RVI Flat Detector MT5 r

Indicador Crypto_Forex RVI FLAT Detector: ¡una herramienta auxiliar eficiente para operar! Sin necesidad de repintar.

Le ofrezco mejorar sus métodos de trading con este excelente indicador para MT5.





- El indicador muestra las zonas de precio plano en el gráfico. Cuenta con el parámetro "Sensibilidad plana", responsable de la detección de planos.

- El RVI FLAT Detector puede usarse para confirmar entradas en la Acción del Precio o para operar desde zonas de Sobreventa (por debajo de -0,23) o Sobrecompra (por encima de 0,23).

- Puede usarlo en sistemas de seguimiento de tendencias para detectar zonas planas y evitar operar en ellas.

- Puede usarlo para scalping de reversión: para operar reversiones desde límites planos.

- Existen muchas oportunidades para usar el RVI FLAT Detector en lugar del oscilador RVI estándar.

- El Índice de Vigor Relativo (RVI) es un indicador de momentum técnico muy útil en mercados con tendencia.





Este producto original se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.