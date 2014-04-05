Trading Signal Fixed
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 6.2
- Aktivierungen: 5
Alpha Handelssignal (MT5 Ausgabe)
Dynamische Trenderkennung: Basiert auf dem robusten SuperTrend-Algorithmus, der die Average True Range (ATR) nutzt, um präzise Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu berechnen, die sich der Marktvolatilität anpassen.
" Mouth & Jaw"-Wolkenvisualisierung: Einzigartige Wolkentechnologie, die die Zone zwischen der Trendlinie und dem Durchschnittspreis (OHLC4) hervorhebt.
Grüne Wolke: Visualisiert bullisches Momentum und Kaufdruck.
Rote Wolke: Visualisiert ein bärisches Momentum und Verkaufsdruck.
Zero-Lag-Signalpfeile:Zeigt sofort Kauf- (grüner Pfeil nach oben) und Verkaufsindikatoren (roter Pfeil nach unten) an, wenn sich die Trendrichtung ändert.
Duale ATR-Berechnung: Bietet die Flexibilität, zwischen Wilder's Smoothing (RMA) und Standard-SMA für ATR-Berechnungen zu wechseln, um verschiedenen Handelsstilen gerecht zu werden (Scalping vs. Swing).
Sauberes Chart-Overlay: Entwickelt mit Hintergrund-Layering, so dass die Wolken hinter der Preisaktion bleiben und Ihr Chart lesbar und professionell bleibt.
Vollständig anpassbar: Benutzer können ATR-Perioden und Multiplikatoren anpassen und bestimmte visuelle Elemente (Signale, Wolken oder Linien) ein- und ausschalten.