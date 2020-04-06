Trend Pullback Momentum EA

Dieser Expert Advisor (EA) ist ein trendfolgendes automatisiertes Handelssystem, das für XAUUSD (Gold) auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Er konzentriert sich auf den Handel in Richtung des vorherrschenden Markttrends und geht Positionen nur bei kontrollierten Pullbacks mit bestätigtem Momentum ein. Durch die Kombination von Multi-Timeframe-Analysen, volatilitätsbasiertem Risikomanagement und strengen Handelsfiltern zielt der EA darauf ab, Seitwärtsmärkte zu vermeiden, Drawdowns zu reduzieren und hochwahrscheinliche Trendfortsetzungsbewegungen zu erfassen. Die Strategie legt den Schwerpunkt auf Kapitalschutz, disziplinierte Ausführung und Konsistenz anstelle von Hochfrequenzhandel.





WARNUNG: Der Benutzer muss den Handel weiterhin überwachen

MIN USD 1K