Fisher Transform MT4

Fisher Transform von HYPOLITE MAKER - Professioneller Präzisions-Oszillator

Erleben Sie die endgültige Version des Fisher Transform, entwickelt von HYPOLITE MAKER.

Die Fisher-Transformation ist dafür bekannt, dass sie Preisumkehrungen erkennt, bevor sie eintreten. Die Standardversion ist jedoch oft zu empfindlich gegenüber Marktstörungen. Die Fisher-Transformation von HYPOLITE MAKER behebt diese Probleme und bietet eine stabile, hochgradig visuelle und profitable Handelserfahrung.

Was macht diese Version besser als den Standard-Indikator?

Um diesen Indikator zu einem professionellen Tool zu machen, haben wir vier exklusive Module integriert:

  1. Smart Trend Filtering (Graue Zonen): Der Indikator analysiert jetzt den langfristigen Trend. Wenn ein Signal riskant ist oder der allgemeinen Marktrichtung widerspricht, wird es grau dargestellt. So wissen Sie genau, wann Sie sich an die Seitenlinie stellen sollten.

  2. Echte Flussgewichtung (Volumen): Im Gegensatz zum Original, das nur auf den Preis schaut, analysiert unsere Version das Handelsvolumen. Eine Kursbewegung wird nur dann bestätigt, wenn sie durch einen tatsächlichen Kauf- oder Verkaufsdruck unterstützt wird.

  3. Dynamische Volatilitätshüllkurven (weiße Linien): Der Indikator passt sich automatisch an die Marktbedingungen (ruhig oder volatil) an. Er schafft "Normalitätszonen": Wenn der Indikator außerhalb dieser Linien ausbricht, wissen Sie, dass eine explosive Momentum-Bewegung stattfindet.

  4. Zero-Lag Smoothing: Wir haben "abgehackte" Signale und gefälschte Linienkreuzungen eliminiert und gleichzeitig die legendäre Geschwindigkeit der Fisher-Transformation beibehalten.

🚀 Warum dies Ihr Trading verbessern wird:

  • Klare Signale: Blau für Kaufen, Rot für Verkaufen. Kein Rätselraten.

  • Eingebauter Schutz: Das Filtersystem hilft Ihnen, Verluste in flachen oder schwankenden Marktphasen zu vermeiden.

  • Universell: Funktioniert bei allen Vermögenswerten (Forex, Indizes, Kryptowährungen) und in allen Zeitrahmen.

