Morning and Evening Star pattern mp
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Morning Star and Evening Star Muster“ für MT4 – ohne Neuzeichnung und Verzögerung.
– Der Indikator „Morning Star and Evening Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading.
– Der Indikator erkennt Morning Star und Evening Star Muster im Chart:
– Bullisches Morning Star Muster – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder).
– Bearisches Evening Star Muster – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder).
– Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail.
– Der Indikator „Morning Star and Evening Star Muster“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.