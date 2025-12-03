Callous EA Fixed

Callous EA – Regelbasiertes automatisiertes Handelssystem

Callous EA ist ein regelbasierter Expert Advisor, der für die vollautomatische Ausführung von Transaktionen an den Finanzmärkten entwickelt wurde.
Das System analysiert Marktdaten in Echtzeit und nach vordefinierten algorithmischen Regeln:

  • Öffnung der Position

  • Positionsmanagement

  • Stellenausschreibung

Es führt seine Prozesse automatisch und ohne menschliches Eingreifen aus. Dieses Produkt bietet keine Gewinn- oder Renditegarantie. Die Wertentwicklung kann je nach Marktbedingungen, Volatilität, Spread, Liquidität und Broker-Infrastruktur variieren.

Live-Signal (nur zu Referenzzwecken)

Der Live-Signal-Account von Callous EA, der unter realen Marktbedingungen arbeitet, kann über den folgenden Link eingesehen werden, damit Benutzer das Verhalten des Systems transparent überwachen können:

https://www.mql5.com/de/signals/2349517

Dieses Signal dient ausschließlich Informations- und Referenzzwecken. Die Signalergebnisse stellen keine Garantie für Leistung oder Gewinn dar.

Empfohlene Arbeitsumgebung

Callous EA ist für einen bestimmten Zeitrahmen und ein bestimmtes Währungspaar optimiert.

Empfohlene Einstellungen:

  • Währungspaar: USDJPY

  • Zeitzone: H1 (1 Stunde)

Die Standardparameter sind für die Währungspaarkombination USD/JPY (H1) optimiert. Der in früheren Versionen verwendete M15-Zeitrahmen wird nicht mehr unterstützt. Der Expert Advisor (EA) kann zwar mit anderen Währungspaaren und Zeitrahmen verwendet werden, jedoch können sich Systemverhalten und Performance in diesem Fall unterscheiden. Jegliche Nutzung außerhalb der Standardeinstellungen erfolgt auf eigene Verantwortung.

Preispolitik

Es wurde ein transparentes Preismodell gewählt.

  • Jeder neue Saldo-Höchststand im Live-Signal-Konto dient als Referenzwert bei der Preisbewertung.

  • Bei jedem neuen Höchststand wird der EA-Verkaufspreis schrittweise um 5 US-Dollar erhöht.

Diese Preisaktualisierungen gelten nur für die Zukunft. Nutzer, die das Produkt bereits erworben haben, sind von diesen Änderungen nicht betroffen.

Funktionsprinzip

Callous EA analysiert kontinuierlich Kursbewegungen und Marktverhalten. Ein- und Ausstiegsentscheidungen werden durch einen proprietären Algorithmus getroffen, der mehrere Kriterien gleichzeitig auswertet. Strategiedetails und Berechnungsmethoden werden nicht offengelegt, um die Integrität und das geistige Eigentum des Systems zu schützen.

Verfahrensdisziplin und Regeln

Callous EA verfolgt einen kontrollierten und disziplinierten Prozessansatz:

  • Stop-Loss ist bei allen Trades obligatorisch.

  • Gleichzeitig darf es maximal 1 offene Position für dieselbe Strategie geben.

  • Die Transaktionen erfolgen innerhalb eines Handelstages (Intraday).

  • Offene Stellen werden nicht auf den nächsten Tag übertragen.

  • Am Ende des Tages:

    • Offene Positionen wurden geschlossen.

    • Ausstehende Bestellungen werden storniert.

Dank dieser Struktur:

  • Tauschkosten

  • Über Nacht sinkende Liquidität

  • Plötzliche Ausbreitungsausweitungen

Solche Risiken werden minimiert.

Was macht EA NICHT?

Gefühlskalte EA:

  • Ziel ist es nicht, in jeder Marktlage konsequent Positionen zu eröffnen.

  • Sie können in ungünstigen Marktphasen bewusst passiv bleiben.

