Wavy Grid EA

Wavy Grid EA – Kombiniertes intelligentes Zwei-Wege-Netz und dynamisches Risikomanagement

Wenn Sie einen Expertenberater suchen, der nicht nur "Trades eröffnet", sondern sich auch auf den Schutz Ihres Kapitals konzentriert , ist Wavy Grid EA genau das Richtige für Sie.

Dieser Expert Advisor kombiniert eine intelligente Grid-Struktur, die Intra-Trend-Schwankungen ausnutzt, mit aktienbasierter Gewinnmitnahme und Drawdown-Kontrolle in einem einzigen Paket.

1. Überblick

Wavy Grid EA ist ein vollautomatisches Grid-Trading-System , das zwei separate Strategien für dasselbe Symbol verwalten kann:

Strategie 1 – Kaufen (BUY) Raster
Es nutzt Preisschwankungen, um bei Aufwärtsbewegungen eine schrittweise Kauf- und Verkaufsstruktur anzuwenden.

Strategie 2 – Vertriebsraster
Es handelt sich um eine Verkaufsstruktur, die bei Bedarf umgekehrt werden kann und auch in fallenden Märkten funktioniert.

Der Nutzer kann wählen, ob er nur die Kaufrichtung, nur die Verkaufsrichtung oder beides nutzen möchte. Somit bietet der Expert Advisor (EA) eine flexible Positionierung je nach Marktlage .

2. Hauptmerkmale

Dualstrategie-Gitterstruktur

Kauf- und Verkaufsoptionen können separat geöffnet und geschlossen werden.

Jede Strategie hat ihre eigene Losgröße, ihren eigenen Rasterabstand und weitere Parameter.

Je nach Kontostruktur und Symbol kann der Benutzer entweder Einweg- oder Zweiweg-Nutzungsszenarien erstellen.

Rasterabstand (Pip oder Prozent)

Der Rasterabstand kann mithilfe zweier unterschiedlicher Logiken angepasst werden:

Pip-basierte Abstände: Für alle, die das klassische Rasterlayout bevorzugen.

Prozentuale Distanzberechnung: Ein flexiblerer und skalierbarer Ansatz für diejenigen, die eine proportionale Distanzberechnung auf Basis des Preisniveaus wünschen.

Dadurch ist es möglich , anpassungsfähige Grid-Bereiche sowohl für Instrumente mit niedriger als auch mit hoher Volatilität wie XAUUSD zu erstellen.

Verwaltung von Grundstücken mit festem Wert oder auf Eigenkapital basierenden Grundstücken

Für jede Strategie gibt es zwei verschiedene Losverwaltungsmodi:

Festes Losformat: Für alle, die eine kontrolliertere, konservativere Nutzung wünschen.

Equity-basierter Losmodus: Ideal für Nutzer, die ihre Losgröße automatisch an das Wachstum ihres Kontos anpassen möchten.

Mit eigenkapitalbasierten Losgrößen können Sie die Positionsgrößen parallel zum Wachstum Ihres Kontos erhöhen und so eine automatisch skalierende Wachstumsstrategie etablieren.

Maximales Auftragslimit (Sicherheit gegen Brokerlimits)

Wavy Grid EA verfügt über ein Kontrollsystem, das die von Brokern festgelegten maximalen Orderlimits nicht überschreiten soll :

Der Benutzer legt die maximale Anzahl an Aufträgen für den Expert Advisor fest.

Wenn das festgelegte Limit überschritten wird, stoppt EA automatisch die Eröffnung neuer Aufträge.

3. Fortgeschrittenes Risiko- und Gewinnmanagement

Eigenkapitalbasierte kollektive Gewinnbeteiligung (Gewinnmitnahme aus Eigenkapital)

Wavy Grid EA verfolgt nicht nur einzelne Transaktionen, sondern auch das gesamte Kontoguthaben .

Wenn das Eigenkapital um einen Prozentsatz steigt, der relativ zu seinem Ausgangsniveau ermittelt wird,

Der EA realisiert den Gewinn , indem er alle Positionen gleichzeitig schließt .

