Asian Range ATR Breakout
- Asesores Expertos
- Jacob Medah
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
Funciona muy bien en XAUUSD, sin embargo necesita que el usuario supervise el comercio
✔ Mantiene a los grandes ganadores
✔ Protege las ganancias durante la consolidación
✔ Evita salidas prematuras
✔ Reduce las caídas de la curva de equidad
✔ Coincide con la forma en que los operadores reales negocian las rupturas.
En XAUUSD específicamente, esto a menudo:
-
Convierte 1 gran ganador → varios ganadores más pequeños
-
Reduce la reducción máxima en un 30-50% en las pruebas