Ziel ist es, unnötige Transaktionen zu vermeiden und das Kapital zu schützen.

Risiko- und Kapitalmanagement

Dank der mehrschichtigen Kapitalmanagementmechanismen innerhalb von EA:

  • Die Transaktionsgröße wird automatisch auf Basis des Kontostands und der definierten Risikoparameter berechnet.

  • Wie vom Broker umgesetzt:

    • Mindestlos

    • Maximales Los

    • Grundstücksstufe
      Solche Einschränkungen werden berücksichtigt.

  • Das System eröffnet keine neuen Positionen bei ungünstigen Markt- oder Kontobedingungen.

Marktbedingungen und Schutzmechanismen

Callous EA verfügt über fortschrittliche Schutzfilter, die den Marktstandards entsprechen:

  • Spread-Schutz: Das System eröffnet möglicherweise keinen neuen Trade, wenn der festgelegte maximale Spread überschritten wird.

  • Broker-Mindestabstandskontrolle: StopLevel- und FreezeLevel-Regeln werden automatisch überprüft.

  • Ungewöhnliche Marktbedingungen: Bei übermäßigen Spreads oder geringer Liquidität schaltet das System in den Schutzmodus.

Timing und Intraday-Handelsansatz

EA ist nur während des vom Benutzer festgelegten Zeitintervalls aktiv.

Außerhalb dieser Zeiten:

  • Es werden keine neuen Stellen ausgeschrieben.

  • Offene Positionen wurden geschlossen.

  • Ausstehende Bestellungen werden storniert.

Diese Struktur eignet sich perfekt für den Intraday-Handel.

Risikohinweis

Transaktionen an den Finanzmärkten bergen hohe Risiken und können zum Verlust des gesamten oder eines Teils des investierten Kapitals führen. Dieses Produkt stellt keine Anlageberatung dar.

Haftungsausschluss

Installation, Konfiguration und Nutzung des Expert Advisors (EA) liegen in der alleinigen Verantwortung des Nutzers. Der Nutzer ist verpflichtet, die Einstellungen entsprechend seiner Risikotoleranz und den Bedingungen seines Brokers vorzunehmen.


Auswahl:
JerGens
79
JerGens 2025.12.10 00:58 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

HUSEYIN CETINEL
1056
Antwort vom Entwickler HUSEYIN CETINEL 2025.12.10 01:40
Thank you for your review. I'd like to make a general announcement to everyone. As can be seen in the EA's backtests, the EA can experience reasonable dips from time to time. No EA can be profitable all the time. The key here is the EA's ability to compensate for every pullback. Yes, the backtests for XAUUSD (GOLD) are excellent, but XAUUSD (GOLD) is more volatile than other instruments, and when used in a live account, the amount of slippage it experiences during trade entry and exit is significant. An average slippage of 20-30 pips per trade will maintain the EA's profitability. However, if a higher average slippage per trade occurs, the EA may not be profitable for XAUUSD (GOLD). We'll now have the opportunity to test this in our live signal. As I mentioned, if the average slippage per trade is too high, we can suspend the XAUUSD (GOLD) strategy. Please keep this in mind when using it in a live account. The slippage I'm referring to isn't related to the EA itself; it's entirely related to market volatility. However, based on my previous experience, I can say that you should feel free to use the EA for the USDJPY Timeframe M15.
hasancetinel
79
hasancetinel 2025.12.05 13:16 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

HUSEYIN CETINEL
1056
Antwort vom Entwickler HUSEYIN CETINEL 2025.12.05 13:19
Thanks bro. I wish you good luck.
Konstantin Grihin
278
Konstantin Grihin 2025.12.04 09:55 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

HUSEYIN CETINEL
1056
Antwort vom Entwickler HUSEYIN CETINEL 2025.12.04 10:52
Спасибо за ваш отзыв. Ни один советник не является прибыльным во все периоды рынка. Некоторые периоды могут привести к убыткам. Я здесь для любых вопросов, которые могут у вас возникнуть относительно бэктестов и других тем.