Anschließend wird auf das neue Eigenkapitalniveau verwiesen.

Dank dieser Struktur werden die Gewinne aus dem Grid-System auf einmal eingestrichen, wenn Ihr Konto einen Aufwärtstrend erlebt – nicht mit einem einzigen Klick, sondern gemäß der Logik des Expert Advisors .

Schutz vor dynamischen Verlusten (Dynamic Draw Stop)

Der wichtigste Aspekt des Risikomanagements ist zu wissen, wann man sich zurückziehen muss, bevor es zu spät ist. Wavy Grid EA:

Es verfolgt kontinuierlich den höchsten jemals erreichten Eigenkapitalwert des Kontos.

Wenn das Eigenkapital um einen bestimmten Prozentsatz von diesem Höchststand zurückgeht (z. B. 10 %),

Es aktiviert einen automatischen "Schadensbegrenzungsmechanismus", indem es alle offenen Prozesse schließt.

Dies hilft , zu verhindern, dass das Konto bei plötzlichen Marktumkehrungen außer Kontrolle gerät .

Mindestguthaben- und Freibetragskontrollen

EA handelt stets so, dass der Benutzer geschützt wird:

Wenn Ihr Kontostand unter den von Ihnen festgelegten Mindestwert fällt, werden keine neuen Positionen mehr eröffnet.

Das System prüft vor jeder neuen Order die freie Sicherheitsleistung und sendet die Order nicht ab, wenn diese nicht ausreicht.

Es bietet einen wichtigen Schutz gegen das Risiko von Nachschussforderungen, insbesondere bei Instrumenten mit hoher Volatilität.


4. Handelszeitpunkt: Option zur Ausführung bei Kerzenöffnung

Wavy Grid EA kann auf Wunsch so konfiguriert werden, dass Handelsentscheidungen nur bei der Eröffnung neuer Kerzen getroffen werden.

Anstelle eines kontinuierlichen Scannens auf Basis eines „Häkchens“ gibt es eine Option, die beim Öffnen der Leiste aktiviert wird.

Es eignet sich besonders für diejenigen, die einen ruhigeren, systematischeren und überprüfbaren Ansatz bevorzugen.

Dies kann dazu beitragen, ein konsistenteres Verhalten zwischen Backtest-Ergebnissen und Live-Performance zu erreichen.

5. Benutzerkontrolle und Flexibilität

Wavy Grid EA bietet detaillierte Anpassungsmöglichkeiten sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Benutzer:

Beide Strategien verfügen über unabhängige Ein-/Ausschaltoptionen .

Für jede Strategie sind separate Losgrößen, Rasterabstände und Prozent-/Pip-Modi festzulegen.

Maximale Bestellmenge

Equity TP und Equity Drawdown TP können unabhängig voneinander aktiviert/deaktiviert werden.

Die Handelsfunktion ist nur bei Kerzenöffnung verfügbar.

Dank dieser Flexibilität kann der Benutzer:

Aggressive Wachstumsszenarien

Schutzorientiertere, volumenarme und langfristige Netzszenarien,

Oder es können Hybridstrukturen zwischen den beiden entstehen.


6. Für wen ist es geeignet?

Wavy Grid EA ist besonders attraktiv für Anleger mit folgendem Profil:

Für diejenigen, die die Logik von Rasternetzen schätzen, aber das Risikomanagement nicht vernachlässigen wollen,

Für alle, die ein vollautomatisiertes System suchen, anstatt Bestellungen manuell einzeln zu öffnen,

Diejenigen, die sowohl von Trend- als auch von Seitwärtsphasen profitieren möchten,

Insbesondere für diejenigen, die bei volatilen Instrumenten wie XAUUSD einen disziplinierten und planvollen Grid-Ansatz verfolgen.

7. Schlussfolgerung

Wavy Grid EA ist ein vollautomatisierter, flexibler und sicherheitsorientierter Expertenberater, der das Rentabilitätspotenzial klassischer Netzsysteme mit modernem Risikomanagement verbindet.

