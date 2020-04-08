RVI Flat Detector MT5 r

Индикатор Crypto_Forex RVI FLAT Detector — эффективный вспомогательный инструмент в трейдинге! Не перерисовывается.

Предлагаю вам усовершенствовать свои методы торговли с помощью этого отличного индикатора для MT5.





— Индикатор отображает на графике области флэта. Он имеет параметр «Чувствительность флэта», отвечающий за обнаружение флэта.

— RVI FLAT Detector можно использовать для подтверждения входов по ценовому движению или для сделок в зонах перепроданности (ниже -0,23) / перекупленности (выше 0,23).

— Его можно использовать в системах следования за трендом для обнаружения зон флэта и избегания торговли в них.

— Его можно использовать для скальпинга на разворотах — для торговли на разворотах от границ флэта.

— RVI FLAT Detector можно использовать вместо стандартного осциллятора RVI.

— Индекс относительной силы (RVI) сам по себе является техническим индикатором импульса, который очень полезен на трендовых рынках.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.