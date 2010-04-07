Four rsi mt4

🎯 Multi-RSI - 4 RSIs in 1 für die komplette Marktanalyse

💎 Analysieren Sie die Marktstärke und das Momentum wie ein Profi!

Multi-RSI kombiniert 4 verschiedene RSIs in einem einzigen Fenster und bietet Ihnen einen klaren und schnellen Überblick über das Marktmomentum in mehreren Zeitrahmen. Jeder RSI hat seinen eigenen konfigurierbaren Zeitraum, so dass Sie den Indikator an Ihre Handelsstrategien und Ihren Stil anpassen können.

✨ Hauptmerkmale:

  • 📊 4 RSIs in einem Indikator - verfolgen Sie mehrere Perioden gleichzeitig.

  • ⚙️ Vollständig anpassbare Perioden - passen Sie jeden RSI individuell an Ihre Strategie an.

  • 🎨 Klare und farbige Anzeige - jeder RSI hat seine eigene Farbe für sofortige Lesbarkeit.

  • 📈 Separates Fenster - hält Ihre Charts sauber und übersichtlich.

  • Optimierte Berechnung - bleibt auch bei langen Historien und großen Datensätzen schnell.

🚀 Ideale Anwendungsfälle:

  • Identifizieren Sie überkaufte und überverkaufte Bedingungen über mehrere Zeiträume hinweg.

  • Vergleichen Sie das kurz-, mittel- und langfristige Momentum auf einen Blick.

  • Bestätigen Sie Ein- und Ausstiegssignale mit größerer Präzision.

  • Verfolgen Sie mehrere Perioden, ohne Ihr Diagramm mit mehreren Indikatoren zu überfrachten.

💡 Warum Multi-RSI?
Weil er 4 leistungsstarke RSIs in einem einzigen Indikator vereint und Ihnen einen vollständigen Überblick über das Marktmomentum auf einen Blick bietet. Mit konfigurierbaren Zeiträumen und einer übersichtlichen Anzeige ist Multi-RSI das perfekte Werkzeug für jeden Händler, der die relative Stärke über mehrere Zeitrahmen schnell und effizient analysieren möchte.

🔥 Verbessern Sie Ihre Analyse und handeln Sie mit mehr Präzision mit Multi-RSI!


