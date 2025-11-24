Polaris FX
- Experten
- Guan Jun Fan
- Version: 1.83
- Aktualisiert: 24 November 2025
- Aktivierungen: 15
Polaris FX - Der Nordstern | CSL Engine & Global Market Scanner
🚀 Mehr als nur ein EA - Der ultimative Co-Pilot für professionelle Trader.
Hören Sie auf, blind zwischen 28 Charts zu wechseln. Polaris FX ist ein einzigartiges Hybrid-Handelssystem, das die Lücke zwischen vollautomatischem algorithmischen Handel und professioneller manueller Analyse schließt. Es ist Ihr "Auge am Himmel" für den Forex-Markt.
🔥 Warum ist Polaris FX einmalig?
1. Das "God-Mode" Dashboard: Der Traum eines manuellen Händlers
Führen Sie es auf einem EINZIGEN Chart aus, und dominieren Sie den gesamten Markt.
-
Proprietäre CSL (Currency Strength Logic) Engine:Dekodiert sofort den Kapitalfluss der 8 wichtigsten Währungen. Sie sehen sofort, was wirklich stark und was schwach ist.
-
Smart Candidate Pool: Das System filtert unruhiges Rauschen heraus und präsentiert Ihnen nur die Paare mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Manuelle Händler: Verwenden Sie dies als Ihre primäre Signalquelle, um Ihre eigenen Sniper-Einträge auszuführen.
2. Automatisierung auf institutionellem Niveau
Überlassen Sie dem Algorithmus die Ausführung, während Sie schlafen.
-
Smart Pullback: Identifiziert Mikroabweichungen in starken Trends, um zu reduzierten Preisen einzusteigen.
-
Momentum Breakout: Nutzt extreme Währungsdivergenzen für explosives Trendreiten.
💎 v1.8 Robustes Kern- und Risikomanagement
-
🛡️ Strenge Validierungskonformität: Vollständig überarbeiteter Code zur Erfüllung der höchsten MQL5-Standards. Einwandfreie Kompatibilität mit Netting- und Hedging-Konten.
-
💰 Pre-Trade Margin Check: Eine fortschrittliche Logik berechnet die erforderliche Margin vor der Ausführung , eliminiert "Not Enough Money"-Fehler und gewährleistet Kontosicherheit.
-
⚙️ Profit Gears Technology: Ein dynamisches Trailing-System, das die Gänge wechselt, wenn sich Ihr Handel in den Gewinn bewegt, und die Gewinne schrittweise automatisch sichert.
📊 Ob Sie sich auf Algorithmen verlassen oder Ihren eigenen Händen vertrauen, Polaris FX ist das einzige Werkzeug, das Sie brauchen, um den Forex-Sturm zu navigieren.