RVI Flat Detector MT5 r
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.1
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex RVI FLAT Detector: è uno strumento ausiliario efficiente per il trading! Nessuna rielaborazione.
Ti offro di aggiornare i tuoi metodi di trading con questo fantastico indicatore per MT5.
- L'indicatore mostra le aree di prezzo piatte sul grafico. Dispone del parametro "Sensibilità piatta", responsabile del rilevamento del prezzo piatto.
- RVI FLAT Detector può essere utilizzato per confermare l'ingresso in Price Action o per le operazioni da zone di Ipervenduto (inferiore a -0,23) / Ipercomprato (superiore a 0,23).
- Puoi utilizzarlo nei sistemi di trend following per individuare le zone piatte ed evitare di operare in quelle zone.
- Puoi utilizzarlo per lo scalping di inversione, per negoziare le inversioni da zone piatte.
- Ci sono molte opportunità per utilizzare RVI FLAT Detector al posto dell'oscillatore RVI standard.
- Relative_Vigor_Index (RVI) è di per sé un indicatore tecnico di momentum, molto utile sui mercati in trend.
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.