Zwei-Wege-Gitterstrategie

Eigenkapitalbasierte aggregierte Gewinnermittlung und dynamischer Auszahlungsschutz.

Maximale Orderkontrolle unter Berücksichtigung der Broker-Orderlimits.

Flexible Einstellungen für Grundstück, Raster und Zeitplanung.

Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug für alle, die diszipliniert, regelkonform und planvoll an den Märkten handeln möchten .

Ob Sie nur kaufen, in beide Richtungen oder nur zu bestimmten Zeiten… Durch die Anpassung der Parameter an Ihr Profil können Sie Wavy Grid EA in eine automatisierte Version Ihres eigenen Handelsstils verwandeln.


Zusätzliche Funktionen: Intelligentes FIFO-Abschaltsystem und Swap-Vorteil

 

Wavy Grid EA verfügt über ein sehr wichtiges Merkmal, das es von klassischen Grid-Systemen unterscheidet:
Jeder Grid-Trade verwendet seine eigene unabhängige TP-Struktur (Take-Profit), und die Abschlüsse erfolgen nach dem FIFO-Prinzip.

Hier die Details dieses Systems:

Unabhängige TP-Struktur für jeden Trade

Jede im Wavy Grid EA eröffnete Position hat ihren eigenen, einzigartigen TP (Trending Points):

Mit fallenden Preisen tätigt das BUY-Grid schrittweise Käufe.

Wenn sich der Kurs umkehrt , wird jeder Trade einzeln auf seinem jeweiligen Gewinnniveau geschlossen.

EA erzielt Gewinne am Markt in Wellen, indem Positionen schrittweise und kontrolliert geschlossen werden, anstatt alle auf einmal.

Dank dieser Struktur:

Die Gewinnmitnahmen werden stabiler.
Netzengpässe werden verhindert.
Auch bei geringen Umsätzen werden nach und nach Gewinne erzielt.

Kaufen, wenn der Markt fällt – schließen, wenn er sich wendet (Wellenzyklus)

Wavy Grid EA eröffnet jedes Mal eine neue Kaufposition, wenn der Preis fällt.
Diese Positionen sind:

Der Kostendurchschnitt wird dadurch gestärkt, dass er von unten nach oben erhoben wird.

Es wird allmählich profitabel, sobald der Aufwärtstrend einsetzt.

Daher kann EA selbst bei nur geringfügigen Marktkorrekturen seine Verluste wieder wettmachen und sogar einen Gewinn erzielen.

Dieser Gitterkreislauf ist der Mechanismus, von dem EA seinen Namen „Wavy“ hat.
Das System gleicht Preisschwankungen automatisch aus.

FIFO-Abschlusssystem – Einsparung von Tauschkosten

Einer der größten Vorteile von Wavy Grid bei EA ist die Verwendung der FIFO-Logik (First In – First Out) :

Wenn eine Position geschlossen werden muss, schließt der EA immer zuerst den ältesten Trade.

Auf diese Weise können Sie Positionen loswerden, die seit Tagen offen sind und hohe Swap-Gebühren angehäuft haben.

Folgende Stellen wurden neu ausgeschrieben:

Es enthält aktuellere Preise.

Es ist günstiger.

Es generiert schneller Gewinn.

Vorteile des FIFO-Prinzips:

  Die kumulierte Swap-Last sinkt.
Das Konto läuft reibungsloser.
Negative Carry-Trade-Kosten werden minimiert.
Die Lebensdauer der Position wird verkürzt, das Risiko verringert.

Diese Methode schützt den Nutzer vor erheblichen Kosten, insbesondere bei Instrumenten mit hohem Swap-Aufkommen wie XAUUSD, NAS100 und GBP-Paaren .

Austauschfreundliches Grid – Entwickelt für langfristige Robustheit

Das Tauschen von Daten ist der schwächste Punkt von Stromnetzen.
Der Wavy Grid EA unterscheidet sich in dieser Hinsicht von den anderen:

Es werden keine Positionen angehäuft, die über einen längeren Zeitraum offen bleiben.

Sobald sich der Kurs umkehrt, werden die ältesten Positionen dank des FIFO-Schließungsprinzips aus dem System entfernt.