Empfohlene Produkte
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indikatoren
*Antabod GameChanger Indikator - Transformieren Sie Ihr Trading!* Sind Sie es leid, Trends zu spät zu folgen oder Ihre Trades zu hinterfragen? Der *Antabod GameChanger Indikator* ist hier, um Ihre Handelsstrategie zu *revolutionieren* und Ihnen den Vorteil zu verschaffen, den Sie an den Märkten brauchen! Warum GameChanger wählen? *Genaue Trenderkennung* - GameChanger identifiziert Trendumkehrungen mit *Punktgenauigkeit* und stellt sicher, dass Sie zum optimalen Zeitpunkt in den Handel ein-
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indikatoren
KT Renko Patterns analysiert das Renko-Diagramm Stein für Stein, um bekannte Chartmuster zu finden, die häufig von Händlern an verschiedenen Finanzmärkten verwendet werden. Im Vergleich zu zeitbasierten Charts ist das Handeln mit Mustern auf Renko-Charts einfacher und deutlicher, da sie weniger überladen wirken. KT Renko Patterns enthält mehrere Renko-Muster, von denen viele ausführlich im Buch "Profitable Trading with Renko Charts" von Prashant Shah erklärt werden. Ein vollständig automatisie
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Indikatoren
Der Sextet Scalper Pro ist ein MT4-Indikator, der Signale gibt, wenn neue Wellen in einem Trend beginnen. Die Trends werden mit der Originalmethode des Indikators " The Sextet " berechnet. Sie erhalten einen kostenlosen EA , um mit The Sextet Scalper Pro zu handeln: Kostenloser EA . Die Standardeinstellungen wurden auf GBPUSD H1 von 2017 optimiert. Der EA kann mit der kostenlosen Demoversion von The Sextet Scalper Pro getestet werden, bevor er gekauft wird. Key Features: Verwendet die Sextet-Tr
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Experten
Harmonische Muster , scanner und Trader Enthaltene Muster: ABCD-Muster Gartley-Muster Fledermausmuster Cypher-Muster 3Drives-Muster Schwarzer Schwan-Muster Weißes Schwanenmuster Quasimodo-Muster oder Über-Unter-Muster Alternatives Bat-Muster Schmetterlingsmuster Tiefes Krabbenmuster Krabbenmuster Hai-Muster FiveO-Muster Kopf- und Schultermuster Aufsteigendes Dreiecksmuster Eins-zwei-drei-Muster Und 8 benutzerdefinierte Muster Voenix ist ein Scanner für harmonische Muster mit mehreren Zeitrahmen
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indikatoren
Diese einzigartige Multiwährungsstrategie ermittelt gleichzeitig die Stärke von Trends und Markteinstiegspunkten und visualisiert diese mit Hilfe von Histogrammen auf dem Chart. Der Indikator ist optimal für den Handel in den Zeitrahmen М5, М15, М30, Н1 geeignet. Zur Erleichterung der Benutzer zeigt der Indikator den Einstiegspunkt (in Form eines Pfeils), die empfohlenen Take-Profit-Levels (TP1, TP2 mit Textbeschriftung) und das empfohlene Stop-Loss-Level an. Die Take-Profit-Levels (TP1, TP2) w
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Super-Pfeil-Indikator für MetaTrader 4 Der Super Arrow Indikator ist ein beliebtes Signalwerkzeug für die MetaTrader 4 Plattform. Er kombiniert mehrere technische Indikatoren - wie den RSI , Bollinger Bands , gleitende Durchschnitte und einen Magic Filter - um wichtige Marktumkehrpunkte und Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren. Im Diagramm markieren grüne Pfeile die Pivot-Tiefs, während rote Pfeile die Pivot-Hochs kennzeichnen. Durch die Verschmelzung dieser Indikatoren in einem System biete
KT Horizontal Lines MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
In MetaTrader kann das Zeichnen mehrerer   horizontaler Linien   und das anschließende Verfolgen ihrer jeweiligen Kursniveaus mühsam sein. Dieser Indikator zeichnet automatisch mehrere horizontale Linien in gleichen Abständen, um Preisalarme zu setzen, Unterstützungs- und Widerstandszonen zu markieren oder andere manuelle Zwecke zu erfüllen. Dieser Indikator eignet sich besonders für Einsteiger im Forex-Handel, die nach schnellen Gewinnmöglichkeiten durch Kauf und Verkauf suchen. Horizontale Lin
Matrixs
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Matrix ist ein Forex-Pfeilindikator. Zeigt Signale einfach und klar an! Die Pfeile zeigen die Richtung der Transaktion an und sind entsprechend eingefärbt, wie man auf den Screenshots sehen kann. Wie Sie sehen können, ist der Handel mit einem solchen Indikator einfach. Ich habe gewartet, bis ein Pfeil in der gewünschten Richtung erschien - ich habe ein Geschäft eröffnet. Wenn sich ein Pfeil in die entgegengesetzte Richtung bildete, wurde das Geschäft geschlossen. Der Indikator zeigt auch die Lin
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Experten
