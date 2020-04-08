Accumulation Bar MT5 r
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 5.19
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Accumulation Bar Pattern per MT5.
- L'indicatore "Accumulation Bar" è un indicatore molto potente focalizzato sul breakout per il trading Price Action.
- L'indicatore rileva l'accumulo di prezzo in un'area ristretta durante 1 barra e mostra: direzione del breakout, ordine in sospeso e posizioni SL.
- Bullish Accumulation Bar - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Bearish Accumulation Bar - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Nessuna riverniciatura, nessun ritardo, rapporto R/R elevato (ricompensa/rischio).
- L'indicatore ha un parametro di sensibilità regolabile.
- Con avvisi su PC e dispositivi mobili.
- L'indicatore "Accumulation Bar Pattern" è ottimo da combinare con livelli di supporto/resistenza.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.