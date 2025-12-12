Callous EA mt5

Callous EA – Regelbasiertes automatisiertes Handelssystem

Callous EA ist ein regelbasierter Expert Advisor, der für die vollautomatische Ausführung von Transaktionen an den Finanzmärkten entwickelt wurde.

Das System analysiert Marktdaten in Echtzeit und nach vordefinierten algorithmischen Regeln:

Öffnung der Position

Positionsmanagement

Stellenausschreibung

Es führt seine Prozesse automatisch und ohne menschliches Eingreifen aus. Dieses Produkt bietet keine Gewinn- oder Renditegarantie. Die Wertentwicklung kann je nach Marktbedingungen, Volatilität, Spread, Liquidität und Broker-Infrastruktur variieren.

Live-Signal (nur zu Referenzzwecken)

Der Live-Signal-Account von Callous EA, der unter realen Marktbedingungen arbeitet, kann über den folgenden Link eingesehen werden, damit Benutzer das Verhalten des Systems transparent überwachen können:

https://www.mql5.com/de/signals/2349517

Dieses Signal dient ausschließlich Informations- und Referenzzwecken. Die Signalergebnisse stellen keine Garantie für Leistung oder Gewinn dar.

Empfohlene Arbeitsumgebung

Callous EA ist für einen bestimmten Zeitrahmen und ein bestimmtes Währungspaar optimiert.

Empfohlene Einstellungen:

Währungspaar: USDJPY

Zeitzone: H1 (1 Stunde)

Die Standardparameter sind für die Währungspaarkombination USD/JPY (H1) optimiert. Der in früheren Versionen verwendete M15-Zeitrahmen wird nicht mehr unterstützt. Der Expert Advisor (EA) kann zwar mit anderen Währungspaaren und Zeitrahmen verwendet werden, jedoch können sich Systemverhalten und Performance in diesem Fall unterscheiden. Jegliche Nutzung außerhalb der Standardeinstellungen erfolgt auf eigene Verantwortung.

Preispolitik

Es wurde ein transparentes Preismodell gewählt.

Jeder neue Saldo-Höchststand im Live-Signal-Konto dient als Referenzwert bei der Preisbewertung.

Bei jedem neuen Höchststand wird der EA-Verkaufspreis schrittweise um 5 US-Dollar erhöht.

Diese Preisaktualisierungen gelten nur für die Zukunft. Nutzer, die das Produkt bereits erworben haben, sind von diesen Änderungen nicht betroffen.

Funktionsprinzip

Callous EA analysiert kontinuierlich Kursbewegungen und Marktverhalten. Ein- und Ausstiegsentscheidungen werden durch einen proprietären Algorithmus getroffen, der mehrere Kriterien gleichzeitig auswertet. Strategiedetails und Berechnungsmethoden werden nicht offengelegt, um die Integrität und das geistige Eigentum des Systems zu schützen.

Verfahrensdisziplin und Regeln

Callous EA verfolgt einen kontrollierten und disziplinierten Prozessansatz:

Stop-Loss ist bei allen Trades obligatorisch.

Gleichzeitig darf es maximal 1 offene Position für dieselbe Strategie geben.

Die Transaktionen erfolgen innerhalb eines Handelstages (Intraday).

Offene Stellen werden nicht auf den nächsten Tag übertragen.

Am Ende des Tages: Offene Positionen wurden geschlossen. Ausstehende Bestellungen werden storniert.



Dank dieser Struktur:

Tauschkosten

Über Nacht sinkende Liquidität

Plötzliche Ausbreitungsausweitungen

Solche Risiken werden minimiert.

Was macht EA NICHT?

Gefühlskalte EA:

Ziel ist es nicht, in jeder Marktlage konsequent Positionen zu eröffnen.

Sie können in ungünstigen Marktphasen bewusst passiv bleiben.

Ziel ist es, unnötige Transaktionen zu vermeiden und das Kapital zu schützen.

Risiko- und Kapitalmanagement

Dank der mehrschichtigen Kapitalmanagementmechanismen innerhalb von EA:

Die Transaktionsgröße wird automatisch auf Basis des Kontostands und der definierten Risikoparameter berechnet.

Wie vom Broker umgesetzt: Mindestlos Maximales Los Grundstücksstufe

Solche Einschränkungen werden berücksichtigt.

Das System eröffnet keine neuen Positionen bei ungünstigen Markt- oder Kontobedingungen.

Marktbedingungen und Schutzmechanismen

Callous EA verfügt über fortschrittliche Schutzfilter, die den Marktstandards entsprechen:

Spread-Schutz: Das System eröffnet möglicherweise keinen neuen Trade, wenn der festgelegte maximale Spread überschritten wird.

Broker-Mindestabstandskontrolle: StopLevel- und FreezeLevel-Regeln werden automatisch überprüft.

Ungewöhnliche Marktbedingungen: Bei übermäßigen Spreads oder geringer Liquidität schaltet das System in den Schutzmodus.

Timing und Intraday-Handelsansatz

EA ist nur während des vom Benutzer festgelegten Zeitintervalls aktiv.

Außerhalb dieser Zeiten:

Es werden keine neuen Stellen ausgeschrieben.

Offene Positionen wurden geschlossen.

Ausstehende Bestellungen werden storniert.

Diese Struktur eignet sich perfekt für den Intraday-Handel.

Risikohinweis

Transaktionen an den Finanzmärkten bergen hohe Risiken und können zum Verlust des gesamten oder eines Teils des investierten Kapitals führen. Dieses Produkt stellt keine Anlageberatung dar.

Installation, Konfiguration und Nutzung des Expert Advisors (EA) liegen in der alleinigen Verantwortung des Nutzers. Der Nutzer ist verpflichtet, die Einstellungen entsprechend seiner Risikotoleranz und den Bedingungen seines Brokers vorzunehmen.