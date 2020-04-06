Trend Pullback Momentum EA

Dieser Expert Advisor (EA) ist ein trendfolgendes automatisiertes Handelssystem, das für XAUUSD (Gold) auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Er konzentriert sich auf den Handel in Richtung des vorherrschenden Markttrends und geht Positionen nur bei kontrollierten Pullbacks mit bestätigtem Momentum ein. Durch die Kombination von Multi-Timeframe-Analysen, volatilitätsbasiertem Risikomanagement und strengen Handelsfiltern zielt der EA darauf ab, Seitwärtsmärkte zu vermeiden, Drawdowns zu reduzieren und hochwahrscheinliche Trendfortsetzungsbewegungen zu erfassen. Die Strategie legt den Schwerpunkt auf Kapitalschutz, disziplinierte Ausführung und Konsistenz anstelle von Hochfrequenzhandel.


WARNUNG: Der Benutzer muss den Handel weiterhin überwachen

MIN USD 1K

Bester Parametersatz (empfohlen)

Die folgende Konfiguration ist die optimale und empfohlene Einstellung für diesen EA auf der Grundlage von Stabilität, Trendbestätigungsstärke und kontrolliertem Risiko für XAUUSD M15. Diese Parameter legen den Schwerpunkt auf den Handel mit starken, gut definierten Trends, während Rauschen herausgefiltert und Overtrading vermieden wird.

✅ Kernrisiko & Ausführung

  • MaxLot: 0,10

  • MaxSpreadPoints: 100

  • MagischeZahl: 10

📈 Trend-Erkennung

  • EMA_M15_Periode: 500

  • EMA_H1_Periode: 200

Ein langsamerer EMA auf M15 sorgt dafür, dass nur starke Pullbacks gehandelt werden, während der EMA 200 auf H1 den dominanten Trend definiert.

🔁 Momentum & Pullback-Filter

  • RSI_Periode: 30

  • RSI_Tief: 55

  • RSI_Hoch: 65

Dieses schmale RSI-Band vermeidet extreme überkaufte/überverkaufte Einstiege und konzentriert sich auf die Fortsetzung des Momentums nach seichten Pullbacks.

🔥 Trendstärke-Filter

  • ADX_Periode: 19

  • ADX_Min: 40

Ein hoher ADX-Schwellenwert stellt sicher, dass nur bei starken, impulsiven Goldbewegungen gehandelt wird, und vermeidet schwankende Märkte.

📏 Volatilitätsbasiertes Risikomanagement

  • ATR_Periode: 30

  • ATR_SL_Mult: 5.0

  • ATR_TP2_Mult: 7.0

Breitere ATR-Einstellungen passen sich der Volatilität von Gold an, reduzieren verfrühte Ausstiege und ermöglichen die vollständige Entwicklung von Trends.

Warum diese Einstellung gut funktioniert

  • Handelt nur mit starken Trends, nicht mit Rauschen

  • Verringert Fehlsignale während der Konsolidierung erheblich

  • Bevorzugt die Qualität gegenüber der Quantität der Trades

  • Geeignet für mittelfristige Gold-Trendfortsetzungen

  • Sicherer bei höherer Volatilität und nachrichtengetriebenen Märkten


Asian Range ATR Breakout
Jacob Medah
Experten
Funktioniert sehr gut bei XAUUSD, erfordert jedoch die Überwachung des Handels durch den Benutzer Hält die großen Gewinner Schützt die Gewinne während der Konsolidierung Vermeidet vorzeitige Ausstiege Reduziert die Drawdowns der Aktienkurve Entspricht der Art und Weise, wie echte Trader Ausbrüche handeln Speziell bei XAUUSD führt dies häufig zu: Konvertiert 1 großen Gewinner → mehrere kleinere Gewinner Reduziert den maximalen Drawdown um 30-50% in Tests
