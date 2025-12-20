RVI Flat Detector MT5 r

Crypto_Forex Indikator RVI FLAT Detector – ein effizientes Hilfsmittel für den Handel! Kein Repainting.
Ich biete Ihnen an, Ihre Handelsmethoden mit diesem großartigen Indikator für MT5 zu verbessern.

– Der Indikator zeigt flache Bereiche im Chart an. Er verfügt über den Parameter „Flat Sensitivity“, der für die Erkennung von Flats zuständig ist.
– Der RVI FLAT Detector kann zur Bestätigung von Price Action-Einträgen oder für Trades in überverkauften (unter -0,23) / überkauften (über 0,23) Zonen verwendet werden.
– Sie können ihn für Trendfolgesysteme verwenden, um Flat-Zonen zu erkennen und dort Handel zu vermeiden.
– Sie können ihn für Reversal Scalping verwenden – um Umkehrungen von Flat-Grenzen aus zu handeln.
– Es gibt viele Möglichkeiten, den RVI FLAT Detector anstelle des Standard-RVI-Oszillators zu verwenden.
– Der Relative_Vigor_Index (RVI) selbst ist ein technischer Momentum-Indikator, der in Trendmärkten sehr nützlich ist.

