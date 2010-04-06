RVI Flat Detector MT5 r

Crypto_Forex 지표 RVI FLAT 감지기는 트레이딩에 효율적인 보조 도구입니다! 리페인트 불필요.

MT5용 이 훌륭한 지표로 트레이딩 방식을 업그레이드해 보세요.





- 지표는 차트에서 가격이 플랫한 영역을 표시합니다. 플랫 감지를 담당하는 "플랫 민감도" 매개변수를 가지고 있습니다.

- RVI FLAT 감지기는 가격 움직임 진입 확인 또는 과매도(-0.23 미만)/과매수(0.23 이상) 영역에서의 거래에 사용할 수 있습니다.

- 추세 추종 시스템에서 플랫 영역을 감지하고 해당 영역에서의 거래를 피할 수 있습니다.

- 반전 스캘핑(플랫 경계에서 반전 거래)에도 사용할 수 있습니다.

- 표준 RVI 오실레이터 대신 RVI FLAT 감지기를 사용할 수 있는 다양한 방법이 있습니다.

- Relative_Vigor_Index(RVI) 자체는 추세 시장에서 매우 유용한 기술적 모멘텀 지표입니다.





본 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품입니다.