOCIDAD de la media móvil: es un indicador de tendencia único. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones de la física. - La velocidad es la primera derivada de la media móvil. - El indicador MA Speed ​​muestra la rapidez con la que la propia MA cambia su dirección. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con MA Speed. Es adecuado para SMA, EMA, SMMA y LWMA. - Se recomienda utilizar MA Spee
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de ruptura Doji" para MT4. - El indicador "Patrón de ruptura Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora; - El indicador detecta la ruptura del patrón Doji en la dirección de la tendencia donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la primera ruptura: - Patrón de ruptura Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón de ruptura Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imá
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con alta precisión para la plataforma MT4. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad. Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. SF Multi Sniper EA es un asesor experto que se configura y se olvida y que realiza todo el trabajo de trading por usted. Use Set_files de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - Sin influencia de Rollo
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Consolidation Bar Pattern para MT4. - El indicador "Consolidation Bar" es un indicador muy potente enfocado en rupturas para el trading de Price Action. - El indicador detecta la consolidación de precios en un área estrecha durante 1 barra y muestra: Dirección de ruptura, ubicación de la orden pendiente y ubicación de SL. - Barra de consolidación alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Barra de consolidación bajista: señal de flecha roja en el gráfi
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
OSB Oscillator es un indicador personalizado avanzado, una herramienta auxiliar eficiente para la acción del precio. - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado. - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usa. - OSB Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos para la acción del precio, divergencia y señales de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de 30. - Valores de sobrecompra: por encima de 70. - Hay mu
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario