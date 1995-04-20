Morning and Evening Star pattern mp
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.5
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex MT4用インジケーター「Morning StarとEvening Starパターン」。リペイントなし、遅延なし。
- インジケーター「Morning StarとEvening Starパターン」は、プライスアクショントレードに非常に強力なインジケーターです。
- このインジケーターは、チャート上でMorning StarとEvening Starパターンを検出します。
- 強気Morning Starパターン - チャート上に青い矢印シグナル（画像参照）。
- 弱気Evening Starパターン - チャート上に赤い矢印シグナル（画像参照）。
- PC、モバイル、メールアラート対応。
- インジケーター「Morning StarとEvening Starパターン」は、サポート/レジスタンスレベルと組み合わせるのに最適です。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。