Das aktuelle Stromnetz wird stets auf dem neuesten Stand gehalten.

Weniger Swaps bedeuten höhere Nettogewinne.

Diese Struktur gewährleistet, dass EA über ein robustes Netzsystem verfügt , das für den langfristigen Betrieb geeignet ist .

Ergebnis: Ein intelligenteres Stromnetz, niedrigere Kosten, höherer Nettogewinn.

Wavy Grid EA ist nicht nur ein Roboter, der kauft und verkauft.
Jedes Detail ist eine intelligente Netzplanung, die mit Blick auf die Logik eines echten Investors optimiert wurde.

Unabhängiges TP-System

Akkumulation bei Kursrückgängen, allmähliche Schließung bei Kurswenden.

Reduzierung der Swap-Last durch FIFO

Ein schneller rotierendes, leichteres Arbeitsgitter.

Langfristige Sicherheit und Nachhaltigkeit

Dank dieser Mechanismen bietet Wavy Grid EA eine professionelle Lösung, die auf stabile Gewinne kurzfristig abzielt und das Kapital langfristig vor Swap-Kosten schützt .


Empfohlene Produkte
Rua TrailingStop BreakEven Little
PHAM KIM QUY RuaCoder
4.5 (2)
Experten
Rua TrailingStop BreakEven Wenig Der EA ist nicht für Real Account. Sie können EA für Real Account mit Link: https: //www.mql5.com/en/market/product/47635 Verwendungen von EA - TrailingStop: Stoploss kontinuierlich nachziehen. - Breakeven: Einmaliges Verschieben des Stoploss. Benutzerdefinierte Parameter : Alle OrderOpenTime: + true: wirkt auf alle Orders + false: wirkt nur auf die seit dem EA-Lauf geöffnete Order Alle OrderType: + true: wirkt sich auf alle Aufträge aus. + false: wirkt nur auf
FREE
ForexEA GOLD
Ahmet Metin Yilmaz
Experten
Dieser Expert Advisor ist speziell für XAU USD oder GOLD optimiert. Sie können es auch andere Währungen und Insturments verwenden. Optimierte Parameter für M5 Zeitrahmen in XAU USD, ecn Broker, niedriger Spread und niedrige Kommission. Andere erfolgreiche Ergebnisse können M15 , H1 und H4 Zeitrahmen mit verschiedenen Einstellungen gefunden werden. Ich werde später weitere Zeitrahmeneinstellungen hinzufügen. * Bevor Sie die Strategie testen, vergewissern Sie sich, dass die Daten in der Historie I
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die Ind
AUTO PUT STOPLOSS TAKEPROFIT
Cuong Pham
Experten
Dieser EA hilft Ihnen, automatisch Stop Loss und Take Profit für alle Ihre Aufträge zu setzen. Stop-Loss-Punkte und Take-Profit-Punkte können auf der Registerkarte der Eingabeparameter ausgewählt werden. Sie können drei Symbole mit SL- und TP-Werten angeben (Sie können Symbol1 , Symbol2 ... in der Registerkarte Eingabe unten sehen). Der EA führt Überprüfungen durch. Wenn eine neue Order mit Symbol1 erscheint, setzt er SL und TP mit den Werten Stoploss1 und Takeprofit1 (in Punkten). Wenn eine neu
MT4 Scalping Machine V1
Settawut Chaydoungrudeeporn
Experten
Ich würde es gerne mit Ihnen teilen und ausprobieren. Die Benutzer sollten das Risikomanagement von balance kennen. Sie können die Eingabewerte anpassen. LOTrS = Das Risiko liegt bei Ihnen. TP_PIPS = Pofit nehmen GRID_DISTANCE = Abstand vom Eintrittspunkt der ersten Ordnung CLOSE_PROFIT (Profit Unrealized) = Angenommen, der Gesamtumsatz aller Kaufaufträge ist besser als der eingestellte Wert. Alle werden geschlossen. Ein Beispiel: Sie setzen CLOSE_PROFIT = 8 Sie haben 5 Kaufaufträge. Wenn
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Team Trading Nzdusd
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durch da
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experten
Scalper-Roboter für den Zeitrahmen M5. Handelt mit dem Währungspaar GBPUSD. Dieser Roboter wurde von einem Unternehmen professioneller Händler speziell für den Handel mit Pfund Sterling entwickelt. Der Roboter eröffnet täglich etwa 5 bis 15 Trades. Es ist am besten, mit Brokern zu handeln, die einen niedrigen Spread auf GBPUSD von bis zu 10 Pips haben. Die empfohlene Mindesteinzahlung zu Beginn beträgt 500 $ oder mehr. Vorteile: verwendet kein Martingal. kein Netz. Jeder Trade hat einen Stop-L
