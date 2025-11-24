Polaris FX - Der Nordstern | CSL Engine & Global Market Scanner

🚀 Mehr als nur ein EA - Der ultimative Co-Pilot für professionelle Trader.

Hören Sie auf, blind zwischen 28 Charts zu wechseln. Polaris FX ist ein einzigartiges Hybrid-Handelssystem, das die Lücke zwischen vollautomatischem algorithmischen Handel und professioneller manueller Analyse schließt. Es ist Ihr "Auge am Himmel" für den Forex-Markt.

🔥 Warum ist Polaris FX einmalig?

1. Das "God-Mode" Dashboard: Der Traum eines manuellen Händlers

Führen Sie es auf einem EINZIGEN Chart aus, und dominieren Sie den gesamten Markt.

Proprietäre CSL (Currency Strength Logic) Engine: Dekodiert sofort den Kapitalfluss der 8 wichtigsten Währungen. Sie sehen sofort, was wirklich stark und was schwach ist.

Smart Candidate Pool: Das System filtert unruhiges Rauschen heraus und präsentiert Ihnen nur die Paare mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Manuelle Händler: Verwenden Sie dies als Ihre primäre Signalquelle, um Ihre eigenen Sniper-Einträge auszuführen.

2. Automatisierung auf institutionellem Niveau

Überlassen Sie dem Algorithmus die Ausführung, während Sie schlafen.

Smart Pullback: Identifiziert Mikroabweichungen in starken Trends, um zu reduzierten Preisen einzusteigen.

Momentum Breakout: Nutzt extreme Währungsdivergenzen für explosives Trendreiten.

💎 v1.8 Robustes Kern- und Risikomanagement

🛡️ Strenge Validierungskonformität: Vollständig überarbeiteter Code zur Erfüllung der höchsten MQL5-Standards. Einwandfreie Kompatibilität mit Netting- und Hedging-Konten.

💰 Pre-Trade Margin Check: Eine fortschrittliche Logik berechnet die erforderliche Margin vor der Ausführung , eliminiert "Not Enough Money"-Fehler und gewährleistet Kontosicherheit.

⚙️ Profit Gears Technology: Ein dynamisches Trailing-System, das die Gänge wechselt, wenn sich Ihr Handel in den Gewinn bewegt, und die Gewinne schrittweise automatisch sichert.

📊 Ob Sie sich auf Algorithmen verlassen oder Ihren eigenen Händen vertrauen, Polaris FX ist das einzige Werkzeug, das Sie brauchen, um den Forex-Sturm zu navigieren.