Das System verwendet Fibo-Levels. Neben den grundlegenden Fibo-Levels (23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 100,0;) bietet der EA auch benutzerdefinierte Levels (34,0; 36,0; 64,0; 66,0;). Sie können entscheiden, ab welchen Levels gehandelt werden soll. Handelsbeispiel: Wenn sich der Markt im Aufwärtstrend befindet und der Preis bis zu den Levels zurückgeht (wie wir uns erinnern, wählen wir die Levels selbst aus), eröffnet der EA Kaufaufträge. Das Gegenteil ist der Fall bei Verkaufsaufträgen. Der EA kann in d
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indikatoren
Trendlinien Chart-Muster Indikator (MT4) Automatisierte Chartmuster & Ausbruchssignale für MT4: Handeln Sie mit Präzision! Der "Trendlines Chart Patterns Indicator" ist ein fortschrittliches Handelsinstrument für den MetaTrader 4 (MT4 ), das sorgfältig entwickelt wurde, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die auf sich dynamisch bildenden, robusten Trendlinien und beliebten Chartmustern basieren. Dieser leistungsstarke Forex-Indikator automatisiert den kom
Exit EDGE EA
Nguyen Tran Ha
3 (1)
Experten
Exit EDGE EA wurde auf der Basis des PipFinite Exit EDGE Indikators entwickelt, einem der besten Indikatoren auf dem Markt. Dieser EA eröffnet Kauf-/Verkaufsaufträge, wenn der Indikator starke Exit Sell/Buy Signale liefert. Weitere Informationen zum PipFinite Reversal PRO Indikator finden Sie hier . Wichtige Information Dieser EA funktioniert nur, wenn Sie den Indikator PipFinte Exit EDGE erworben haben. Um den EA zu verwenden oder zu testen, müssen Sie den Parameter "Use Exit EDGE Indicator "
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indikatoren
Der Point61-Indikator ist das Ergebnis langjähriger Beobachtung des Preisverhaltens von Währungspaaren und Metallen. Es ist kein Geheimnis, dass Händler in Zeiten der Unsicherheit nach möglichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus suchen - dem Punkt, an dem der Preis seine Bewegung stoppen sollte. An diesen Punkten gibt es 2 mögliche Szenarien: 1 . Umkehr (Korrektur) in die entgegengesetzte Richtung; 2 . Durchbruch zur Fortsetzung der Bewegung. Sehr oft werden diese Punkte genutzt, um
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indikatoren
Indikator für Risikomanagement und Limitüberwachung für professionelle Trader und Evaluierungskonten (Prop) Dieses Tool zeigt präzise Informationen zu Risikomanagement und Limits ausschließlich auf dem Chart an, um fokussierte Entscheidungen zu unterstützen. Der Indikator öffnet/schließt/ändert keine Trades und interferiert nicht mit Expert Advisors (EAs). Funktionen Überwachung des täglichen und gesamten Drawdowns Berechnet und zeigt täglichen und gesamten Drawdown auf Basis von Kontostand (Ba
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
Dies ist eine neue Strategie für SUPPLY DEMAND Bereiche Sie basiert auf einer Berechnung, bei der das Tick-Volumen verwendet wird, um die große Preisaktion auf dem Markt sowohl für Bären- als auch für Bullenaktionen zu erkennen. diese intelligenten Volumenkerzen werden verwendet, um die Angebots- und Nachfragebereiche zu bestimmen Preise zwischen den Hauptangebots- und -nachfragelinien zeigen einen Seitwärtsmarkt an Aufwärtspfeile werden angezeigt, wenn sich die Preise oberhalb der Hauptangebots
Trend Bilio
Ivan Simonika
Indikatoren
Trend Bilio - ein Pfeilindikator ohne Umzeichnung zeigt potenzielle Markteinstiegspunkte in Form von Pfeilen der entsprechenden Farbe an: nach oben gerichtete rote Pfeile deuten auf die Eröffnung eines Kaufs hin, grüne nach unten gerichtete Pfeile auf einen Verkauf. Der Einstieg soll beim nächsten Balken nach dem Zeiger erfolgen. Der Pfeilindikator Trend Bilio "entlastet" das Kursdiagramm visuell und spart Zeit für die Analyse: kein Signal - kein Geschäft, wenn ein gegenteiliges Signal erschei
ProEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
4.5 (2)
Indikatoren
Vorstellung von ProEngulfing - Ihr professioneller Engulf-Muster-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft der Präzision mit ProEngulfing, einem innovativen Indikator, der entwickelt wurde, um qualifizierte Engulf-Muster auf dem Devisenmarkt zu identifizieren und hervorzuheben. Entwickelt für MetaTrader 4 bietet ProEngulfing einen akribischen Ansatz zur Erkennung von Engulf-Mustern und stellt sicher, dass Sie nur die zuverlässigsten Signale für Ihre Handelsentscheidungen erhalten. Wie ProEngul
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Vortex oscillator mt5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
