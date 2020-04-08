RVI Flat Detector MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 5.19
- Actualizado: 20 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex RVI FLAT Detector: ¡una herramienta auxiliar eficiente para operar! Sin necesidad de repintar.
Le ofrezco mejorar sus métodos de trading con este excelente indicador para MT5.
- El indicador muestra las zonas de precio plano en el gráfico. Cuenta con el parámetro "Sensibilidad plana", responsable de la detección de planos.
- El RVI FLAT Detector puede usarse para confirmar entradas en la Acción del Precio o para operar desde zonas de Sobreventa (por debajo de -0,23) o Sobrecompra (por encima de 0,23).
- Puede usarlo en sistemas de seguimiento de tendencias para detectar zonas planas y evitar operar en ellas.
- Puede usarlo para scalping de reversión: para operar reversiones desde límites planos.
- Existen muchas oportunidades para usar el RVI FLAT Detector en lugar del oscilador RVI estándar.
- El Índice de Vigor Relativo (RVI) es un indicador de momentum técnico muy útil en mercados con tendencia.
Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.