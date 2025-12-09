Kst pro tools

KST Pro Tools - Smart-Momentum-Indikator

✅ Überblick

KST Pro Tools ist ein fortschrittlicher Momentum-Indikator, der auf dem klassischen Know Sure Thing (KST) von Martin Pring basiert.
Er wurde neu entwickelt, um dank einer intelligenten und vollständig gefilterten Histogramm-Logik eine saubere, sofortige und eindeutige Momentum-Anzeige zu liefern.

Dieser Indikator zeigt nur aussagekräftiges Momentum an, und zwar genau dann, wenn es darauf ankommt.

📊 Bestandteile des Indikators

🔹 KST-Linie (blau)

  • Misst die wahre Stärke der Marktdynamik

  • Erstellt unter Verwendung von 4 gewichteten und geglätteten Rate of Change-Werten

🔹 Signallinie (rot)

  • Gleitender Durchschnitt des KST

  • Wird als Referenz zur Bestimmung der Momentum-Dominanz verwendet

🔹 Smart Histogramm (grün / rot)

  • Zeigt an, welche Linie gerade dominant ist

  • Filtert automatisch neutrale Marktphasen heraus

🟢🔴 Vereinfachte Balkenlogik

✅ Anzeigebedingung

Histogrammbalken erscheinen nur, wenn:

  • sowohl KST als auch Signal über Null liegen (bullischer Kontext)

  • oder beide unter Null liegen (bärischer Kontext)

Andernfalls werden keine Balken angezeigt.

🟢 Grüne Balken - Dominantes Momentum

  • KST ist stärker als das Signal

  • Das Hauptmomentum beschleunigt sich

  • Der Balken reicht von 0 bis zum dominanten Wert

🔴 Rote Balken - Abschwächung des Impulses

  • Das Signal dominiert den KST

  • Das Momentum verlangsamt sich oder bereitet sich auf eine Umkehr vor

  • Der Balken erstreckt sich von 0 bis zum dominanten Wert

✅ Interpretation auf einen Blick

Marktkontext Histogramm
Starkes direktionales Momentum 🟢 Grün
Momentum verliert an Stärke 🔴 Rot
Neutral / Übergangsphase -

🚀 Wichtige Vorteile

✔ Sofortige Momentum-Klarheit
✔ Kein unnötiges Rauschen
✔ Keine irreführenden Signale um den Nullpunkt
✔ Funktioniert auf allen Märkten
✔ Geeignet für Scalping, Daytrading und Swingtrading
✔ Klare und intuitive visuelle Gestaltung

🎯 Empfohlene Verwendung

  • Bestätigen Sie bestehende Trends

  • Handelseinstieg filtern

  • Beschleunigung oder Verlangsamung des Momentums erkennen

  • Ausgezeichnete Synergie mit:

    • Preis-Aktion

    • Unterstützungen & Widerstände

    • Gleitende Durchschnitte

    • Breakout- und Pullback-Strategien

⚙ Einstellbare Parameter

  • 4 ROC-Perioden

  • 4 SMA-Glättungsperioden

  • Periode der Signallinie

➡ Leicht anpassbar an jeden Handelsstil

✅ Schlussfolgerung

KST Pro Tools verwandelt das traditionelle KST in ein modernes, visuelles und professionelles Momentum-Tool.

Wenn ein Balken erscheint, ist das Momentum klar. Wenn er verschwindet, müssen Sie warten.


Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experten
Moving Average Surfer – Präzise Trend-Erfassung für MT5 Reiten Sie die Markt­wellen mit dem Moving Average Surfer — entwickelt für Trader, die Präzision, Effizienz und automatisiertes Risikomanagement verlangen. Hauptfunktionen: Analyse zweier gleitender Durchschnitte Integrierter RSI-Filter Dynamische Risikosteuerung Flexible Handelsrichtungen ATR-basierte Stops und Ziele Unterstützung aller Zeitrahmen Eindeutige Magic Number Warum Trader diesen EA wählen: Eine vollautomatische Lösung, die Tren
MetaTrend M5
Vahidreza Heidar Gholami
Indikatoren
Der Meta-Trend-Indikator ist eine effiziente Methode zur Vorhersage und Erkennung des Trends auf jedem Markt. Er zeigt den Trend, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die Volatilität und das maximale potenzielle Ziel an - alles in einem Indikator. Um sich an den Preis anzupassen und aufeinanderfolgende Trendausfälle zu verringern, untersucht der interne Trenderkennungsalgorithmus den Markt und wählt dynamisch die richtigen Werte für die internen Parameter. Dieser Indikator ist ein perfekt
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
VWAP Daily Clean
Bambang Nugroho
Indikatoren
English VWAP Daily (Clean) ist ein einfacher und leichter Indikator, der den klassischen Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) direkt auf Ihrem MT5-Chart darstellt. Merkmale: Klassische Daily VWAP-Berechnung Unterstützt reales Volumen (falls verfügbar) oder Tick-Volumen Zeitzonen-Offset-Option zur Anpassung an die Serverzeit Ihres Brokers Wochenend-Merge-Option (Zusammenführung von Samstag/Sonntag-Daten mit Freitag) Saubere Version → keine Pfeile, keine Alarme, nur VWAP-Linie Die VWAP-
FREE
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indikatoren
ERWEITERTE FUNKTIONALITÄTEN: Trend Score (0-100) mit visuellem Balken Intelligente Signale mit einstellbarer Stärke (1-10) Risikomanagement mit automatischem TP/SL Akustische und visuelle Warnungen Preiszonen mit glatter Füllung Multi-Indikatoranalyse (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN-MERKMALE Modernes Erscheinungsbild: Glatte und gut abgesetzte Linien (EMA mit 2-3px Breite) Lebendige und professionelle Farben (Himmelblau, Orange, Gold) Moderne Pfeile (Code 233/234) für Kauf-/Verkaufssignale Konfiguri