VORTEX OSCILLATOR: Meistern Sie den Volumenfluss VORTEX OSCILLATOR ist ein hochleistungsfähiges Handelsinstrument, das den klassischen Vortex-Indikator als extrem reaktionsschnellen Präzisionsoszillator neu interpretiert. Er wurde für Händler entwickelt, die absolute Klarheit verlangen, und verbindet die Preisbewegung mit dem Tick-Volumen , um das wahre Momentum hinter jeder Marktbewegung zu enthüllen. Warum VORTEX OSCILLATOR ein Game Changer ist Die meisten Indikatoren verfolgen nur den P
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Indikator für Kursmanipulationsrisiko Fortgeschrittenes Tool zur Bewertung von Marktrisiken und zur Erkennung von Manipulationen Der Kursmanipulations-Risikoindikator ist ein professionelles Tool zur Messung des aktuellen Risikoniveaus auf dem Markt. Es wertet das Preisverhalten, die Marktaktivität und die Kerzendynamik aus, um instabile oder potenziell manipulierte Umgebungen zu erkennen. Dieser Indikator hilft Händlern, Fallen zu vermeiden , falsche Signale herauszufiltern und das Timing
Price manipulation risk mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Indikator für Kursmanipulationsrisiko Fortgeschrittenes Tool zur Bewertung von Marktrisiken und zur Erkennung von Manipulationen Der Kursmanipulations-Risikoindikator ist ein professionelles Tool zur Messung des aktuellen Risikoniveaus auf dem Markt. Es wertet das Preisverhalten, die Marktaktivität und die Kerzendynamik aus, um instabile oder potenziell manipulierte Umgebungen zu erkennen. Dieser Indikator hilft Händlern, Fallen zu vermeiden , falsche Signale herauszufiltern und das Timing
Kst pro tools MT4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
KST Pro Tools - Smart-Momentum-Indikator Überblick KST Pro Tools ist ein fortschrittlicher Momentum-Indikator, der auf dem klassischen Know Sure Thing (KST) von Martin Pring basiert. Er wurde neu entwickelt, um dank einer intelligenten und vollständig gefilterten Histogramm-Logik eine saubere, sofortige und eindeutige Momentum-Anzeige zu liefern. Dieser Indikator zeigt nur aussagekräftiges Momentum an, und zwar genau dann, wenn es darauf ankommt. Bestandteile des Indikators KST-Linie (bl
Canal icare MT4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
CANAL d'ICARE (Ikarus-Kanal) Beherrschen Sie die Kunst des Fliegens und der Vorsicht. Der ICARUS CHANNEL ist das ultimative Instrument zur Identifizierung von "Discount"-Kaufzonen und "Premium"-Verkaufszonen auf dem Markt. Inspiriert von dem Wunsch, neue Höhen zu erreichen, zerlegt dieser einzigartige Indikator das Kursgeschehen in strategische Niveaus um seinen Durchschnitt. Er ermöglicht es Ihnen, mit professioneller Disziplin zu handeln, indem er klar anzeigt, wann der Markt zu teuer (Prem
Four rsi mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Multi-RSI - 4 RSIs in 1 für die komplette Marktanalyse Analysieren Sie die Marktstärke und das Momentum wie ein Profi! Multi-RSI kombiniert 4 verschiedene RSIs in einem einzigen Fenster und bietet Ihnen einen klaren und schnellen Überblick über das Marktmomentum in mehreren Zeitrahmen. Jeder RSI hat seinen eigenen konfigurierbaren Zeitraum , so dass Sie den Indikator an Ihre Handelsstrategien und Ihren Stil anpassen können. Hauptmerkmale: 4 RSIs in einem Indikator - verfolgen Sie mehr
Pairs synthetique mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Pairs Synthétique Pro (Synthetische Paare & Spread) Erschließen Sie die Macht des Korrelationshandels! Sind Sie es leid, ein einzelnes Paar zu verfolgen? Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Paarhandels und der statistischen Arbitrage mit dem Indikator Synthetische Paare Pro ! Dieses Tool ist mehr als nur eine Kennzahl; es ist Ihr persönliches Radar, um Preisungleichgewichte zwischen ZWEI verschiedenen Vermögenswerten zu erkennen, bevor der Markt sich selbst korrigiert. S telle
Vortex oscillator mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
VORTEX OSCILLATOR: Meistern Sie den Volumenfluss VORTEX OSCILLATOR ist ein hochleistungsfähiges Handelsinstrument, das den klassischen Vortex-Indikator als extrem reaktionsschnellen Präzisionsoszillator neu interpretiert. Er wurde für Händler entwickelt, die absolute Klarheit verlangen, und verbindet die Preisbewegung mit dem Tick-Volumen , um das wahre Momentum hinter jeder Marktbewegung zu enthüllen. Warum VORTEX OSCILLATOR ein Game Changer ist Die meisten Indikatoren verfolgen nur den P
True strength index mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
TrueStrength Oscillator v1.00 Was Sie auf dem Chart sehen: dicke blaue Linie : Haupt-TSI, folgt der Marktdynamik Dicke rote Linie ️: Signallinie (perfekt zum Aufspüren von Überkreuzungen) Dünne blaue Balken : von der Nulllinie bis zur blauen Linie Gestrichelte graue Linie in der Mitte : Nulllinie, leicht zu erkennen, wenn sich die Richtung ändert Warum es jeden Tag praktisch ist: Skala immer fest ( -0,000001 bis +0,000001), keine Überraschungen Zero repaint : wird nur auf geschlossenen B