EA Black Spark
Suparma Suparma
Experten
Black Spark stellt sich vor - Ihr Weg zu informiertem Investieren. Investitionsentscheidungen können sich für Anleger oft überwältigend anfühlen. Mit Black Spark können Sie jedoch die Kontrolle übernehmen und gut informierte Entscheidungen treffen. Unser hochmodernes System wurde entwickelt, um Ihnen durch die Analyse großer Mengen von Echtzeit-Marktdaten aktuelle Informationen zu liefern. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen erkennen wir Muster und Trends und liefern personalisierte Empfehlun
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experten
Gold Label ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde. Dieser EA wurde speziell für XAUUSD mit geringem Risiko entwickelt und kann Ihr Konto mit geringem Kapital wachsen lassen. Es basiert auf maschinellem Lernen Cluster-Analyse und genetische Algorithmen. Der EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standard-Handelsindikatoren verwendet. Der Experte zeigte stabile Ergebnisse für den XAU im Zeitraum 2011-2020. Es werden ke
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
Moving Average Crossover EA MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experten
Moving Average Strategy EA MT4 ist ein ausgeklügeltes automatisiertes Handelswerkzeug, das exklusiv für MetaTrader 4 entwickelt wurde und gleitende Durchschnittskreuzungen nutzt, um Trendumkehrungen und potenzielle Einstiegspunkte zu erfassen. Dieser Expertenberater bietet Tradern eine vielseitige Lösung mit anpassbaren Einstellungen, die präzise Handelsausführung und robustes Risikomanagement gewährleisten. Umfassend getestet, bietet er effiziente Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln und
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experten
Einzahlung : ab 100 Einzahlungseinheiten Handelspaare : Ich empfehle Währungspaare: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Handelszeitraum : beliebig Konto: Sie sollten ECN-ECN.Pro-Konten mit fünfstelligen Kursen mit einer moderaten Größe (Spread) verwenden. Parameter: USING - Wahl, Handelsrisiko oder festes Lot RISK/LOT - Lot-Risiko-Wert RESTORING_THE_BALANCE - Wiederherstellung des Gleichgewichts* HOW_THE_RESET_WINDOW - Zurücksetzen der globalen Variablen TAKE_PROFIT - Gewinn
Psr1EA
Ahmet Metin Yilmaz
Experten
Psr1 EA ist einer der EAs der Psr-Serie. Er funktioniert nur auf dem 5-Minuten-Chart. Sie können diese EA alle Währungen verwenden, aber Sie sollten zuerst optimieren. Standard-Parameter gehört zu meinem Broker Datenbanken EURUSD M5 . Es verwendet Pivot und 2 Haupt gleitende Durchschnitte. Gleitende Durchschnitte können vom Benutzer eingestellt werden. ( zur Optimierung ) Eingabe-Parameter: MagicNum: Der Experte verwendet diese Zahl zur Bestimmung der Expertenaufträge. Lose: Die Anzahl der Lots,
Advanced Semi Auto trading
Antonis Michos
3.67 (6)
Experten
-40% RABATT Telegram Group: Finden Sie den Link in meinem Profil oder kontaktieren Sie mich Willkommen. Advanced Semi Auto Trading : Sie können den EA nach eigenem Gutdünken BASIEREND AUF IHRER ANALYSE verwenden. ANALYSIEREN Sie den Markt und drücken Sie dann einfach die Kauf- oder Verkaufstasten des EA. Der EA verwaltet die Trades auf der Grundlage eines fortschrittlichen Algorithmus der Marktanalyse, Take-Profit-Systeme und eine sehr fortschrittliche und SOPHISTICATED OVERLAPPING-SYSTEM
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Experten
