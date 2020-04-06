Signal King Simple EA

👑 Signal King EA: Den Markt mit Präzision beherrschen

Haben Sie genug von komplexen Handelsstrategien und inkonsistenten Ergebnissen? DerSignal King Simple EA (Expert Advisor) ist Ihre neue Kommandozentrale für den automatisierten Handel, die sorgfältig für eine leistungsstarke Ausführung auf dem volatilen Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde.

Dies ist nicht nur ein weiterer Trading-Bot. Es handelt sich um ein kalkuliertes, sich selbst anpassendes System, das mithilfe eines ausgefeiltenSignal King-Indikators, der durch wichtige Bestätigungsfaktoren wie Momentum, Volatilität und Volumen verstärkt wird, wahrscheinliche Einstiegspunkte erkennt. Vergessen Sie riskante, veraltete Methoden - der Signal King EA arbeitet mit einem strikten, fortschrittlichen Money-Management-Ansatz und vermeidet gefährliche Martingale- und Grid-Strategien.

🚀 Die wichtigsten Vorteile, die Sie erleben werden:



Goldmarkt-Fokus: Voroptimiert und einsatzbereit für den M5 (5-Minuten)-Zeitrahmen auf Ihrem Gold-Chart, so dass Sie hochfrequente Bewegungen in einem der dynamischsten Vermögenswerte der Welt erfassen können. Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart und Sie sind sofort handelsbereit. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Für andere Broker: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Intelligentes, sicheres Money Management: Verwendet ein dynamisches, wahrscheinlichkeitsbasiertes Lot-Sizing-System. Der EA skaliert Ihre Handelsgröße automatisch auf der Grundlage der Stärke des erkannten Signals, wodurch das Gewinnpotenzial bei starken Setups maximiert wird, während das Kapital bei schwächeren Setups geschützt wird (Pro Version. Download hier https://www.mql5.com/en/market/product/152729)

Fortgeschrittener Trailing-Schutz: Enthält einen intelligenten ATR-basierten Trailing-Stop , der erst aktiviert wird, wenn Ihr Handel einen signifikanten Gewinn erzielt hat, und der Gewinne sicher festhält, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/152729)

Unerschütterliche Kapitalsicherheit: Verfügt über eine tägliche Cut-Loss-Funktion , die als eingebautes Sicherheitsnetz fungiert, um Ihre Verluste zu begrenzen und Ihr Handelskapital zu bewahren, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Konto nie überbewerten (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/152729)

Non-Hedge, Non-Grid Strategy: Handelt verantwortungsvoll mit einer einfachen Strategie, die auf Trendumkehr und -fortsetzung basiert und ein transparentes und überschaubares Risiko gewährleistet.

⚙️ Gebrauchsfertige Parameter (Optimiert für Gold M5):



Der Signal King EA ist auf Einfachheit und Leistung ausgelegt. Befestigen Sie ihn einfach an Ihrem M5-Gold-Chart, und er ist bereit, Trades auszuführen. Sie behalten jedoch die volle Kontrolle über die folgenden anpassbaren Eingaben:

Risikoprozentsatz: Ihr gewünschter Prozentsatz des Eigenkapitals, den Sie pro Handel riskieren möchten (z. B. 1,0 für ein Risiko von 1 %). Setzen Sie den Wert auf 0, um eine feste Losgröße zu verwenden (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/152729)

Lots: Feste Losgröße (wird verwendet, wenn der Risikoprozentsatz deaktiviert ist).

StartHour / EndHour: Definieren Sie Ihr bevorzugtes tägliches Handelsfenster, um nicht-optimale Marktzeiten zu vermeiden.

ATRPeriod / ATRThreshold: Steuern Sie den Volatilitätsfilter des EA, um sicherzustellen, dass er nur bei aktiven Marktbedingungen handelt.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Legen Sie einen langfristigen Trendfilter (Standard: 150-Perioden-EMA auf Daily) für direktionale Verzerrungen fest .

Daily Cut Loss Percentage: Ihr maximal akzeptabler Equity Drawdown für den Tag (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/152729)

ST_ATRMultiplier / ST_ATRPeriod : Die Grundeinstellungen für das Signal King-basierte Einstiegssystem (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/152729)

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Passen Sie den Trailing-Stop-Abstand für eine effektive Gewinnsicherung an (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/152729)

ATR_Profit_Multiplier: Der Multiplikator, der das Gewinnniveau (in ATR-Einheiten) bestimmt, das zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist (Pro Version. Hier herunterladenhttps://www.mql5.com/en/market/product/152729)

DayRange: Der Rückblickzeitraum (in Tagen), der zur Berechnung des Take Profit-Ziels auf der Grundlage der durchschnittlichen täglichen Volatilität verwendet wird.

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Analyse von Charts und dem Hinterfragen Ihrer Eingaben.

DerSignal King EA bietet Ihnen die Disziplin, die fortschrittliche Logik und den Kapitalschutz, den Sie benötigen, um den Goldmarkt mit Zuversicht zu navigieren.

Laden Sie den Signal King EA noch heute herunter und beginnen Sie, wie ein König zu handeln!