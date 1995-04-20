Fisher Transform MT4

Fisher Transform von HYPOLITE MAKER - Professioneller Präzisions-Oszillator

Erleben Sie die endgültige Version des Fisher Transform, entwickelt von HYPOLITE MAKER.

Die Fisher-Transformation ist dafür bekannt, dass sie Preisumkehrungen erkennt, bevor sie eintreten. Die Standardversion ist jedoch oft zu empfindlich gegenüber Marktstörungen. Die Fisher-Transformation von HYPOLITE MAKER behebt diese Probleme und bietet eine stabile, hochgradig visuelle und profitable Handelserfahrung.

Was macht diese Version besser als den Standard-Indikator?

Um diesen Indikator zu einem professionellen Tool zu machen, haben wir vier exklusive Module integriert:

Smart Trend Filtering (Graue Zonen): Der Indikator analysiert jetzt den langfristigen Trend. Wenn ein Signal riskant ist oder der allgemeinen Marktrichtung widerspricht, wird es grau dargestellt. So wissen Sie genau, wann Sie sich an die Seitenlinie stellen sollten. Echte Flussgewichtung (Volumen): Im Gegensatz zum Original, das nur auf den Preis schaut, analysiert unsere Version das Handelsvolumen. Eine Kursbewegung wird nur dann bestätigt, wenn sie durch einen tatsächlichen Kauf- oder Verkaufsdruck unterstützt wird. Dynamische Volatilitätshüllkurven (weiße Linien): Der Indikator passt sich automatisch an die Marktbedingungen (ruhig oder volatil) an. Er schafft "Normalitätszonen": Wenn der Indikator außerhalb dieser Linien ausbricht, wissen Sie, dass eine explosive Momentum-Bewegung stattfindet. Zero-Lag Smoothing: Wir haben "abgehackte" Signale und gefälschte Linienkreuzungen eliminiert und gleichzeitig die legendäre Geschwindigkeit der Fisher-Transformation beibehalten.