Dieser Experte ist eine Kombination aus einem Raster und einem Scalper und verwendet ein Raster von zehn ausstehenden Aufträgen, fünf für Long und fünf für Short, mit einem Abstand von 500 Punkten zwischen ihnen und einem Scalp-Ziel von 100 Punkten. Er verfügt über drei Arbeitsmodi, erstens den Einstieg nach Level, der Experte startet, wenn sich der Preis einem wichtigen Handelslevel nähert (einem ehemaligen Widerstand oder einer Unterstützung), zweitens den Einstieg nach Zeit, der Experte start
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
Experten
Absicherung Adviser EA Absicherungs-Berater EA Er ermöglicht es Ihnen, unrentable Transaktionen durch einen intelligenten Back-and-Forward-Hedging-Mechanismus in profitable zu verwandeln. Ich nenne diese Strategie "Keine Verluste mehr". Lassen Sie den Preis gehen, wohin er will - der Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR verdient in jeder Situation. Garantiert! Das Geheimnis dieses erstaunlichen Expert Advisors ist der bekannte Handelsalgorithmus "Zone recovery algorithm" oder "The Surefire F
Smart Day Break EA
Sinan Durkan
Experten
Übersicht WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Setup-Anweisungen zu erhalten. SmartDayBreakEA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der für die Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde und speziell auf den Devisenhandel zugeschnitten ist. Dieser EA implementiert eine tägliche Ausbruchsstrategie, die die Höchst- und Tiefstkurse des Vortages nutzt, um ausstehende Kauf- und Verkaufsstopp-Orders zu platzieren. Er zielt
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experten
Der Wolf Stream-Roboter hat die Fähigkeit, die Karte so zu "sehen", wie ein Mensch sie sieht. Deshalb liest er die Stimmung der Spieler genau. Die Ängste und Hoffnungen des Publikums werden im aktuellen Moment, in den aktuellen Situationen gebildet. Der Roboter reagiert darauf und handelt in jeder Situation optimal. Der Echtzeithandel hat seit dem 26. Juli 2021 (3,5 Monate) 103% Gewinn gebracht Es gibt viele Phasen auf dem Markt, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Daher ist für jede
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Experten
Der fortschrittlichste und umfassendste EA für den Handel mit Trendumkehrungen/Pullbacks Es ist ein sehr profitabler EA, um Trendausbrüche zu handeln und Trades, Take-Profit, Stop-Loss, Move-to-Breakeven und Trailing-Stop zu verwalten. Der "Reversal Monster EA " handelt Reversal/Pullbacks, wenn der aktuelle Kurs des Paares auf ein vordefiniertes horizontales Niveau oder eine Trendlinie auf dem Währungs-Chart zurückfällt. Die Eröffnung der Position kann unmittelbar nach dem Pullback auf die ein
FREE
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Experten
King Scalper EA ist ein automatischer Handelsroboter für den Handel mit USACAD , der mit Hilfe fortschrittlicher Berechnungen den Handel für Sie automatisch eröffnet und verwaltet. Es ist eine Strategie, die auf einer Reihe von Indikatoren basiert, die die Stärke des Marktes messen, um Trades einzugehen, wenn die Marktbedingungen es zulassen. Es ist keine Erfahrung erforderlich und es ist einfach einzurichten. Die Verwendung von King Scalper ist ein Weg, um Ihr Handelsergebnis sofort zu verbess
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Multi Currency EA ist ein vollautomatischer Multi-Währungs-Expert Advisor. Verwendet kein Martingale und Grid Trading. Verwendet Stop-Loss zum Schutz der Mittel. Er handelt mit schwebenden Aufträgen zu einer akzeptablen Zeit. Nicht ausgeführte schwebende Aufträge werden gelöscht, nachdem der EA den Handel beendet hat. Market Execution - Market Execution wird angewendet - Take Profit und Stop Loss werden nach der Ausführung der Order platziert und durch die Einstellungen des EAs modifiziert. Der
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experten
EA Quantum Scalper GBPUSD ist ein automatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde. Mit einer Scalping-Strategie und einem ausgeklügelten Positionsmanagement zielt es darauf ab, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Der EA analysiert Tick-Muster, Preisbewegungen und Momentum und nutzt einzigartige Einstiegspunkte, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um Gewinne zu sichern und die Effizienz zu erhöhen, ist jeder Hand
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experten
- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert . Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem t
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
Weitere Produkte dieses Autors
Wavy Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
Experten
Wavy Grid EA – Kombiniertes intelligentes Zwei-Wege-Netz und dynamisches Risikomanagement Wenn Sie einen Expertenberater suchen, der nicht nur "Trades eröffnet", sondern sich auch   auf den Schutz Ihres Kapitals konzentriert   , ist Wavy Grid EA genau das Richtige für Sie. Dieser Expert Advisor kombiniert eine intelligente Grid-Struktur, die   Intra-Trend-Schwankungen   ausnutzt, mit   aktienbasierter Gewinnmitnahme und Drawdown-Kontrolle   in einem einzigen Paket. 1. Überblick Wavy Grid EA ist
Callous EA mt5
HUSEYIN CETINEL
5 (1)
Experten
Callous EA – Regelbasiertes automatisiertes Handelssystem Callous EA ist ein regelbasierter Expert Advisor, der für die vollautomatische Ausführung von Transaktionen an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Das System analysiert Marktdaten in Echtzeit und nach vordefinierten algorithmischen Regeln: Öffnung der Position Positionsmanagement Stellenausschreibung Es führt seine Prozesse automatisch und ohne menschliches Eingreifen aus. Dieses Produkt bietet keine Gewinn- oder Renditegarantie. Die Wer
AuricPercent Grid EA
HUSEYIN CETINEL
Experten
AuricPercent Grid EA   ist ein Expert Advisor für prozentuales Grid- und Portfoliomanagement, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde, aber so skaliert ist, dass er für alle Instrumente (Forex-Paare, Metalle, Indizes usw.) funktioniert und nach dem Long-Only-Prinzip (nur Kauf) arbeitet. Der entscheidende Unterschied dieses Expert Advisors (EA) besteht darin, dass Rasterabstände und Gewinnziele als Prozentsatz (%) des Preises anstatt in Pips/Punkten berechnet werden. Dadurch werden Inkons
Callous EA Fixed
HUSEYIN CETINEL
Experten
Callous EA – Regelbasiertes automatisiertes Handelssystem Callous EA ist ein regelbasierter Expert Advisor, der für die vollautomatische Ausführung von Transaktionen an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Das System analysiert Marktdaten in Echtzeit und nach vordefinierten algorithmischen Regeln: Öffnung der Position Positionsmanagement Stellenausschreibung Es führt seine Prozesse automatisch und ohne menschliches Eingreifen aus. Dieses Produkt bietet keine Gewinn- oder Renditegarantie. Die Wer
AuricPercent Grid EA mt5
HUSEYIN CETINEL
Experten
AuricPercent Grid EA   ist ein Expert Advisor für prozentuales Grid- und Portfoliomanagement, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde, aber so skaliert ist, dass er für alle Instrumente (Forex-Paare, Metalle, Indizes usw.) funktioniert und nach dem Long-Only-Prinzip (nur Kauf) arbeitet. Der entscheidende Unterschied dieses Expert Advisors (EA) besteht darin, dass Rasterabstände und Gewinnziele als Prozentsatz (%) des Preises anstatt in Pips/Punkten berechnet werden. Dadurch werden Inkons
Auswahl:
hasancetinel
79
hasancetinel 2025.12.11 19:45 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

HUSEYIN CETINEL
1056
Antwort vom Entwickler HUSEYIN CETINEL 2025.12.11 19:49
Bol kazançlar kardeşim. Teşekkürler.
Antwort auf eine Rezension