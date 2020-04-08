RVI Flat Detector MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 5.19
- Atualizado: 20 dezembro 2025
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex RVI FLAT Detector - é uma ferramenta auxiliar eficiente na negociação! Sem necessidade de repintura.
Eu ofereço a você a oportunidade de atualizar seus métodos de negociação com este ótimo indicador para MT5.
- O indicador mostra áreas de preço planas no gráfico. Possui o parâmetro "Sensibilidade de planas" - responsável pela detecção de planas.
- O RVI FLAT Detector pode ser usado para confirmação de entradas de Ação de Preço ou para negociações em zonas de Sobrevenda (abaixo de -0,23) / Sobrecompra (acima de 0,23).
- Você pode usá-lo para sistemas de acompanhamento de tendências para detectar zonas de planas e evitar negociações nessas zonas.
- Você pode usá-lo para scalping de reversão - para negociar reversões a partir de bordas planas.
- Há muitas oportunidades para usar o RVI FLAT Detector em vez do oscilador RVI padrão.
- O Relative_Vigor_Index (RVI) é um indicador técnico de momentum muito útil em mercados de tendência.
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.