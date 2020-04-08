Trading Signal Fixed

Alpha Trading Signal (Edición MT5)

  • Detección de Tendencia Dinámica: Construido sobre el robusto algoritmo SuperTrend, utilizando Average True Range (ATR) para calcular niveles precisos de soporte y resistencia que se adaptan a la volatilidad del mercado.

  • Visualización de Nubes "Mouth & Jaw": Tecnología única de relleno de nubes que resalta la zona entre la Línea de Tendencia y el precio medio (OHLC4).

    • Nube Verde: Visualiza el impulso alcista y la presión compradora.

    • Nube roja: Visualiza el impulso bajista y la presión vendedora.

  • Flechas de señal Zero-Lag:Traza instantáneamente indicadores de compra (flecha verde alcista) y venta (flecha roja bajista) exactamente cuando cambia la dirección de la tendencia.

  • Cálculo de ATR dual: Ofrece la flexibilidad de cambiar entre el suavizado de Wilder (RMA) y el SMA estándar para los cálculos de ATR para adaptarse a diferentes estilos de negociación (Scalping vs. Swing).

  • Superposición de Gráficos Limpios: Diseñado con capas de fondo para que las nubes permanezcan detrás de la acción del precio, manteniendo su gráfico legible y profesional.

  • Totalmente personalizable: Los usuarios pueden ajustar los periodos de ATR, los multiplicadores y activar elementos visuales específicos (señales, nubes o líneas).