Klinger volume oscillator mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Klinger Volumen Oszillator Kurzbeschreibung Ein volumenbasiertes Flow-Analyse-Tool zur Visualisierung von Kauf- und Verkaufsdruck durch ein zweifarbiges Histogramm. Detaillierte Beschreibung Der Klinger Volume Oscillator Histo ist ein Indikator für die technische Analyse, der die Beziehung zwischen Preisbewegung und Transaktionsvolumen untersucht. Durch die Umwandlung des traditionellen Klinger-Oszillators in ein dynamisches Histogramm ermöglicht dieses Tool den Händlern, die interne Stärke der
Kst pro tools
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
KST Pro Tools - Smart-Momentum-Indikator Überblick KST Pro Tools ist ein fortschrittlicher Momentum-Indikator, der auf dem klassischen Know Sure Thing (KST) von Martin Pring basiert. Er wurde neu entwickelt, um dank einer intelligenten und vollständig gefilterten Histogramm-Logik eine saubere, sofortige und eindeutige Momentum-Anzeige zu liefern. Dieser Indikator zeigt nur aussagekräftiges Momentum an, und zwar genau dann, wenn es darauf ankommt. Bestandteile des Indikators KST-Linie (bl
Canal icare
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
CANAL d'ICARE (Ikarus-Kanal) Beherrschen Sie die Kunst des Fliegens und der Vorsicht. Der ICARUS CHANNEL ist das ultimative Instrument zur Identifizierung von "Discount"-Kaufzonen und "Premium"-Verkaufszonen auf dem Markt. Inspiriert von dem Wunsch, neue Höhen zu erreichen, zerlegt dieser einzigartige Indikator das Kursgeschehen in strategische Ebenen um seinen Durchschnitt herum. Er ermöglicht es Ihnen, mit professioneller Disziplin zu handeln, indem er klar anzeigt, wann der Markt zu teuer
Four rsi mt5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Multi-RSI - 4 RSIs in 1 für eine umfassende Marktanalyse Analysieren Sie die Marktstärke und das Momentum wie ein Profi! Multi-RSI kombiniert 4 verschiedene RSIs in einem einzigen Fenster und gibt Ihnen einen klaren und schnellen Überblick über das Marktmomentum in mehreren Zeitrahmen. Jeder RSI hat seinen eigenen konfigurierbaren Zeitraum , so dass Sie den Indikator an Ihre Handelsstrategien und Ihren Stil anpassen können. Hauptmerkmale: 4 RSIs in einem Indikator - verfolgen Sie mehr
Pairs synthetique mt5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Pairs Synthétique Pro (Synthetische Paare & Spread) Erschließen Sie die Macht des Korrelationshandels! Sind Sie es leid, ein einzelnes Paar zu verfolgen? Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Paarhandels und der statistischen Arbitrage mit dem Indikator Synthetische Paare Pro ! Dieses Tool ist mehr als nur eine Kennzahl; es ist Ihr persönliches Radar, um Preisungleichgewichte zwischen ZWEI verschiedenen Vermögenswerten zu erkennen, bevor der Markt sich selbst korrigiert. S telle
Fisher Transform MT5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Fisher Transform von HYPOLITE MAKER - Professioneller Präzisions-Oszillator Erleben Sie die endgültige Version des Fisher Transform, entwickelt von HYPOLITE MAKER. Die Fisher-Transformation ist dafür bekannt, dass sie Preisumkehrungen erkennt, bevor sie eintreten. Die Standardversion ist jedoch oft zu empfindlich gegenüber Marktstörungen. Die Fisher-Transformation von HYPOLITE MAKER behebt diese Probleme und bietet eine stabile, hochgradig visuelle und profitable Handelserfahrung. Was macht dies
True strength index mt5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
TrueStrength Oscillator v1.00 Was Sie auf dem Chart sehen: dicke blaue Linie : Haupt-TSI, folgt dem Marktmomentum Dicke rote Linie ️: Signallinie (perfekt zum Aufspüren von Überkreuzungen) Dünne blaue Balken : von der Nulllinie bis zur blauen Linie Gestrichelte graue Linie in der Mitte : Nulllinie, leicht zu erkennen, wenn sich die Richtung ändert Warum es jeden Tag praktisch ist: Skala immer fest ( -0,000001 bis +0,000001), keine Überraschungen Zero repaint : wird nur auf geschlossenen
Klinger volume oscillator mt5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Klinger Volumen Oszillator Kurzbeschreibung Ein volumenbasiertes Flow-Analyse-Tool zur Visualisierung von Kauf- und Verkaufsdruck durch ein zweifarbiges Histogramm. Detaillierte Beschreibung Der Klinger Volume Oscillator Histo ist ein Indikator für die technische Analyse, der die Beziehung zwischen Preisbewegung und Transaktionsvolumen untersucht. Durch die Umwandlung des traditionellen Klinger-Oszillators in ein dynamisches Histogramm ermöglicht dieses Tool den Händlern, die interne Stärke der
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension