Vortex oscillator mt4

🔥 VORTEX OSCILLATOR: Meistern Sie den Volumenfluss

VORTEX OSCILLATOR ist ein hochleistungsfähiges Handelsinstrument, das den klassischen Vortex-Indikator als extrem reaktionsschnellen Präzisionsoszillator neu interpretiert. Er wurde für Händler entwickelt, die absolute Klarheit verlangen, und verbindet die Preisbewegung mit dem Tick-Volumen, um das wahre Momentum hinter jeder Marktbewegung zu enthüllen.

💎 Warum VORTEX OSCILLATOR ein Game Changer ist

Die meisten Indikatoren verfolgen nur den Preis und reagieren oft zu spät. VORTEX OSCILLATOR verwendet einen hochentwickelten volumengewichteten Flussalgorithmus. Er zeigt Ihnen nicht nur, wohin der Preis geht, sondern auch, ob der Markt den "Treibstoff" (das Volumen) hat, um den Trend aufrechtzuerhalten.

📊 Professioneller Aufbau & Visualisierung

  • Normalisierte Skala (-100 bis +100): Ein standardisierter Wert für alle Vermögenswerte. Kein Rätselraten mehr - die Skala bleibt konsistent, egal ob Sie mit Gold, Devisen oder Indizes handeln.

  • Null-Pivot-Linie: Die ultimative Abgrenzungslinie zwischen Bullen und Bären. Einfach, sauber und effektiv.

  • Impuls-Zonen (+50 / -50): Erkennen Sie sofort "Super-Trends" und Momentum-Ausbrüche.

  • Dynamische Doppelkurven:

    • 🟢 Grüne Linie (VI+): Misst bullischen Kaufdruck.

    • 🔴 Rote Linie (VI-): Misst bärischen Verkaufsdruck.

🎯 Wie man mit VORTEX OSCILLATOR handelt

Entwickelt, um sowohl für Scalper als auch für Swing Trader instinktiv zu sein:

  1. Der Confirmation Crossover: Kaufen Sie, wenn die grüne Linie die rote Linie überquert.

  2. Der Null-Linien-Filter: Für maximale Sicherheit warten Sie, bis die dominante Linie die 0-Marke überschreitet. Dies bestätigt, dass der Trend durch einen echten Volumenfluss unterstützt wird.

  3. Ausstiegsstrategie: Schließen Sie Ihre Position, wenn die Linien wieder in Richtung der Nulllinie konvergieren, was einen Verlust der Dynamik signalisiert.

🛠 Produktmerkmale

  • Multi-Asset & Multi-Timeframe: Optimiert für Forex, Gold (XAUUSD), Indizes (DAX, NASDAQ, US30) und Kryptowährungen.

  • Verzögerungsarmer Algorithmus: Eine verfeinerte Berechnung, die die Verzögerung minimiert und gleichzeitig glatte, umsetzbare Kurven liefert.

  • EA-fähig: Klar definierte Puffer für die einfache Integration in Ihre eigenen Expert Advisors.

  • Visueller Komfort: Perfekt abgestimmte Farben für dunkle und helle Hintergründe.


