Kst pro tools
- Indikatoren
- Vincent Albert Feugier
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
✅ Überblick
KST Pro Tools ist ein fortschrittlicher Momentum-Indikator, der auf dem klassischen Know Sure Thing (KST) von Martin Pring basiert.
Er wurde neu entwickelt, um dank einer intelligenten und vollständig gefilterten Histogramm-Logik eine saubere, sofortige und eindeutige Momentum-Anzeige zu liefern.
Dieser Indikator zeigt nur aussagekräftiges Momentum an, und zwar genau dann, wenn es darauf ankommt.
📊 Bestandteile des Indikators
🔹 KST-Linie (blau)
-
Misst die wahre Stärke der Marktdynamik
-
Erstellt unter Verwendung von 4 gewichteten und geglätteten Rate of Change-Werten
🔹 Signallinie (rot)
-
Gleitender Durchschnitt des KST
-
Wird als Referenz zur Bestimmung der Momentum-Dominanz verwendet
🔹 Smart Histogramm (grün / rot)
-
Zeigt an, welche Linie gerade dominant ist
-
Filtert automatisch neutrale Marktphasen heraus
🟢🔴 Vereinfachte Balkenlogik
✅ Anzeigebedingung
Histogrammbalken erscheinen nur, wenn:
-
sowohl KST als auch Signal über Null liegen (bullischer Kontext)
-
oder beide unter Null liegen (bärischer Kontext)
Andernfalls werden keine Balken angezeigt.
🟢 Grüne Balken - Dominantes Momentum
-
KST ist stärker als das Signal
-
Das Hauptmomentum beschleunigt sich
-
Der Balken reicht von 0 bis zum dominanten Wert
🔴 Rote Balken - Abschwächung des Impulses
-
Das Signal dominiert den KST
-
Das Momentum verlangsamt sich oder bereitet sich auf eine Umkehr vor
-
Der Balken erstreckt sich von 0 bis zum dominanten Wert
✅ Interpretation auf einen Blick
|Marktkontext
|Histogramm
|Starkes direktionales Momentum
|🟢 Grün
|Momentum verliert an Stärke
|🔴 Rot
|Neutral / Übergangsphase
|-
🚀 Wichtige Vorteile
✔ Sofortige Momentum-Klarheit
✔ Kein unnötiges Rauschen
✔ Keine irreführenden Signale um den Nullpunkt
✔ Funktioniert auf allen Märkten
✔ Geeignet für Scalping, Daytrading und Swingtrading
✔ Klare und intuitive visuelle Gestaltung
🎯 Empfohlene Verwendung
-
Bestätigen Sie bestehende Trends
-
Handelseinstieg filtern
-
Beschleunigung oder Verlangsamung des Momentums erkennen
-
Ausgezeichnete Synergie mit:
-
Preis-Aktion
-
Unterstützungen & Widerstände
-
Gleitende Durchschnitte
-
Breakout- und Pullback-Strategien
-
⚙ Einstellbare Parameter
-
4 ROC-Perioden
-
4 SMA-Glättungsperioden
-
Periode der Signallinie
➡ Leicht anpassbar an jeden Handelsstil
✅ Schlussfolgerung
KST Pro Tools verwandelt das traditionelle KST in ein modernes, visuelles und professionelles Momentum-Tool.
Wenn ein Balken erscheint, ist das Momentum klar. Wenn er verschwindet, müssen Sie warten.