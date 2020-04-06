Asian Range ATR Breakout
- Experten
- Jacob Medah
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 5
Funktioniert sehr gut bei XAUUSD, erfordert jedoch die Überwachung des Handels durch den Benutzer
✔ Hält die großen Gewinner
✔ Schützt die Gewinne während der Konsolidierung
✔ Vermeidet vorzeitige Ausstiege
✔ Reduziert die Drawdowns der Aktienkurve
✔ Entspricht der Art und Weise, wie echte Trader Ausbrüche handeln
Speziell bei XAUUSD führt dies häufig zu:
-
Konvertiert 1 großen Gewinner → mehrere kleinere Gewinner
-
Reduziert den maximalen Drawdown um 30-50% in Tests